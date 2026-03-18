Átlagon felüli az intelligenciád, ha 17 másodperc alatt megtalálod a trombitát ezen a képen

A Dean McGee Szemintézet szerint akkor beszélünk optikai illúzióról, amikor a színekkel, fényekkel, mintákkal, szegélyekkel vagy kontrasztos területekkel hangsúlyos képek félrevezetik az agyunkat. Az ilyen rajzokon vagy fotókon nagyon nehéz észre venni bizonyos tárgyakat vagy formákat, hiszen a színek és kontrasztok által kiemelt mintát látja hangsúlyosnak a szemünk. Az ilyen képeket alkalmazó IQ-tesztek épp ezért azt próbálják tesztelni, hogy mennyire tudsz koncentrálni és kizárni a zavaró tényezőket. Lássuk, te mire vagy képes!

Ez a macskakórusos IQ-teszt próbára teszi a figyelmedet. Forrás: Shutterstock

Zseniknek való IQ-teszt: találd meg a trombitát!

Az optikai illúziók lényege, hogy olyasmit láttat az agyunknak, ami nincs a képen és épp az marad elrejtve, ami a szemünk előtt van.

Ezért csak tökéletes koncentrálással lehetséges megtalálni ezeken a képeken a keresett tárgyat.

Most hoztunk egy ilyen IQ-tesztet: ha valaki 17 másodperc alatt képes megoldani, az intelligensebb az átlagnál.

Ezen a képen egy macskakórus látható, ám valahol a fotón el van rejtve egy trombita is. Ha sikerült 17 másodperc alatt megtalálnod a trombitát, akkor igazán magas az IQ-d és a zsenik közé tartozol.

Fontos, hogy ne hagyd, hogy az agyadat becsapják a színek és az éles kontrasztok. Próbálj különböző perspektívákból tekinteni a képre és találd meg a trombitát. Ne feledd, csak 17 másodperced van rá, óra indul.

Készen állsz? Akkor jöhet a fotó!

Keresd a trombitát ezen a képes IQ-teszten. Forrás: shutterstock

Próbálj minden erőddel koncentrálni és a szemeddel pásztázd végig a rajzot. Ne hagyd, hogy tévútra csaljon az optikai illúzió. Az idő hamarosan lejár, de ha 17 másodperc alatt megtalálod, akkor te is a zsenik közé tartozol.

Na jó, adunk egy kis segítséget, tudjuk, hogy nem könnyű. Annyit megsúgunk, hogy kicsit más grafikával van ábrázolva a trombita, mint a macskák.

Az IQ-teszt megoldása

Lejárt az időd. Ha sikerült az időkorláton belül megtalálnod a trombitát, akkor gratulálunk, ügyes vagy, ráadásul kifejezetten intelligens is. Ha nem sikerült, akkor se búsulj. Mutatjuk a megfejtést.

Jól elbújt a trombita a padló mintái között. Forrás: shutterstock

Ha most nem jártál sikerrel, akkor se add fel, az optikai illúziós rejtvények nehezek. Mint minden, ez a képesség is fejleszthető gyakorlással.