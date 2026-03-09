Egy gyűrű mind felett: így válassz eljegyzési gyűrűt a párod személyisége alapján

Arra a legtöbb ékszerüzletben is felhívják a figyelmet, hogy az eljegyzési gyűrű stílusát a partner személyiségéhez kell igazítani. A forma, a foglalat és még a kő típusa is árulkodhat arról, milyen karakter illik a leginkább a választottunkhoz.

Egy lánykérésnél az eljegyzési gyűrű az egyik legfontosabb tényező.

Forrás: Getty Images

Lánykérés: ezért fontos az eljegyzési gyűrű kiválasztása

Minden nő elképzelte már a tökéletes lánykérést, amelyet a férfiak igyekeznek is teljesíteni. Egy eljegyzés egyik legfontosabb része a megfelelő pillanat megválasztása, de a második helyen szinte biztosan maga az eljegyzési gyűrű áll. Ezt az ékszert érdemes megfontoltan, a partner személyiségéhez igazítva kiválasztani, hiszen jobb esetben egy életen át viseli majd. Íme, hogyan válassz a párod személyisége alapján gyűrűt!

A szabad szellemű típus: színes kövek

Nem mindenki vágyik hagyományos gyémántra. A kreatív, szabad szellemű személyiségek gyakran inkább színes drágaköveket – például zafírt vagy smaragdot – választanak. Ezek a gyűrűk eltérnek a klasszikus trendektől, és sokszor azokhoz illenek, akik szeretnek kitűnni a tömegből, vagy saját, egyedi stílust képviselnek. Ha a párod mindenben szereti az egyedit és imádja, ha valami szokatlan, akkor lehet, hogy ezt a vonalat érdemes követned.

Letisztult elegancia

Ha a párod inkább az időtálló darabokat szereti, és a ruhatárában is a klasszikus vonal dominál, jó eséllyel egy szoliter gyűrű lesz a nyerő. Ez az a stílus, ahol egyetlen központi kő – általában gyémánt – kap főszerepet, minden díszítés nélkül. A szakértők szerint ez a választás gyakran olyan személyiséget tükröz, aki értékeli a hagyományokat, a letisztultságot és az eleganciát. Az ilyen gyűrűk évtizedek óta a legnépszerűbbek a lánykéréseknél.

Az aktív életmód követői

A sportos, aktív nők számára a gyűrűnél a kényelem és a praktikum legalább olyan fontos, mint az hogyan néz ki. A biztonságos kialakítású, kényelmes, minimalista darabok ideálisak számukra, mert nem akadnak bele semmibe a mindennapi mozgás során.

A romantikus lelkek

Minden nő valamilyen szinten romantikus alkat, azonban néhány nő számára az eljegyzési gyűrű mindenek felett érzelmi és esztétikai jelentéssel bír. A vintage hangulatú darabok, a rosegold árnyalatok és a kisebb kövekkel körberakott központi drágakő különösen közel áll a szívükhöz.