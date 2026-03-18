Megtörte a csendet a Coldplay csókkamerás botrányából megismert Kristin Cabot: Oprah-nak mondta el, mi történt valójában

Úgy tűnik, még mindig érdekli az embereket Kristin Cabot és Andy Byron szerencsétlen esete. A Coldplay csókkamerás botrányáról a volt HR-vezető Oprah Winfreynek beszélt.

Hatalmas port kavart tavaly nyáron a Coldplay csókkamerás botránya Foxboroughban. Amikor észrevették, hogy veszik őket, az Astronomer vállalat egykori HR-vezetője, Kristin Cabot és a cég vezérigazgatója, Andy Bryon is próbált elrejtőzni, de a felvétel bejárta a világhálót. „Vagy viszonyuk van, vagy egyszerűen csak nagyon félénkek” – kommentálta akkor a Coldplay frontembere, Chris Martin a látottakat. A történtek karrierjükre és magánéletükre is hatással voltak, az esetből mémek készültek. 

A Coldplay csókkamerás botránya: Kristin Cabot és Andy Byron között nem volt viszony.
  • Kristin Cabot és férje 4–6 héttel a koncert előtt döntöttek a különválásról.
  • Andy Byron, a cég vezérigazgatója vűlófélben volt.
  • A párost a massachusettsi Gillette Stadionban kapta lencsevégre a csókkamera.
  • A botrány után Byron, majd Cabot is távozott a cégtől.
  • Cabot 2025 augusztusában beadta a válókeresetet.
  • Az interjúban elmondta: a férje, Andrew is jelen volt a koncerten.

A Coldplay csókkamerás botránya: Kristin Cabot eddig nem ismert részleteket árult el

Kristin Cabot Opray Winfreynek adott interjút, és elmesélte, amit eddig nem tudott a világ: nem csak ő, de válófélben lévő férje is a koncerten volt. Erről már csak a helyszínen a lánya üzenetéből értesült: „Milyen jó, hogy te és Andrew is a Coldplayen vagytok” − idézi. „És arra gondoltam, hogy te jó ég, a férjem is az épületben van. Vajon mennyire lesz furcsa, ha meglát Andyvel? De aztán megnyugtattam magam, hogy a Gillette Stadionban vagyok, 55 ezer emberrel, körülbelül nulla esély van arra, hogy összefussunk” − nyilatkozta Cabot Oprah-nak, majd megjegyezte, hogy ahhoz képest, ami történt, még az lett volna a jobb verzió. Kristin hozzátette, a volt férje tudta, hogy nagyon jóban vannak Andyvel. Cabot hangsúlyozta: házassága már a koncert előtt gyakorlatilag véget ért. „Úgy döntöttünk, hogy különválunk, külön éltünk és válást terveztük” – mondta, hozzátéve, hogy Byron hasonló helyzetben volt. Elmondása szerint a vezérigazgató azt állította, hogy ő és felesége is elhidegültek egymástó és évek óta napirenden volt, hogy beadják a válókeresetet. A Coldplay csókkamerás botránya idején ők azonban még együtt éltek, a feleség ezt követően költözött el.

Az elhidegülés ellenére aggasztotta, hogy megbántotta a férjét

Cabot arról is beszélt, hogy attól függetlenül, hogy már nem éltek együtt Andrew-val, nagyon szégyellte magát a viselkedéséért. „Andrew egy hihetetlenül zárkózott családból származik a bostoni környékről, és tudtam, hogy a nyilvános megszégyenítést nagyon rosszul kezeli majd” – fogalmazott. „A mai napig ő az egyik legnagyobb támogatóm. Hihetetlen ember. És az utolsó dolog, amit tenni akartam, az az volt, hogy zavarba hozzam” – idézi Cabotot a People

Cabot azt is állította, hogy a koncerten közeledtek egymáshoz először nőként és férfiként Byronnal, egyébként nem volt viszonyuk egymással. A botrányt követően először a vezérigazgató mondott fel, majd Cabot is távozott az Astonomertől, és 2025 augusztusában hivatalosan is beadta a válókeresetet.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
