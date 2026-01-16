Olcsó hatás vagy új ikon? Sophie Turner Lara Croftként debütál

Itt az új Lara Croft, és hát… mondjuk úgy, nem mindenki bont pezsgőt. A Prime Video végre megmutatta az első hivatalos képeket az élőszereplős Tomb Raider sorozatról, amelyben Sophie Turner ölti magára a világ legismertebb virtuális régészének szexi bőrnaciját. A projektet már 2024 májusában berendelték, Turner csatlakozásáról pedig novemberben érkeztek az első hírek – most viszont már tényleg itt van, kézzelfoghatóan, és a kommentelők azóta sem pihennek.

Sophie Turner Lara Croftként az új Tomb Raiderben.

Forrás: Prime Video

A rajongók szerint Angelina Jolie ikonikus alakítását lehetetlen überelni

A látvány és a casting már most „olcsó hatású” jelzőket kapott

Egyébként, a sorozat Phoebe Waller-Bridge nevéhez fűződik, aki nemcsak alkotóként és íróként, hanem executive producerként is felügyeli a projektet. A Bolhafészek (Fleabag) zsenije már papíron garancia lehetne a minőségre, mégis sok néző úgy érzi:

Az első látvány inkább cosplay-hangulatot áraszt, mint hollywoodi ikonépítést. Innen jön az „olcsó hatású Lara Croft” bélyeg, ami már most ráragadt a sorozatra.

Pedig a szereplőgárda kimondottan erős

Sigourney Weaver, Jason Isaacs, Martin Bobb-Semple, Jack Bannon és még sokan mások csatlakoznak Turner mellé. A rendezői székben Jonathan van Tulleken ül, a háttérben pedig a Crystal Dynamics és az Amazon MGM Studios dolgozik gőzerővel azon, hogy új életet leheljenek a franchise-ba, amely 1996 óta meghatározó része a popkultúrának.

És mégis van egy probléma, amit nem lehet megkerülni.

Angelina Jolie Lara Croftját nem tudja senki überelni.

Ez nem csupán nosztalgia, hanem tény. Jolie egyszerre volt veszélyes, szexi és ikonikus. Legyen szó a legendás alakításról vagy arról, mennyit változott az évek során. Az ő Lara Croftja nemcsak egy karakter volt, hanem egy korszak szimbóluma. Alicia Vikander próbálkozása is korrekt volt, de a mérce már akkor is irreálisan magasan állt.

Nem a színésznővel van a baj

Sophie Turner esetében a rajongók leginkább azt kifogásolják, hogy túl „átlagos”, túl steril, és hiányzik belőle az a vad, ösztönös energia, amit Lara Croft neve automatikusan előhív. Sokan már most boncolgatják hogy, vajon mit jelenthet Turner karrierjében ez a szerep. De az biztos, hogy hiába a szereplőváltás, maga a stílus '96 óta is töretlen. Lásd csak a Tomb Raider bakancsokat.