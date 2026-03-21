Seann William Scott: Steve Stifler megformálója, aki a való életben a legnagyobb greenflag-pasi

Megdöbbentő, de a filmes macsó, akiről azt gondolhatnád, hogy csak úgy falja a nőket a hétköznapok során, valójában egy visszahúzódó jófiú, akinek a családja és a magánéletének védelme fontosabb mindennél. Meglepődtél? Ez még mind semmi! A Steve Stiflert alakító Seann William Scott a sikerei ellenére két lábbal a földön maradt, és a kislánya érdekében még Hollywoodot is hátrahagyta. Saját bevallása szerint nincs szüksége a vagyonra és a rivaldafényre.
Seann William Scott hátat fordított Hollywoodnak és nem bánta meg
A sármos színészt legtöbben botrányos viselkedésű csajozógépként ismerték meg az Amerikai pite-filmek első részében. Seann ezzel a szerepével egyből berúgta az álomgyár ajtaját, és bár az első filmért mindössze 8 ezer dollárt (2,7 millió forintot) kaszált, maradandó nyomot hagyott maga után. A 2000-es évek legismertebb tinikomédiája ugyanis akkora siker lett, hogy még 8 film követte az első részt, és ezek közül 4 epizódban a világsztár is újra felöltötte magára a hiperaktív nőcsábász szerepét. Seann nemrég arról beszélt egy interjújában, hogy ezzel a pár filmmel egy egész életre megalapozta a jövőjét, ugyanis olyan szerény és tudatos életet él, hogy sosem kellett aggódnia a költekezései miatt. Emellett azt is elmondta, hogy sokszor csalódást okoz a rajongóinak, amikor személyesen találkoznak, mert szöges ellentéte a filmvásznon látható önmagának a való életben.
„Amikor az emberek személyesen találkoznak velem, sokszor azt várják, hogy olyan legyek, mint Stifler. Aztán rájönnek, hogy én valójában egy teljesen átlagos és visszafogott ember vagyok. Olyan arcot szoktak vágni, mintha tőlem tudták volna meg, hogy a Mikulás nem létezik" – viccelődött a színész a legutóbbi interjújában.
Egy ideig biztos nem tér vissza a filmezéshez
A világsztár és akkori felesége, Olivia Korenberg 2020-ban váltak szülőkké, miután megszületett a közös kislányuk, Frankie . A házasságuk azonban nem bizonyult hosszú életűnek, ugyanis négy év múlva külön utakon folytatták, Seann pedig azóta egyedülálló édesapaként neveli a gyermekét. Saját szavai szerint imádja az édesapa szerepet, és nem tudnának eleget fizetni neki azért, hogy lemondjon a kislányával közös reggelikről és a minőségi együtt töltött időről.
„Mostanában sokkal tudatosabban választom meg, hogy milyen projekteken dolgozom szívesen, mert a legtöbb időt a lányommal szeretném tölteni. Reggelente én készítem el a reggelit, összepakolom az uzsonnát, majd elviszem őt az óvodába. Ez számomra sokkal fontosabb, mint bármi más" – árulta el a filmsztár.
Seann William Scott kislánya is imádja az apukája filmjeit
Bár a 6 éves kislány még nem elég idős ahhoz, hogy végignézhesse az Amerikai pite-filmeket, Seann megmutatta neki a harmadik rész ikonikus táncjelenetét, ahol a színész tanúbizonyságot tett a veleszületett tehetségéről.
„Megmutattam neki a táncos jelenetet, és annyira nevetett rajta, hogy könnyek szöktek a szemembe. Életem egyik legboldogabb pillanata volt, amikor láttam, hogy mennyire tetszett a kislányomnak az a részlet" – tette hozzá a színész, aki a viselkedésével biztos, hogy esélyes a legnagyobb hollywoodi greenflag-pasi címre.
Mit jelent a greenflag?
Gyakorlatilag a redflag ellentéte, ám míg az az intő jelek angol megfelelője, addig a greenflag olyan viselkedési formák és tulajdonságok összessége, amelyek „tökéletes férj és édesapa alapanyaggá” tesznek egy férfit.
Az Amerikai pite-sztárjaival foglalkozó korábbi cikkeinket itt tudod elolvasni: