Tragédia történt: autóbalesetben meghalt a 27 éves énekesnő

soriah barry tragédia London autóbaleset
Nagy zenei áttörés előtt állt a fiatal művész. Soriah Barry kocsija egy emeletes busznak csapódott, nem sokkal később meghalt.

Csak néhány nappal a baleset előtt találkozott  Soriah Barry az Apple Music képviselőivel és úgy tűnt minden a lehető legjobban alakul a karrierjében. A karambol körülményei még nem tisztázottak.

Meghalt autóbalesetben Soriah Barry, énekesnő.
Meghalt autóbalesetben Soriah Barry, énekesnő.
Soriah Barry nagy áttörés előtt állt

A fiatal tehetség ígéretes karrier előtt állt: R&B-dalai iránt már érdeklődött a streamingóriás, ami az egész életét megváltoztathatta volna. Nem sokkal azonban az Apple Music képviselőivel való találkozás után Londonban a kocsija egy emeletes busznak csapódott, Soriah Barry életét már nem tudták megmenteni. Halálát belső vérzés és súlyos májsérülés okozta.

Hosszú percekig küzdöttek az életéért

A tragédia körülményeiről járókelők is beszámoltak, a halottkém pedig úgy fogalmazott, hogy Soriah biztonsági övet sem viselt és az ütközés előtt semmiféle kitérő manővert nem tett, mint ha nem látta volna a veszélyt. Az autó olyan erővel ütközött, hogy a buszsofőr, Elizabeth Kalegga a fülkéből a padlóra zuhant.

A családja összeomlott

A családot teljesen összetörte a veszteség. Édesanyja szívszorító részleteket árult el: „Pontosan úgy hagytuk a szobáját, ahogy volt… A lámpa még mindig ég, a sminkje mindenhol ott van” − idézi az édesanyját a Metro. Szerettei úgy vélik, hogy esetleg elterelődött a figyelme, és amikor észlelte a bajt, a fék helyett véletlenül a gázpedálra lépett. A vizsgálatok az ittas vezetést kizárták. 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu