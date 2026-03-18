Békeajánlat? Nicola Peltz felvette a kapcsolatot Brooklyn Beckham keresztapjával

Hamarosan véget érhet a Beckham családi viszály? Egy családtaggal biztosan. Brooklyn Beckham felesége ugyanis békejobbot nyújtott a férje keresztapjának, Elton Johnnak. A fiatal házaspár nemrég részt vett az énekes saját Oscar-gáláján, amelyet évek óta azért rendez, hogy pénzt gyűjtsön az AIDS-Alapítványa számára. Az esemény során Nicola Peltz odaült Elton John asztalához, majd elintézte, hogy a férje is melléjük telepedjen. Az asztaltársaság pedig gyorsan megtalálta a közös hangot.
Nicola Peltz a buli után üzenetet küldött Elton Johnnak
Most a Mirror hozta nyilvánosságra, hogy Nicola, Brooklyn, Elton John, valamint a férje, David Furnish hosszú perceken keresztül beszélgettek egymással az este folyamán, majd vidám hangulatban folytatták a bulizást. A parti egyik résztvevője arról beszélt a lapnak, hogy a feleknek sikerült megbeszélniük a korábbi nézeteltéréseiket és arra jutottak, hogy nagyon örülnének, ha a családi viszály ellenére ők négyen jóban maradnának.
„Nicola azt mondta Eltonnak és Davidnek, hogy nagyon szereti mindkettejüket és örül, hogy ők továbbra is tartják a kapcsolatot Brooklynnal" – árulta el a forrás.
Ez még nem minden! Az este végén az örökösnő megosztott egy posztot az Instagram-oldalán, amelyben egyenesen Brooklyn Beckham keresztapjának üzent:
„Milyen csodálatos este volt ez, amit ráadásul egy fontos ügyért tartottak! Köszönjük Elton John és David Furnish, hogy itt lehettünk. Mind a ketten imádunk benneteket" – írta posztjában Brooklyn felesége.
