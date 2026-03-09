Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. márc. 9., hétfő Fanni, Franciska

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
lánykérés

Egy gyűrű mind felett: így válassz eljegyzési gyűrűt a párod személyisége alapján

lánykérés eljegyzés eljegyzési gyűrű
Simon Benedek
2026.03.09.
Egy lánykérésnél minden apró részlet számít, de mind közül az egyik legnagyobb jelentősége a gyűrűnek van. Éppen ezért az eljegyzési gyűrű kiválasztásánál érdemes minden részletre figyelni, és a párod személyiségére szabni az ékszert.

Arra a legtöbb ékszerüzletben is felhívják a figyelmet, hogy az eljegyzési gyűrű stílusát a partner személyiségéhez kell igazítani. A forma, a foglalat és még a kő típusa is árulkodhat arról, milyen karakter illik a leginkább a választottunkhoz.

Egy férfi eljegyzési gyűrűt húz a párja kezére.
Egy lánykérésnél az eljegyzési gyűrű az egyik legfontosabb tényező. 
Forrás:  Getty Images

Lánykérés: ezért fontos az eljegyzési gyűrű kiválasztása

Minden nő elképzelte már a tökéletes lánykérést, amelyet a férfiak igyekeznek is teljesíteni. Egy eljegyzés egyik legfontosabb része a megfelelő pillanat megválasztása, de a második helyen szinte biztosan maga az eljegyzési gyűrű áll. Ezt az ékszert érdemes megfontoltan, a partner személyiségéhez igazítva kiválasztani, hiszen jobb esetben egy életen át viseli majd. Íme, hogyan válassz a párod személyisége alapján gyűrűt!

A szabad szellemű típus: színes kövek

Nem mindenki vágyik hagyományos gyémántra. A kreatív, szabad szellemű személyiségek gyakran inkább színes drágaköveket – például zafírt vagy smaragdot – választanak. Ezek a gyűrűk eltérnek a klasszikus trendektől, és sokszor azokhoz illenek, akik szeretnek kitűnni a tömegből, vagy saját, egyedi stílust képviselnek. Ha a párod mindenben szereti az egyedit és imádja, ha valami szokatlan, akkor lehet, hogy ezt a vonalat érdemes követned. 

Letisztult elegancia

Ha a párod inkább az időtálló darabokat szereti, és a ruhatárában is a klasszikus vonal dominál, jó eséllyel egy szoliter gyűrű lesz a nyerő. Ez az a stílus, ahol egyetlen központi kő – általában gyémánt – kap főszerepet, minden díszítés nélkül. A szakértők szerint ez a választás gyakran olyan személyiséget tükröz, aki értékeli a hagyományokat, a letisztultságot és az eleganciát. Az ilyen gyűrűk évtizedek óta a legnépszerűbbek a lánykéréseknél.

Az aktív életmód követői

A sportos, aktív nők számára a gyűrűnél a kényelem és a praktikum legalább olyan fontos, mint az hogyan néz ki. A biztonságos kialakítású, kényelmes, minimalista darabok ideálisak számukra, mert nem akadnak bele semmibe a mindennapi mozgás során.

A romantikus lelkek

Minden nő valamilyen szinten romantikus alkat, azonban néhány nő számára az eljegyzési gyűrű mindenek felett érzelmi és esztétikai jelentéssel bír. A vintage hangulatú darabok, a rosegold árnyalatok és a kisebb kövekkel körberakott központi drágakő különösen közel áll a szívükhöz.

Ezek is érdekelhetnek a lánykéréssel kapcsolatban:

A nő majdnem szívrohamot kapott – A legborzalmasabb eljegyzések, amikről valaha hallottunk

Vannak olyan lánykérések, amelyek nem sikerülnek úgy, ahogy azt az eltervezője megálmodta azt. Íme, a legszörnyűbb lánykérések!

5 hely, ahol a lánykérés garantáltan katasztrófába fullad

Megtaláltad életed párját? Mutatjuk azt az 5 helyszínt, ahol kudarcba fulladhat a lánykérés!

Nem bírod ki sírás nélkül! Íme, a legmeghatóbb lánykérés, amit valaha láttunk

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu