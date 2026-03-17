Az Oscar 2026 legnagyobb kulisszatitkai: mellőzött sztárok, pletykák és az exkluzív after party rejtélyei

Az Oscar 2026-os gálája és a hozzá kapcsolódó Vanity Fair after party ismét a hollywoodi csillogás, a dráma és az érzelmek színtere volt. Bár a vörös szőnyegen minden a mosolyról és a tökéletes öltözékekről szólt, a kulisszák mögött érezhetően mozogtak a hollywoodi tektonikus lemezek. A díjátadó események, a meghívottak és az after party nemcsak a győztesekről, hanem a mellőzött A-listás sztárokról, a furcsa ruhákról és a C-listás vendégek bátran kihasznált lehetőségeiről is szóltak.

Íme, az Oscar 2026-os díjátadójának legérdekesebb kulisszatitkai.

Megható megemlékezések: az A-listás sztárok kézenfogva emlékeztek meg Rob és Michelle Reiner életéről.

Barbra Streisand érzelmes előadással készült Robert Redford emlékére.

Timothée Chalamet a gála bokszzsákja lett

Jacob Elordi elvesztette a legjobb férfi mellékszereplő díját, és helyette Sean Penn kapta az Oscar-szobrot. Bár a kudarc fájhatott, Kate Hawley, a Frankenstein című film jelmeztervezője nem említette a fiatal ausztrál színészt a sajtónak, és helyette Guillermo del Toro filmrendező munkáját dicsérte. Egy szemtanú szerint Jacobot szinte teljesen figyelmen kívül hagyták.

A győztesek azonban ragyogtak: Jessie Buckley a Hamnet című filmben nyújtott alakításáért nyerte el a legjobb női főszereplő díját, és boldogan mesélte az újságíróknak, hogy a lányának a héten kibújt az első foga. „Arra ébredtem, hogy a mellkasomon feküdt és átölelt” – mondta a színésznő, hozzátéve, hogy az anyaság számára a legnagyobb kincs a világon.

A vörös szőnyegen látott színésznők közül sokan – köztük Emma Stone és Demi Moore – aggasztóan vékonynak tűntek, és több pletyka is szárnyra kapott azzal kapcsolatban, hogy tökéletes alakjuk titka nem az edzés és az egészséges táplálkozás, hanem olyan fogyókúrás módszerek, mint az Ozempic vagy a Mounjaro.