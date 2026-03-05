Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. márc. 5., csütörtök Adorján, Adrián

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
tavaszi divat

Itt a sneaker szezon: íme 6 sportcipő egyenes a sztárok ruhatárából

tavaszi divat sneaker sportcipő
Mindenkinek szüksége van egy kényelmes sportcipőre a tavasszal. Mutatjuk azokat a sneakereket, amelyeket a világsztárok is imádnak. Viseld te is Dua Lipa, Hailey Bieber és Jennifer Lawrence surranóit!

A tavasz egyik alapdarabja a kényelmes és trendi sportcipő. A sneakerek éppen olyan divatosak lehetnek, mint egy csinos magassarkú. Ha te is új surranóra vágysz, inspirálódj a világsztároktól. Mutatjuk, milyen cipőre esküszik Dua Lipa, Hailey Bieber, Jennifer Lawrenc és még sokan mások!

A tavasz egyik alapdarabja a kényelmes és trendi sneaker.
A tavasz egyik alapdarabja a kényelmes és trendi sneaker. 
Forrás: Getty Images Europe

Sneakerek 2026 tavaszára

  • Tanulj az olyan hírességektől, mint Hailey Bieber, Dua Lipa és Anne Hataway.
  • A 2026-os tavaszi divatban  kiemelt szerepet kapnak a sneakerek.

Minden nőnek szüksége van egy kényelmes és nem mellesleg sikkes sportcipőre. Hailey Biebertől Jennifer Lawrence-ig, a hírességek pontosan tudják, melyik lesz a következő „it girl” cipő, amit majd mindenki viselni akar, de az előfordul, hogy ők maguk indítanak útnak egy trendet. Összegyűjtöttük 6 olyan modellt, amelyeket hírességek is viselnek, és az idei tavasz slágertermékei lesznek. Mindegy, hogy laza, sportos vagy elegáns a stílusod, mert ezeket a sneakereket mindenhez viselheted. 

A sztárok kedvenc sneakerei:

Jennifer Lawrence

Jennifer Lawrence imádja a sneakereket, és mint igazi New York-i gyakran viseli a hétköznapokon. Az egyik kedvence a Salamon XT-6, ami igazi kedvencé vált az utcai divatban. Bár a cipőt eredetileg túrázásra tervezték, most nagyon népszerű a divatrajongók körében. 

salamon XT-6
 Salomon Sportstyle XT 6 UNISEX - Sportcipő - blacksilver-coloured 79.990 Ft
Forrás: profimedia, zalando

Dua Lipa

Dua Lipa már évek óta arca a Puma márkának. Tavaly náron sokszor viselt sneakerinast, de imádta a klasszikus Speedcat típust is. Ezek a cipők remek alternatívák a balerinák helyett. Az énekesnő szívesen viseli ezeket a kénylemes darabokat, és választja őket randikra és bulizáshoz. 

puma speedcat
Fekete Puma rövid szárú sportcipő 'Speedcat' 36.990 Ft
Forrás: GettyImages, aboutyou

Hailey Bieber

Hailey Bieber az apukacipők egyik legnagyobb rajongója. A modell gyakran viseli a szürke, fehér és ezüst típusokat. Láthattuk már rajta oversize blézerrel, miniruhával, de laza farmerrel párosítva is. 

new balance hailey bieber
Unisex cipő New Balance U740GS2 – szürke 34.990 Ft
Forrás: GettyImages, newbalance

Emily Ratajkovski

Emily Ratajkovski mindig tudja, hogyan válasszon vagyány, mégis kényelmes darabokat. Az általa viselt kockás Vans slip on tökéletes választás a tavaszra. Ahogyan itt is láthatod, a minta képes feldobni bármilyen egyszerű szettet. 

Emily ratajkovski vans
Vans sportcipő 21.990 Ft
Forrás: profimedia, answear

Anne Hathaway

Anne Hathaway is csatlakozott az Adidas Samba rajongói körhöz. Az általa viselt burgundi árnyalat ideális 2026-ra, pont olyan népszerű lesz idén is, mint tavaly. Ez a cipő egy kicsi klasszikusabb, elegánsabb így ideális lehet az irodai szettekhez is.

Anne hathaway adidas
Adidas Samba 31.967 Ft
Forrás: profimedia,  adidas

Katie Holmes

Katie Holmes a millennial nők stílusikonja. Összeállításai mindig sikkesek és vagányak, és ehhez ez a klasszikus Nike Cortez cipő is hozzájárul. Ez a lábbeli már a '70-es évek óta trendi, így ha egy időtálló darabra vágysz ez lehet a legjobb választás. 

Katie Holmes nike
 Nike Cortez bőr sportcipő 18.955 Ft
Forrás: GettyImages, nike

Tekintsd meg további sztár divatos cikkeinket is:

A hagymavásárlás még sose volt ilyen sikkes: most mindenki Rihanna szupermarketes outfitjét akarja

Ki gondolta volna, hogy egy hétköznapi bevásárlás sikkes is lehet? Rihanna új fekete, monokróm öltözködése tökéletes 2026 divatjában. Mutatjuk, hogyan érheted el te is ezt a luxusmegjelenést!

Most mindenki Dakota Johnson platformos csizmáját akarja: mutatjuk a legjobb alternatívákat

Egy fekete magassarkú csizma, ami felrobbantotta a TikTokot: Dakota Johnson legújabb platformos csizmája meghódította az internetet. Nézd meg, hol szerezhetsz be hasonló darabokat!

A celebhasonmásod lehet a személyes divattanácsadód: így találd meg az öltözködési stílusodat

Így találd meg a hozzád passzoló öltözködési irányzatot!

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu