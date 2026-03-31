Kínos pillanatból lett óriási szenzáció: élő adásban esett ki a szépségkirálynő-jelölt fogsora– Videó

A fiatal szépségkirálynő-jelölt szereplését kihulló fogsora árnyékolta be, de az, ahogyan kezelte a helyzetet, végül mégis minden elismerést bezsebelt. Nem véletlen, hogy mindenki a 18 éves Kamolwan Chanago történetéről beszél.

Kamolwan Chanago szépségkirálynő-jelölt higgadt reakciója a kínos baki ellenére is lenyűgözte a közönséget.

A szépségkirálynő-jelölt higgadtsága mindenkit lenyűgözött

Egy életre szóló, kínos pillanatba csöppent a 18 éves Kamolwan Chanago, amikor egy szépségverseny színpadán beszédet tartott. A thaiföldi versenyző éppen a mondandóját adta elő, amikor váratlanul megtörtént az, amitől sokan tartanak: műfogsora egyszerűen kiesett.

A váratlan helyzet egy pillanatra sem zökkentette ki a fiatal lányt. Miközben a közönség döbbenten figyelte az eseményeket, Chanago nyugodtan megfordult, gyorsan megigazította a fogsorát, majd higgadtan folytatta a beszédét – mintha mi sem történt volna.

A jelenetről készült videó pillanatok alatt bejárta az internetet, de a reakciók messze nem voltak gúnyosak. Épp ellenkezőleg: a kommentelők többsége elismerően beszélt a versenyző lélekjelenlétéről és magabiztosságáról.

Sokan úgy vélik, hogy az ilyen váratlan helyzetek mutatják meg igazán, ki mennyire felkészült – és Kamolwan Chanago ebben a pillanatban bizonyította, hogy nemcsak szépségével, hanem tartásával is kitűnik a mezőnyből.

@life.hu_official Élő adásban esett ki a szépségkirálynő-jelölt fogsora Kínos pillanatból lett óriási szenzáció: a Miss Grand Thailand szépségverseny egyik elődöntőjén az egyik versenyzőnek beszéd közben kiesett a műfogsora. #life #lifehuofficial #szépségkirálynő #szépségverseny #baki ♬ eredeti hang – life.hu_official - life.hu_official

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: