Doktor Szösziből milliárdos producer: Reese Witherspoon 50 éves lett

Reese Witherspoon pontosan tudta, mikor kell váltani: amikor a szerepek már nem voltak elég izgalmasak, új kihívást keresett magának. A kamera mögött pedig nemcsak megtalálta, de át is vette az irányítást, és ezzel egy egészen új korszakot nyitott a saját karrierjében.
Reese Witherspoon 50 éves lett és esze ágában sincs lassítani
- Reese Witherspoon Doktor Szöszijét az egész világ ismerte.
- A ma 50 éves színésznő azóta a showbiznisz egyik legjelentősebb alkotójává nőtte ki magát.
- Produkciós cégeinek és vállalkozásának köszönhetően a színésznő Hollywood egyik legbefolyásosabb embere lett.
A ma félévszázados Reese Witherspoon neve már nemcsak Hollywood egyik legismertebb színésznőjét jelenti, hanem egy tudatosan épített karrier és egy sikeres üzleti élet szinonimája is. Karrierje a 90-es években indult, főleg romantikus komédiákban, de az igazi áttörést a 2000-es évek hozták meg számára, amikor a romantikus vígjátékok mellett drámai szerepekben is megcsillogtatta a tehetségét és a sokoldalúságát.
A világhírnevet egyértelműen a hamarosan rebootot kapó Doktor Szöszi hozta meg számára 2001-ben, ami a 142 millió dolláros bevételével hatalmas sikernek számított.
Nem volt meglepő, hogy két évvel később folytatást is kapott, és Elle Woods karakterének hála Reese az igazi A-listás sztárok közé emelkedett.
A film sikere után tudatosan kezdett el olyan szerepeket választani, amelyekben erős női karaktereket jeleníthet meg. Ennek csúcspontja volt a A nyughatatlan című film, amelyért Oscar-díjat is kapott, és amellyel végleg bebiztosította helyét a legnagyobbak között.
Reese Witherspoon magánélete azonban egyáltalán nem volt ennyire zökkenőmentes
Első házasságát Ryan Phillippe színésszel kötötte, akivel két közös gyermekük született, köztük Ava, aki a színésznő kiköpött mása. A kapcsolatuk később válással végződött, amin évekig csámcsogott a bulvár.
Később újra férjhez ment a magyar származású Jim Toth-hoz, akitől szintén született egy gyermeke, de ez a házasság sem bizonyult hosszú életűnek. Ennek ellenére mindig igyekezett a családját a középpontban tartani, és hangsúlyozta a kiegyensúlyozott magánélet fontosságát. Jelenleg egy német milliárdossal randizik.
Az évek során nem elégedett meg a színészettel
Amint rájött, hogy a producerek előszeretettel osztják rá a szőke naíva szerepét, a saját kezébe vette a sorsát, és produkciós céget alapított. Célja az volt, hogy Hollywoodban több nőközpontú történet kerüljön középpontba és olyan alkotások szülessenek, amelyek valódi hangot adnak a nők tapasztalatainak.
Ez a stratégia nemcsak szakmai, hanem üzleti szempontból is rendkívül sikeresnek bizonyult: olyan kasszasikerek fűződnek a nevéhez, mint a 16 Emmy-jelölést kapott Hatalmas kis hazugságok, vagy a négyszeres Emmy-díjas Morning show.
Ennek köszönhetően pedig a ma 50 éves színésznő vagyonát 400 millió, azaz több mint 137 milliárd forintra becsülik.
