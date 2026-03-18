Megtörte a csendet a Coldplay csókkamerás botrányából megismert Kristin Cabot: Oprah-nak mondta el, mi történt valójában

Hatalmas port kavart tavaly nyáron a Coldplay csókkamerás botránya Foxboroughban. Amikor észrevették, hogy veszik őket, az Astronomer vállalat egykori HR-vezetője, Kristin Cabot és a cég vezérigazgatója, Andy Bryon is próbált elrejtőzni, de a felvétel bejárta a világhálót. „Vagy viszonyuk van, vagy egyszerűen csak nagyon félénkek” – kommentálta akkor a Coldplay frontembere, Chris Martin a látottakat. A történtek karrierjükre és magánéletükre is hatással voltak, az esetből mémek készültek.

A Coldplay csókkamerás botránya: Kristin Cabot és Andy Byron között nem volt viszony.

Forrás: Northfoto

Kristin Cabot és férje 4–6 héttel a koncert előtt döntöttek a különválásról.

Andy Byron, a cég vezérigazgatója vűlófélben volt.

A párost a massachusettsi Gillette Stadionban kapta lencsevégre a csókkamera.

A botrány után Byron, majd Cabot is távozott a cégtől.

Cabot 2025 augusztusában beadta a válókeresetet.

Az interjúban elmondta: a férje, Andrew is jelen volt a koncerten.

A Coldplay csókkamerás botránya: Kristin Cabot eddig nem ismert részleteket árult el

Kristin Cabot Opray Winfreynek adott interjút, és elmesélte, amit eddig nem tudott a világ: nem csak ő, de válófélben lévő férje is a koncerten volt. Erről már csak a helyszínen a lánya üzenetéből értesült: „Milyen jó, hogy te és Andrew is a Coldplayen vagytok” − idézi. „És arra gondoltam, hogy te jó ég, a férjem is az épületben van. Vajon mennyire lesz furcsa, ha meglát Andyvel? De aztán megnyugtattam magam, hogy a Gillette Stadionban vagyok, 55 ezer emberrel, körülbelül nulla esély van arra, hogy összefussunk” − nyilatkozta Cabot Oprah-nak, majd megjegyezte, hogy ahhoz képest, ami történt, még az lett volna a jobb verzió. Kristin hozzátette, a volt férje tudta, hogy nagyon jóban vannak Andyvel. Cabot hangsúlyozta: házassága már a koncert előtt gyakorlatilag véget ért. „Úgy döntöttünk, hogy különválunk, külön éltünk és válást terveztük” – mondta, hozzátéve, hogy Byron hasonló helyzetben volt. Elmondása szerint a vezérigazgató azt állította, hogy ő és felesége is elhidegültek egymástó és évek óta napirenden volt, hogy beadják a válókeresetet. A Coldplay csókkamerás botránya idején ők azonban még együtt éltek, a feleség ezt követően költözött el.