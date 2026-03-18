Tragédia történt: autóbalesetben meghalt a 27 éves énekesnő

Csak néhány nappal a baleset előtt találkozott Soriah Barry az Apple Music képviselőivel és úgy tűnt minden a lehető legjobban alakul a karrierjében. A karambol körülményei még nem tisztázottak.

Meghalt autóbalesetben Soriah Barry, énekesnő.

Soriah Barry nagy áttörés előtt állt

A fiatal tehetség ígéretes karrier előtt állt: R&B-dalai iránt már érdeklődött a streamingóriás, ami az egész életét megváltoztathatta volna. Nem sokkal azonban az Apple Music képviselőivel való találkozás után Londonban a kocsija egy emeletes busznak csapódott, Soriah Barry életét már nem tudták megmenteni. Halálát belső vérzés és súlyos májsérülés okozta.

Hosszú percekig küzdöttek az életéért

A tragédia körülményeiről járókelők is beszámoltak, a halottkém pedig úgy fogalmazott, hogy Soriah biztonsági övet sem viselt és az ütközés előtt semmiféle kitérő manővert nem tett, mint ha nem látta volna a veszélyt. Az autó olyan erővel ütközött, hogy a buszsofőr, Elizabeth Kalegga a fülkéből a padlóra zuhant.

A családja összeomlott

A családot teljesen összetörte a veszteség. Édesanyja szívszorító részleteket árult el: „Pontosan úgy hagytuk a szobáját, ahogy volt… A lámpa még mindig ég, a sminkje mindenhol ott van” − idézi az édesanyját a Metro. Szerettei úgy vélik, hogy esetleg elterelődött a figyelme, és amikor észlelte a bajt, a fék helyett véletlenül a gázpedálra lépett. A vizsgálatok az ittas vezetést kizárták.

Singer, 27, killed in bus crash days before launching music career https://t.co/vreGeduKHB — Metro (@MetroUK) March 17, 2026

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: