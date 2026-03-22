Doktor Szösziből milliárdos producer: Reese Witherspoon 50 éves lett

Variety - JC Olivera
Hollywood
Nagy Kata
2026.03.22.
Rózsaszín kosztüm, magabiztos mosoly és egy elsőre félreértett karakter – így kezdődött minden. Aztán Reese Witherspoonnak hála valami egészen más lett belőle: egy nő, aki nemcsak szerepeket játszik, hanem iparágakat is formál, méghozzá a saját javára. Doktor Szöszi egykori megformálójának élete legalább annyira inspiráló, mint a karakteréé.

Reese Witherspoon pontosan tudta, mikor kell váltani: amikor a szerepek már nem voltak elég izgalmasak, új kihívást keresett magának. A kamera mögött pedig nemcsak megtalálta, de át is vette az irányítást, és ezzel egy egészen új korszakot nyitott a saját karrierjében.

Reese Witherspoon egy nyilvános eseményen
Reese Witherspoon mára Hollywood egyik megkerülhetetlen szereplője lett. 
Forrás: FilmMagic

Reese Witherspoon 50 éves lett és esze ágában sincs lassítani

  • Reese Witherspoon Doktor Szöszijét az egész világ ismerte. 
  • A ma 50 éves színésznő azóta a showbiznisz egyik legjelentősebb alkotójává nőtte ki magát. 
  • Produkciós cégeinek és vállalkozásának köszönhetően a színésznő Hollywood egyik legbefolyásosabb embere lett. 

A ma félévszázados Reese Witherspoon neve már nemcsak Hollywood egyik legismertebb színésznőjét jelenti, hanem egy tudatosan épített karrier és egy sikeres üzleti élet szinonimája is. Karrierje a 90-es években indult, főleg romantikus komédiákban, de az igazi áttörést a 2000-es évek hozták meg számára, amikor a romantikus vígjátékok mellett drámai szerepekben is megcsillogtatta a tehetségét és a sokoldalúságát.

A világhírnevet egyértelműen a hamarosan rebootot kapó Doktor Szöszi hozta meg számára 2001-ben, ami a 142 millió dolláros bevételével hatalmas sikernek számított.

Nem volt meglepő, hogy két évvel később folytatást is kapott, és Elle Woods karakterének hála Reese az igazi A-listás sztárok közé emelkedett.

A Doktor Szöszi mai napig kultfilm.
A Doktor Szöszi mai napig kultfim. 
Forrás: Hulton Archive

A film sikere után tudatosan kezdett el olyan szerepeket választani, amelyekben erős női karaktereket jeleníthet meg. Ennek csúcspontja volt a A nyughatatlan című film, amelyért Oscar-díjat is kapott, és amellyel végleg bebiztosította helyét a legnagyobbak között.

Reese Witherspoon magánélete azonban egyáltalán nem volt ennyire zökkenőmentes

Első házasságát Ryan Phillippe színésszel kötötte, akivel két közös gyermekük született, köztük Ava, aki a színésznő kiköpött mása. A kapcsolatuk később válással végződött, amin évekig csámcsogott a bulvár. 

Ryan Phillippe és Reese Witherspoon igazi álompár volt Hollywoodban.
Ryan Phillippe és Reese Witherspoon igazi álompár volt Hollywoodban. 
Forrás: WireImage

Később újra férjhez ment a magyar származású Jim Toth-hoz, akitől szintén született egy gyermeke, de ez a házasság sem bizonyult hosszú életűnek. Ennek ellenére mindig igyekezett a családját a középpontban tartani, és hangsúlyozta a kiegyensúlyozott magánélet fontosságát. Jelenleg egy német milliárdossal randizik. 

Reese és lánya, Ava akár ikrek is lehetnének.
Reese és lánya, Ava akár ikrek is lehetnének. 
Forrás: Getty Images North America

Az évek során nem elégedett meg a színészettel 

Amint rájött, hogy a producerek előszeretettel osztják rá a szőke naíva szerepét, a saját kezébe vette a sorsát, és produkciós céget alapított. Célja az volt, hogy Hollywoodban több nőközpontú történet kerüljön középpontba és olyan alkotások szülessenek, amelyek valódi hangot adnak a nők tapasztalatainak.

Ez a stratégia nemcsak szakmai, hanem üzleti szempontból is rendkívül sikeresnek bizonyult: olyan kasszasikerek fűződnek a nevéhez, mint a 16 Emmy-jelölést kapott Hatalmas kis hazugságok, vagy a négyszeres Emmy-díjas Morning show. 

Ennek köszönhetően pedig a ma 50 éves színésznő vagyonát 400 millió, azaz több mint 137 milliárd forintra becsülik. 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu