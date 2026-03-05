Itt a sneaker szezon: íme 6 sportcipő egyenes a sztárok ruhatárából

A tavasz egyik alapdarabja a kényelmes és trendi sportcipő. A sneakerek éppen olyan divatosak lehetnek, mint egy csinos magassarkú. Ha te is új surranóra vágysz, inspirálódj a világsztároktól. Mutatjuk, milyen cipőre esküszik Dua Lipa, Hailey Bieber, Jennifer Lawrenc és még sokan mások!

Sneakerek 2026 tavaszára Tanulj az olyan hírességektől, mint Hailey Bieber, Dua Lipa és Anne Hataway.

A 2026-os tavaszi divatban kiemelt szerepet kapnak a sneakerek.

Minden nőnek szüksége van egy kényelmes és nem mellesleg sikkes sportcipőre. Hailey Biebertől Jennifer Lawrence-ig, a hírességek pontosan tudják, melyik lesz a következő „it girl” cipő, amit majd mindenki viselni akar, de az előfordul, hogy ők maguk indítanak útnak egy trendet. Összegyűjtöttük 6 olyan modellt, amelyeket hírességek is viselnek, és az idei tavasz slágertermékei lesznek. Mindegy, hogy laza, sportos vagy elegáns a stílusod, mert ezeket a sneakereket mindenhez viselheted.

A sztárok kedvenc sneakerei:

Jennifer Lawrence

Jennifer Lawrence imádja a sneakereket, és mint igazi New York-i gyakran viseli a hétköznapokon. Az egyik kedvence a Salamon XT-6, ami igazi kedvencé vált az utcai divatban. Bár a cipőt eredetileg túrázásra tervezték, most nagyon népszerű a divatrajongók körében.

Salomon Sportstyle XT 6 UNISEX - Sportcipő - blacksilver-coloured 79.990 Ft

Dua Lipa

Dua Lipa már évek óta arca a Puma márkának. Tavaly náron sokszor viselt sneakerinast, de imádta a klasszikus Speedcat típust is. Ezek a cipők remek alternatívák a balerinák helyett. Az énekesnő szívesen viseli ezeket a kénylemes darabokat, és választja őket randikra és bulizáshoz.

Fekete Puma rövid szárú sportcipő 'Speedcat' 36.990 Ft

Hailey Bieber

Hailey Bieber az apukacipők egyik legnagyobb rajongója. A modell gyakran viseli a szürke, fehér és ezüst típusokat. Láthattuk már rajta oversize blézerrel, miniruhával, de laza farmerrel párosítva is.

Unisex cipő New Balance U740GS2 – szürke 34.990 Ft

Emily Ratajkovski

Emily Ratajkovski mindig tudja, hogyan válasszon vagyány, mégis kényelmes darabokat. Az általa viselt kockás Vans slip on tökéletes választás a tavaszra. Ahogyan itt is láthatod, a minta képes feldobni bármilyen egyszerű szettet.

Vans sportcipő 21.990 Ft

Anne Hathaway

Anne Hathaway is csatlakozott az Adidas Samba rajongói körhöz. Az általa viselt burgundi árnyalat ideális 2026-ra, pont olyan népszerű lesz idén is, mint tavaly. Ez a cipő egy kicsi klasszikusabb, elegánsabb így ideális lehet az irodai szettekhez is.