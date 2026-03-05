Itt a sneaker szezon: íme 6 sportcipő egyenes a sztárok ruhatárából

A tavasz egyik alapdarabja a kényelmes és trendi sportcipő. A sneakerek éppen olyan divatosak lehetnek, mint egy csinos magassarkú. Ha te is új surranóra vágysz, inspirálódj a világsztároktól. Mutatjuk, milyen cipőre esküszik Dua Lipa, Hailey Bieber, Jennifer Lawrenc és még sokan mások!
Sneakerek 2026 tavaszára
- Tanulj az olyan hírességektől, mint Hailey Bieber, Dua Lipa és Anne Hataway.
- A 2026-os tavaszi divatban kiemelt szerepet kapnak a sneakerek.
Minden nőnek szüksége van egy kényelmes és nem mellesleg sikkes sportcipőre. Hailey Biebertől Jennifer Lawrence-ig, a hírességek pontosan tudják, melyik lesz a következő „it girl” cipő, amit majd mindenki viselni akar, de az előfordul, hogy ők maguk indítanak útnak egy trendet. Összegyűjtöttük 6 olyan modellt, amelyeket hírességek is viselnek, és az idei tavasz slágertermékei lesznek. Mindegy, hogy laza, sportos vagy elegáns a stílusod, mert ezeket a sneakereket mindenhez viselheted.
A sztárok kedvenc sneakerei:
Jennifer Lawrence
Jennifer Lawrence imádja a sneakereket, és mint igazi New York-i gyakran viseli a hétköznapokon. Az egyik kedvence a Salamon XT-6, ami igazi kedvencé vált az utcai divatban. Bár a cipőt eredetileg túrázásra tervezték, most nagyon népszerű a divatrajongók körében.
Dua Lipa
Dua Lipa már évek óta arca a Puma márkának. Tavaly náron sokszor viselt sneakerinast, de imádta a klasszikus Speedcat típust is. Ezek a cipők remek alternatívák a balerinák helyett. Az énekesnő szívesen viseli ezeket a kénylemes darabokat, és választja őket randikra és bulizáshoz.
Hailey Bieber
Hailey Bieber az apukacipők egyik legnagyobb rajongója. A modell gyakran viseli a szürke, fehér és ezüst típusokat. Láthattuk már rajta oversize blézerrel, miniruhával, de laza farmerrel párosítva is.
Emily Ratajkovski
Emily Ratajkovski mindig tudja, hogyan válasszon vagyány, mégis kényelmes darabokat. Az általa viselt kockás Vans slip on tökéletes választás a tavaszra. Ahogyan itt is láthatod, a minta képes feldobni bármilyen egyszerű szettet.
Anne Hathaway
Anne Hathaway is csatlakozott az Adidas Samba rajongói körhöz. Az általa viselt burgundi árnyalat ideális 2026-ra, pont olyan népszerű lesz idén is, mint tavaly. Ez a cipő egy kicsi klasszikusabb, elegánsabb így ideális lehet az irodai szettekhez is.
Katie Holmes
Katie Holmes a millennial nők stílusikonja. Összeállításai mindig sikkesek és vagányak, és ehhez ez a klasszikus Nike Cortez cipő is hozzájárul. Ez a lábbeli már a '70-es évek óta trendi, így ha egy időtálló darabra vágysz ez lehet a legjobb választás.
