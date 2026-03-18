Békeajánlat? Nicola Peltz felvette a kapcsolatot Brooklyn Beckham keresztapjával

Hamarosan véget érhet a Beckham családi viszály? Egy családtaggal biztosan. Brooklyn Beckham felesége ugyanis békejobbot nyújtott a férje keresztapjának, Elton Johnnak. A fiatal házaspár nemrég részt vett az énekes saját Oscar-gáláján, amelyet évek óta azért rendez, hogy pénzt gyűjtsön az AIDS-Alapítványa számára. Az esemény során Nicola Peltz odaült Elton John asztalához, majd elintézte, hogy a férje is melléjük telepedjen. Az asztaltársaság pedig gyorsan megtalálta a közös hangot.

Nicola Peltz és Brooklyn Beckham Elton John AIDS-buliján. Később az örökösnő oda ült az énekes asztalához, majd oda hívta a férjét is

Nicola Peltz a buli után üzenetet küldött Elton Johnnak

Most a Mirror hozta nyilvánosságra, hogy Nicola, Brooklyn, Elton John, valamint a férje, David Furnish hosszú perceken keresztül beszélgettek egymással az este folyamán, majd vidám hangulatban folytatták a bulizást. A parti egyik résztvevője arról beszélt a lapnak, hogy a feleknek sikerült megbeszélniük a korábbi nézeteltéréseiket és arra jutottak, hogy nagyon örülnének, ha a családi viszály ellenére ők négyen jóban maradnának.

„Nicola azt mondta Eltonnak és Davidnek, hogy nagyon szereti mindkettejüket és örül, hogy ők továbbra is tartják a kapcsolatot Brooklynnal" – árulta el a forrás.

Ez még nem minden! Az este végén az örökösnő megosztott egy posztot az Instagram-oldalán, amelyben egyenesen Brooklyn Beckham keresztapjának üzent:

„Milyen csodálatos este volt ez, amit ráadásul egy fontos ügyért tartottak! Köszönjük Elton John és David Furnish, hogy itt lehettünk. Mind a ketten imádunk benneteket" – írta posztjában Brooklyn felesége.

