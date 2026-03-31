Szülei "sötét titkainak" leleplezésére készül Nick Reiner: a kettős gyilkossággal gyanúsított férfi a végzetes éjszakáról is kitálalna

A 32 éves férfit Los Angelesben tartják fogva: azzal gyanúsítják, hogy decemberben meggyilkolta apját, a 78 éves filmrendezőt, Rob Reinert valamint édesanyját. Nick Reiner, aki akár halálbüntetést is kaphat, most azzal fenyegetőzik, hogy kitálalja a családi szennyest.

Nick Reinert szülei meggyilkolásával gyanúsítják.

Forrás: Getty Images North America

A férfi február 23-án ártatlannak vallotta magát.

Óvadék letételének lehetősége nélkül tartják fogva Los Angelesben.

Az ügyészek a halálbüntetést is mérlegelik.

Reiner állítólag leleplezésekkel és bosszúval fenyeget.

Nick Reiner fenyegetőzik a börtönben

Lapinformációk szerint Nick Reiner őrjöng a Los Angeles-i Twin Towers börtönben, amiért családja és barátai elfordultak tőle miután letartóztatták. Ha ez nem lenne elég, a brutális kettős gyilkossággal gyanúsított férfi bennfentesek szerint arra készül, hogy „leleplezze szülei piszkos titkait, amelyekre kiváltságos hollywoodi gyerekként rálátása volt. Arról is beszél, hogy elmondja a saját verzióját szülei haláláról .” A jólértesültek szerint Nick célja egyértelmű, mégpedig a zavarkeltés.

A férfi február 23-i tárgyalásán ártatlannak vallotta magát. Az ügyészek jelenleg azt mérlegelik, hogy kérjék-e a halálbüntetés kiszabását a különösen súlyos bűncselekmény miatt, védelme pedig az elmezavarra épít. Kirendelt ügyvédje van, Kimberly Greene, aki akkor vette át az ügyet, miután korábbi védője, Alan Jackson visszalépett, és kijelentette, hogy Nick a kaliforniai törvények szerint nem bűnös, mert nem beszámítható. Úgy tudni, Jackson azért hagyta faképnél Reinert, mert testvérei, a 34 éves Jake és a 28 éves Romy nem voltak hajlandóak finanszírozni a védelmét.

Testvérei sem állnak szóba vele

A RadarOnline információi szerint Nick Reiner börtönbeli viselkedése is aggodalomra ad okot: „ teljesen gyerekesen viselkedik, és nem érti a tettei következményeit”. Egy bennfentes pedig arról számolt be, hogy hogy Jake és Romy nem kíváncsiak a testvérükre, sőt, úgy vélekednek, Nick a megtestesült gonosz. „Egy egész élet se lesz elég ahhoz, hogy felépüljenek a traumából és a szörnyű gyászból. Az pedig, hogy Nick leleplezést emleget, még súlyosbítja a fájdalmukat és a szenvedésüket” − mondta a jólértesült.