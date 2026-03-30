Dráma Hollywoodban: Sophie Turner megsérült a Tomb Raider forgatásán − vagy hónapokat várnak rá, de le is cserélhetik

Baleset történt a Tomb Raider-sorozat forgatásán. A főszerepet alakító Sophie Turner megsérült, a projekt jövője egyelőre bizonytalan.

Úgy tudni, már a baleset előtt is sokan aggódtak, és állítólag maga Sophie Turner is érezte, hogy a szerep komoly kihívás elé állítja. Nos, egyelőre nem tudni, vele készül-e el a Tomb Raider-folytatás. 

First look at Sophie Turner as Lara Croft in upcoming new TV series on Amazon
Sophie Turner megsérült a Tomb Raider forgatásán.
  • Megsérült Sophie Turner.
  • A Tomb Raider forgatása akár hónapokra is leállhat.
  • Felmerült a főszereplő lecserélése is.
  • A színésznő korábban már utalt arra, hogy problémák adódhatnak.
  • A casting eleve megosztó volt.

Sophie Turner fizikuma kevés lehet Lara Croft szerepéhez

Sophie Turner az elmúlt időszakban intenzíven készült arra, hogy Angelina Jolie és Alicia Vikander után ő formálhassa meg Lara Croft karakterét. A Phoebe Waller-Bridge irányításával, az Amazon Prime számára készülő sorozat azonban most nem forog, Turner ugyanis a forgatáson megsérült.

„Igazi káoszhelyzet alakult ki a forgatáson és most a teljes stáb bajban van. Sophie maximálisan belevetette magát, de nem olyan erős, mint amit Lara Croft szerepe megkíván. Ez túl sok neki és megerőltette magát. Néhányan amiatt aggódnak, hogy nem tud majd visszatérni időben. Ehhez a szerephez nagyon jó fizikum kell és Sophie elment a falig. A producerek azonban egyelőre nem teljesen biztosak a cserében, mert nagyon sok jelenetet leforgattak már vele”  − nyilatkozta a The Sunnak egy bennfentes.

A színésznő maga sem volt biztos benne, hogy ő a legalkalmasabb

Turner már a felkészülés során jelezte, hogy egy korábbi hátproblémája kiújult.  „Napi nyolc órában edzettünk, a hét öt napján tavaly februárban. Igen, ez elég sok. Tudtam a hátproblémámról, de rájöttem, hogy sokkal könnyebb izmot építeni úgy, ha korábban edzettél már rá, ami nálam nem volt meg. Így számomra hónapokba telt, hogy jó formába kerüljek”nyilatkozta a The Julia Cunningham Showban a Trónok harca színésznője

