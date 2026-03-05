Hollywoodnak befellegzett? Egy egész univerzumot kap a meseszép AI-színésznő, Tilly Norwood

Az AI-színésznő tavaly sokkolta a világot, amikor bejelentették a létezését. A Tilly Norwood megalkotása mögött álló Xicoia stúdió nemrég bejelentette a „Tillyverzum” elindítását is, amelyhez az Amazon Prime-tól igazoltak egy projektvezetőt, Mark Whelant.

A mesterséges intelligencia segítségével megalkotott Tilly Norwood AI-színésznő.

Forrás: Xicoia / SWNS

Tavaly sokkolta Hollywoodot az első AI-színésznő, Tilly Norwood bejelentése.

A Xicoia stúdió „Tillyverzum” néven elindít egy dinamikus, AI-karakterekből álló filmes univerzumot.

Az Amazon Prime korábbi kreatív vezetőjét, Mark Whelant nevezték ki a projekt élére.

Hollywood legnagyobb sztárjai, köztük Leonardo DiCaprio, Nicolas Cage és Emma Thompson már reagáltak a mesterséges intelligencia térnyerésére.

Tilly Norwood, az első AI-színésznő

A mesterséges intelligencia fejlődése Hollywoodban is új korszakot nyithat. Tilly Norwood, a mesterséges intelligencia által életre keltett színésznő, most már nemcsak egy karakter, hanem egy egész univerzum középpontja lehet. A Xicoia stúdió nemrég Mark Whelant, az Amazon Prime Video korábbi vezető kreatívját nevezte ki a „Tillyverzum” felépítésének élére. A szakember feladata, hogy az AI-színésznő digitális univerzuma minél dinamikusabban fejlődjön – számolt be a Deadline.

A „Tillyverzum”célja, hogy a mesterséges intelligencia filmiparban való alkalmazását nagyban is megkíséreljék: Tilly és a további AI-karakterek együtt fognak élni, alkotni, karriert építeni, s mindezt egy dinamikusan fejlődő, kreatív univerzumban. Whelan első feladata az lesz, hogy új, saját fejlesztésű AI-karaktereket hozzon létre.

A mesterséges intelligencia a filmes jövő?

A Xicoia vezetője, Eline van der Velden hangsúlyozta: „Tilly Norwood nem csupán egy AI-karakter, hanem egy márka és jövőbeli globális szupersztár. Mark segíteni fog, hogy fejlődjön minden aspektusban: a humorától és mindennapjain keresztül egészen a rajongókkal való interakcióig”.

Whelan így fogalmazott: „A Tillyverzum vezetőjévé válni életre szóló lehetőség. A mesterséges intelligencia lélegzetelállító sebességgel fejlődik, és esetünkben nem követjük az iparági fejlesztéseket, hanem mi vagyunk az úttörők a mesterséges intelligencia és a filmezés tekintetében”. Az AI-színésznő, Tilly Norwood, ezzel a lépéssel Hollywood legnagyobb sztárjai és szakszervezetei érdeklődését is felkeltette. A filmes ipar jövője talán sosem látott gyorsasággal zakatol egy új irányba: a „Tillyverzum” nem csupán technológiai vívmány, hanem olyan filmipari forradalom is lehet, amely átírhatja Hollywood szabályait.