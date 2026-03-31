Kínos pillanatból lett óriási szenzáció: élő adásban esett ki a szépségkirálynő-jelölt fogsora– Videó

Rideg Léna
2026.03.31.
Kellemetlen jelenetek zajlottak le a Miss Grand Thailand szépségverseny elődöntőjén. Az egyik szépségkirálynő-jelölt épp a beszéde közepén tartott, amikor váratlanul kiesett a műfogsora.

A fiatal szépségkirálynő-jelölt szereplését kihulló fogsora árnyékolta be, de az, ahogyan kezelte a helyzetet, végül mégis minden elismerést bezsebelt. Nem véletlen, hogy mindenki a 18 éves Kamolwan Chanago történetéről beszél.

Kamolwan Chanago szépségkirálynő-jelölt higgadt reakciója a kínos baki ellenére is lenyűgözte a közönséget.
Fotó: Facebook

A szépségkirálynő-jelölt higgadtsága mindenkit lenyűgözött

Egy életre szóló, kínos pillanatba csöppent a 18 éves Kamolwan Chanago, amikor egy szépségverseny színpadán beszédet tartott. A thaiföldi versenyző éppen a mondandóját adta elő, amikor váratlanul megtörtént az, amitől sokan tartanak: műfogsora egyszerűen kiesett.

A váratlan helyzet egy pillanatra sem zökkentette ki a fiatal lányt. Miközben a közönség döbbenten figyelte az eseményeket, Chanago nyugodtan megfordult, gyorsan megigazította a fogsorát, majd higgadtan folytatta a beszédét – mintha mi sem történt volna.

A jelenetről készült videó pillanatok alatt bejárta az internetet, de a reakciók messze nem voltak gúnyosak. Épp ellenkezőleg: a kommentelők többsége elismerően beszélt a versenyző lélekjelenlétéről és magabiztosságáról.

Sokan úgy vélik, hogy az ilyen váratlan helyzetek mutatják meg igazán, ki mennyire felkészült – és Kamolwan Chanago ebben a pillanatban bizonyította, hogy nemcsak szépségével, hanem tartásával is kitűnik a mezőnyből.

Élő adásban esett ki a szépségkirálynő-jelölt fogsora Kínos pillanatból lett óriási szenzáció: a Miss Grand Thailand szépségverseny egyik elődöntőjén az egyik versenyzőnek beszéd közben kiesett a műfogsora.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
