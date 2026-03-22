Doktor Szösziből milliárdos producer: Reese Witherspoon 50 éves lett

Reese Witherspoon pontosan tudta, mikor kell váltani: amikor a szerepek már nem voltak elég izgalmasak, új kihívást keresett magának. A kamera mögött pedig nemcsak megtalálta, de át is vette az irányítást, és ezzel egy egészen új korszakot nyitott a saját karrierjében.

Reese Witherspoon mára Hollywood egyik megkerülhetetlen szereplője lett.

Reese Witherspoon 50 éves lett és esze ágában sincs lassítani

jét az egész világ ismerte. A ma 50 éves színésznő azóta a showbiznisz egyik legjelentősebb alkotójává nőtte ki magát.

Produkciós cégeinek és vállalkozásának köszönhetően a színésznő Hollywood egyik legbefolyásosabb embere lett.

A ma félévszázados Reese Witherspoon neve már nemcsak Hollywood egyik legismertebb színésznőjét jelenti, hanem egy tudatosan épített karrier és egy sikeres üzleti élet szinonimája is. Karrierje a 90-es években indult, főleg romantikus komédiákban, de az igazi áttörést a 2000-es évek hozták meg számára, amikor a romantikus vígjátékok mellett drámai szerepekben is megcsillogtatta a tehetségét és a sokoldalúságát.

A világhírnevet egyértelműen a hamarosan rebootot kapó Doktor Szöszi hozta meg számára 2001-ben, ami a 142 millió dolláros bevételével hatalmas sikernek számított.

Nem volt meglepő, hogy két évvel később folytatást is kapott, és Elle Woods karakterének hála Reese az igazi A-listás sztárok közé emelkedett.

A Doktor Szöszi mai napig kultfim.

A film sikere után tudatosan kezdett el olyan szerepeket választani, amelyekben erős női karaktereket jeleníthet meg. Ennek csúcspontja volt a A nyughatatlan című film, amelyért Oscar-díjat is kapott, és amellyel végleg bebiztosította helyét a legnagyobbak között.

Reese Witherspoon magánélete azonban egyáltalán nem volt ennyire zökkenőmentes

Első házasságát Ryan Phillippe színésszel kötötte, akivel két közös gyermekük született, köztük Ava, aki a színésznő kiköpött mása. A kapcsolatuk később válással végződött, amin évekig csámcsogott a bulvár.

Ryan Phillippe és Reese Witherspoon igazi álompár volt Hollywoodban.

Később újra férjhez ment a magyar származású Jim Toth-hoz, akitől szintén született egy gyermeke, de ez a házasság sem bizonyult hosszú életűnek. Ennek ellenére mindig igyekezett a családját a középpontban tartani, és hangsúlyozta a kiegyensúlyozott magánélet fontosságát. Jelenleg egy német milliárdossal randizik.