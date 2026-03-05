Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. márc. 5., csütörtök Adorján, Adrián

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
mesterséges intelligencia

Hollywoodnak befellegzett? Egy egész univerzumot kap a meseszép AI-színésznő, Tilly Norwood

Xicoia / SWNS - / SWNS
mesterséges intelligencia hollywood színészet
Simon Benedek
2026.03.05.
Ki az a Tilly Norwood? Tavaly alkották meg a meseszép AI-színésznőt, aki mostanra már a hollywoodi színészek munkáját fenyegeti. Egy egész univerzumot terveznek Tilly Norwood köré felépíteni.

Az AI-színésznő tavaly sokkolta a világot, amikor bejelentették a létezését. A Tilly Norwood megalkotása mögött álló Xicoia stúdió nemrég bejelentette a „Tillyverzum” elindítását is, amelyhez az Amazon Prime-tól igazoltak egy projektvezetőt, Mark Whelant.

Tilly Norwood AI-színésznő, mesterséges intelligencia.
A mesterséges intelligencia segítségével megalkotott Tilly Norwood AI-színésznő.
Forrás: Xicoia / SWNS
  • Tavaly sokkolta Hollywoodot az első AI-színésznő, Tilly Norwood bejelentése.
  • A Xicoia stúdió „Tillyverzum” néven elindít egy dinamikus, AI-karakterekből álló filmes univerzumot.
  • Az Amazon Prime korábbi kreatív vezetőjét, Mark Whelant nevezték ki a projekt élére.
  • Hollywood legnagyobb sztárjai, köztük Leonardo DiCaprio, Nicolas Cage és Emma Thompson már reagáltak a mesterséges intelligencia térnyerésére.

Tilly Norwood, az első AI-színésznő

A mesterséges intelligencia fejlődése Hollywoodban is új korszakot nyithat. Tilly Norwood, a mesterséges intelligencia által életre keltett színésznő, most már nemcsak egy karakter, hanem egy egész univerzum középpontja lehet. A Xicoia stúdió nemrég Mark Whelant, az Amazon Prime Video korábbi vezető kreatívját nevezte ki a „Tillyverzum” felépítésének élére. A szakember feladata, hogy az AI-színésznő digitális univerzuma minél dinamikusabban fejlődjön – számolt be a Deadline.

A „Tillyverzum”célja, hogy a mesterséges intelligencia filmiparban való alkalmazását nagyban is megkíséreljék: Tilly és a további AI-karakterek együtt fognak élni, alkotni, karriert építeni, s mindezt egy dinamikusan fejlődő, kreatív univerzumban. Whelan első feladata az lesz, hogy új, saját fejlesztésű AI-karaktereket hozzon létre.

A mesterséges intelligencia a filmes jövő?

A Xicoia vezetője, Eline van der Velden hangsúlyozta: „Tilly Norwood nem csupán egy AI-karakter, hanem egy márka és jövőbeli globális szupersztár. Mark segíteni fog, hogy fejlődjön minden aspektusban: a humorától és mindennapjain keresztül egészen a rajongókkal való interakcióig”.

Whelan így fogalmazott: „A Tillyverzum vezetőjévé válni életre szóló lehetőség. A mesterséges intelligencia lélegzetelállító sebességgel fejlődik, és esetünkben nem követjük az iparági fejlesztéseket, hanem mi vagyunk az úttörők a mesterséges intelligencia és a filmezés tekintetében”. Az AI-színésznő, Tilly Norwood, ezzel a lépéssel Hollywood legnagyobb sztárjai és szakszervezetei érdeklődését is felkeltette. A filmes ipar jövője talán sosem látott gyorsasággal zakatol egy új irányba: a „Tillyverzum” nem csupán technológiai vívmány, hanem olyan filmipari forradalom is lehet, amely átírhatja Hollywood szabályait. 

Több világsztár is véleményt formált a mesterséges intelligencia hollywoodi térnyeréséről

Legutóbb Leonardo DiCaprio fogalmazott úgy a Time magazinnak, hogy a mesterséges intelligenciában nincs semmi egyedi, de rajta kívül többek között Nicolas Cage is megszólalt a témában. A színész a mesterséges intelligenciával kapcsolatban arra buzdítja Hollywoodot, hogy ne hagyja, hogy az AI tönkretegye a művészetet. Szintén emlékezetes volt, amikor Emma Thompson októberben teljesen felhúzta magát a The Late Night Show-ban, amikor Stephen Colbert műsorvezető megkérdezte tőle, mit érez a Hollywoodban zajló „AI-forradalommal” kapcsolatban.

„Intenzív idegességet. El sem tudom mondani. Én kézzel írom a jegyzetfüzetembe a forgatókönyvet, mert úgy hiszem, kapcsolat van az agy és a kéz között. Ez nagyon fontos számomra” – mondta el az érzéseit a mesterséges intelligenciával kapcsolatban a színésznő.

Az alábbi Hollywoodról szóló cikkek is érdekelhetnek:

Egy csók, két paparazzi, hárommillió új követő – A 6 legnagyob PR szerelem Hollywood történetében

Hollywoodban a románcok néha inkább storyboard alapján születnek, mint valódi érzelmekből.

Nem szerethettek és nem öltözködhettek szabadon — Ez az 5 megalázó szabály uralta a régi Hollywoodot

Hollywood aranykora messziről nézve a csillogás, a vörös szőnyegek és a sikk időszaka volt – de belülről egészen másképen nézett ki az a korszak.

Sztárok, akik eltűntek a rivaldafényből és új karrierbe kezdtek

Összegyűjtöttünk 5 olyan egykor híres színészt, akik mindent feladtak azért, hogy nyugodt életet élhessenek.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu