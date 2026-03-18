Éljen a szülinapos Emily! Ezek a párizsimádó Lily Collins kedvenc beautytermékei

Ha francia sikk, akkor Emily Cooper! Akarjuk mondani Lily Collins! Mindannyiunk kedvenc színésznője 37 éves lett, ezt pedig csakis a kedvenc kozmetikumaival tudjuk megünnepelni! Elő a gyönyörű arcokkal, és ápoljuk őket a természetes eleganciát kedvelő színésznő módjára!

Az igazi rajnogók már réges-régen felfigyeltek a bozótos szemöldökő szépségre, Lily Collinsra. A végzet ereklyéi? Elhurcolva? Tükröm-tükröm? Ahol a szivárvány véget ér? Bizony! Ezekben a filmekben mind-mind ő játszotta a főszerepet. És bár a szívünkbe már rég belopta magát, mégis Emilyként tudott minket visszavonhatatlanul elvarázsolni. Most pedig, a születésnapja alkalmából kiderítettük, hogy mi az az 5 kozmetikum, melyek nélkül nem tud élni.

A születésnapos Lily Collins

Te is nézted az Emily Párizsbant? Alig várod, hogy kijöjjön az új évad? Ne aggódj, nem vagy vele egyedül! Bár az 5. évad sokak szerint igazi mélyrepülés volt, azért nem tudtuk leplezni az örömünket, mikor megtudtuk, hogy érkezik a 6. évad is!

De ki is az a Lily Collins?

Nepo baby-lét ide vagy oda (hiszen Lily a legendás énekes, Phil Collins lánya) kétségen felüli, hogy a brit születésű amerikai színésznő bőven megdolgozott azokért a sikerekért, amiket eddig elért. A mindig mosolygó, szerény Lily már sokszínűségét is megmutatta, hiszen amellett, hogy imádnivaló romkom-hősnő tud lenni, komolyabb szerepekben is megmutatta már magát például a To the Bone című filmben, ahol egy anorexiával küzdő lány életét mutatta be – melynek során bevallott azt is, hogy ő maga is küzdött a betegséggel tinédzser korában.

A legújabb hírek szerint pedig példaképe, Audrey Hepburn bőrébe fog bújni az Álom luxuskivitelben forgatásáról szóló filmben. Ez persze nem ért minket óriás meglepetésként, hiszen a kettejük közötti hasonlóság igencsak szembetűnő, sőt Lily Emily Cooper gardróbjába is becsempészett rengeteg Audrey-inspirálta szettet.

Lily Collins kedvenc beautytermékei

A színésznő 37. születésnapján sem hagyhatja ki a napi bőrápolási rutinjából azokat a termékeket, melyekért saját bevallása szerint él-hal. Minden embernek megvannak a saját, bevált kozmetikumai, melyekre esküdni is merne, de vessünk csak egy pillantást Lily ajánlásaira! Nem fogjuk megbánni!

Lily Collins kedvenc termékei
1. Lancôme Juicy Tubes 5.920 Ft (15 ml) 2. Kiehl's Ultra Light Daily UV Defense 21.300 Ft (60 ml) 3. Lancôme HYDRA ZEN RICH CREAM Hidratáló krém 36.500 Ft (50 ml) 4. Gazdagon ápoló körömolaj 649 Ft (10,5 ml) 5. Burt’s Bees Lip Care ajakbalzsam mézzel 1.400 Ft
Forrás: Douglas, Notino, Marionnaud, DM

Elmondása szerint számára a legfontosabb, hogy a körmei, az ajkai és a bőre is hidratált legyen. A hófehér bőrű színésznő pedig anélkül ki sem lép az utcára, hogy ne kente volna be ragyogó bőrét egy kis fényvédő krémmel.

Francia sikk Lily Collins módjára

Próbáld ki a párizsimádó színésznő kedvenc bőrápolási termékeit, és éld meg a saját glow upod Lily Collins módjára! Csak aztán nehogy Párizsban találd magad Gabriel oldalán!

Lily Collins évek óta Audrey Hepburn szerepére készül: íme, az Emily Párizsban összes Audrey-outfitje

Vannak sztárok, akiknek sikerült a manifesztáció – és úgy látszik, Lily Collins is közéjük tartozik.

Igazi tündérmese: 3 év után előkerült Lily Collins ellopott eljegyzési gyűrűje - Videó

A színésznő 27 millió forintos ékszerét még három évvel ezelőtt lopták el ismeretlenek. Most azonban Lily Collins egyik jóakarójának hála újra viselheti a gyűrűjét.

Veszélyesen nagy a nyomás! Lily Collins egészsége rámehet Audrey Hepburn megformálására

Lily Collins pályafutása egyik legnagyobb kihívására készül: a színésznő Audrey Hepburn bőrébe bújik egy készülő életrajzi filmben. A megtiszteltetés minden bizonnyal óriási, ám bennfentesek szerint hatalmas nyomás nehezedik a színésznőre a legendásan karcsú filmcsillag megformálása miatt.

 

