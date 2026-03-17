Az Oscar 2026 legnagyobb kulisszatitkai: mellőzött sztárok, pletykák és az exkluzív after party rejtélyei

Az Oscar 2026-os gálája és a hozzá kapcsolódó Vanity Fair after party ismét a hollywoodi csillogás, a dráma és az érzelmek színtere volt. Bár a vörös szőnyegen minden a mosolyról és a tökéletes öltözékekről szólt, a kulisszák mögött érezhetően mozogtak a hollywoodi tektonikus lemezek. A díjátadó események, a meghívottak és az after party nemcsak a győztesekről, hanem a mellőzött A-listás sztárokról, a furcsa ruhákról és a C-listás vendégek bátran kihasznált lehetőségeiről is szóltak.
- Jacob Elordit a stáb figyelmen kívül hagyta.
- Jessie Buckley boldogan ünnepelte Oscar-győzelmét.
- Emma Stone és Demi Moore rendkívül vékonynak tűntek, pletykák szerint fogyókúrás gyógyszerek miatt.
- Georgina Chapman Adrian Brodyval, anyagi nehézségekkel küzdve vonult a szőnyegen.
- Megható megemlékezések: az A-listás sztárok kézenfogva emlékeztek meg Rob és Michelle Reiner életéről.
- Barbra Streisand érzelmes előadással készült Robert Redford emlékére.
- Timothée Chalamet a gála bokszzsákja lett
Oscar 2026: C-listás sztárok, botrányok és a vörös szőnyeg kulisszatitkai
Jacob Elordi elvesztette a legjobb férfi mellékszereplő díját, és helyette Sean Penn kapta az Oscar-szobrot. Bár a kudarc fájhatott, Kate Hawley, a Frankenstein című film jelmeztervezője nem említette a fiatal ausztrál színészt a sajtónak, és helyette Guillermo del Toro filmrendező munkáját dicsérte. Egy szemtanú szerint Jacobot szinte teljesen figyelmen kívül hagyták.
A győztesek azonban ragyogtak: Jessie Buckley a Hamnet című filmben nyújtott alakításáért nyerte el a legjobb női főszereplő díját, és boldogan mesélte az újságíróknak, hogy a lányának a héten kibújt az első foga. „Arra ébredtem, hogy a mellkasomon feküdt és átölelt” – mondta a színésznő, hozzátéve, hogy az anyaság számára a legnagyobb kincs a világon.
A vörös szőnyegen látott színésznők közül sokan – köztük Emma Stone és Demi Moore – aggasztóan vékonynak tűntek, és több pletyka is szárnyra kapott azzal kapcsolatban, hogy tökéletes alakjuk titka nem az edzés és az egészséges táplálkozás, hanem olyan fogyókúrás módszerek, mint az Ozempic vagy a Mounjaro.
A 98. Oscar-gála afterpartiján mindenki ott volt, aki számít
Az este folyamán a Los Angeles-i Megyei Művészeti Múzeumban (LACMA) megrendezett Vanity Fair Oscar partyja különleges hangulatot teremtett: a meghívottak szabadon válogathattak az In-N-Out és Domino’s Pizza kínálatából. Elle Fanning egy részben elfogyasztott burgerrel pózolt, és mosolyogva élvezte az elfogyasztott szénhidrátokat.
Az after party exkluzivitását Mark Guiducci, a Vanity Fair új szerkesztője emelte. Rita Ora fekete tollas kalapban, Julia Fox, aki leginkább Kanye West volt barátnőjeként ismert, egy különleges, krémszínű ruhát viselt, Heidi Klum egy sárga pucérruhában perzselte fel a hangulatot. Harvey Weinstein volt felesége, Georgina Chapman barátjával, Adrian Brodyval jelent meg. A divattervező továbbra is komoly anyagi nehézségekkel küzd, és az életét erősen befolyásolják a Weinsteinhez fűződő, korábbi botrányos kapcsolatok, hiszen Weinstein több nő ellen elkövetett szexuális zaklatásért börtönbüntetését tölti. Egy biztos: rég elmúltak azok az idők, amikor az A-listás sztárok özönlöttek Chapman divatházába...
A partin természetesen feltűnt Kylie Jenner is szerelme, Timothée Chalamet oldalán, Bella Hadid, Kris Jenner és Kim Kardashian, Nicole Kidman, Olivia Rodrigo, Sarah Pidgeon és Paul Anthony Kelly, Usher, Jane Fonda, és Sir Mick Jagger.
Robert Pattinsont Suki Waterhouse társaságában láthatták a fotósok, Nicole Kidman Mark Guiduccival, az after party házigazdájával pózolt, Zendaya pedig feltartott hüvelykujjal pózolt Pattinson mellett.
Megható pillanatokban sem volt hiány az idei Oscaron
Az est egyik legmeghatóbb pillanata az volt, amikor Rob Reiner belső köre a színpadra lépett, hogy tisztelegjen a rendező és felesége, Michelle Reiner decemberi, váratlan halála előtt. A megemlékezést Billy Crystal vezette, aki Reiner ikonikus romantikus vígjátékának, a Harry és Sally című filmnek egyik sztárjaként szeretetteljes beszédet mondott barátjáról. A színpadon a Reiner filmjeiben szereplő A-listás sztárok kézen fogva emlékeztek elhunyt társukra, köztük Michael McKean, Christopher Guest, Jerry O’Connell, Wil Wheaton, Fred Savage, Cary Elwes, Mandy Patinkin és Carol Kane.
Barbra Streisand több mint egy évtized után lépett ismét színpadra a 98. Oscar-gálán, hogy különleges módon emlékezzen meg régi partneréről, Robert Redfordról. Az előadás alatt szem nem maradt szárazon. Muszáj szót ejtenünk Timothée Chalamet-ről is, aki a gála egyik bokszzsákja lett, miután O’Brien szóvá tette, hogy korábban a színész kritizálta az operát és a balettet.
A háromórás Oscar 2026-os díjátadója tele volt drámai, vicces és megható pillanatokkal, amelyek a díjátadó és after party idején Hollywood csillogó és sötétebb oldalát egyaránt megmutatták.
