Hollywoodnak befellegzett? Egy egész univerzumot kap a meseszép AI-színésznő, Tilly Norwood

Az AI-színésznő tavaly sokkolta a világot, amikor bejelentették a létezését. A Tilly Norwood megalkotása mögött álló Xicoia stúdió nemrég bejelentette a „Tillyverzum” elindítását is, amelyhez az Amazon Prime-tól igazoltak egy projektvezetőt, Mark Whelant.
- Tavaly sokkolta Hollywoodot az első AI-színésznő, Tilly Norwood bejelentése.
- A Xicoia stúdió „Tillyverzum” néven elindít egy dinamikus, AI-karakterekből álló filmes univerzumot.
- Az Amazon Prime korábbi kreatív vezetőjét, Mark Whelant nevezték ki a projekt élére.
- Hollywood legnagyobb sztárjai, köztük Leonardo DiCaprio, Nicolas Cage és Emma Thompson már reagáltak a mesterséges intelligencia térnyerésére.
Tilly Norwood, az első AI-színésznő
A mesterséges intelligencia fejlődése Hollywoodban is új korszakot nyithat. Tilly Norwood, a mesterséges intelligencia által életre keltett színésznő, most már nemcsak egy karakter, hanem egy egész univerzum középpontja lehet. A Xicoia stúdió nemrég Mark Whelant, az Amazon Prime Video korábbi vezető kreatívját nevezte ki a „Tillyverzum” felépítésének élére. A szakember feladata, hogy az AI-színésznő digitális univerzuma minél dinamikusabban fejlődjön – számolt be a Deadline.
A „Tillyverzum”célja, hogy a mesterséges intelligencia filmiparban való alkalmazását nagyban is megkíséreljék: Tilly és a további AI-karakterek együtt fognak élni, alkotni, karriert építeni, s mindezt egy dinamikusan fejlődő, kreatív univerzumban. Whelan első feladata az lesz, hogy új, saját fejlesztésű AI-karaktereket hozzon létre.
A mesterséges intelligencia a filmes jövő?
A Xicoia vezetője, Eline van der Velden hangsúlyozta: „Tilly Norwood nem csupán egy AI-karakter, hanem egy márka és jövőbeli globális szupersztár. Mark segíteni fog, hogy fejlődjön minden aspektusban: a humorától és mindennapjain keresztül egészen a rajongókkal való interakcióig”.
Whelan így fogalmazott: „A Tillyverzum vezetőjévé válni életre szóló lehetőség. A mesterséges intelligencia lélegzetelállító sebességgel fejlődik, és esetünkben nem követjük az iparági fejlesztéseket, hanem mi vagyunk az úttörők a mesterséges intelligencia és a filmezés tekintetében”. Az AI-színésznő, Tilly Norwood, ezzel a lépéssel Hollywood legnagyobb sztárjai és szakszervezetei érdeklődését is felkeltette. A filmes ipar jövője talán sosem látott gyorsasággal zakatol egy új irányba: a „Tillyverzum” nem csupán technológiai vívmány, hanem olyan filmipari forradalom is lehet, amely átírhatja Hollywood szabályait.
Több világsztár is véleményt formált a mesterséges intelligencia hollywoodi térnyeréséről
Legutóbb Leonardo DiCaprio fogalmazott úgy a Time magazinnak, hogy a mesterséges intelligenciában nincs semmi egyedi, de rajta kívül többek között Nicolas Cage is megszólalt a témában. A színész a mesterséges intelligenciával kapcsolatban arra buzdítja Hollywoodot, hogy ne hagyja, hogy az AI tönkretegye a művészetet. Szintén emlékezetes volt, amikor Emma Thompson októberben teljesen felhúzta magát a The Late Night Show-ban, amikor Stephen Colbert műsorvezető megkérdezte tőle, mit érez a Hollywoodban zajló „AI-forradalommal” kapcsolatban.
„Intenzív idegességet. El sem tudom mondani. Én kézzel írom a jegyzetfüzetembe a forgatókönyvet, mert úgy hiszem, kapcsolat van az agy és a kéz között. Ez nagyon fontos számomra” – mondta el az érzéseit a mesterséges intelligenciával kapcsolatban a színésznő.
