Szülei "sötét titkainak" leleplezésére készül Nick Reiner: a kettős gyilkossággal gyanúsított férfi a végzetes éjszakáról is kitálalna

los angeles rob reiner nick reiner halálbüntetés
Őrizetben várja a következő tárgyalását a szülei meggyilkolásával gyanúsított férfi. Nick Reinerrel a testvérei se állnak szóba, a tragédia óta mély gyászban vannak.

A 32 éves férfit Los Angelesben tartják fogva: azzal gyanúsítják, hogy decemberben meggyilkolta apját, a 78 éves filmrendezőt, Rob Reinert valamint édesanyját. Nick Reiner, aki akár halálbüntetést is kaphat, most azzal fenyegetőzik, hogy kitálalja a családi szennyest.

Nick Reinert szülei meggyilkolásával gyanúsítják.
Nick Reinert szülei meggyilkolásával gyanúsítják.
Forrás: Getty Images North America
  • Nick Reinert szülei meggyilkolásával gyanúsítják.
  • A férfi február 23-án ártatlannak vallotta magát.
  • Óvadék letételének lehetősége nélkül tartják fogva Los Angelesben.
  • Az ügyészek a halálbüntetést is mérlegelik.
  • Reiner állítólag leleplezésekkel és bosszúval fenyeget.

Nick Reiner fenyegetőzik a börtönben 

Lapinformációk szerint Nick Reiner őrjöng a Los Angeles-i Twin Towers börtönben, amiért családja és barátai elfordultak tőle miután letartóztatták. Ha ez nem lenne elég, a brutális kettős gyilkossággal gyanúsított férfi bennfentesek szerint arra készül, hogy „leleplezze szülei piszkos titkait, amelyekre kiváltságos hollywoodi gyerekként rálátása volt. Arról is beszél, hogy elmondja a saját verzióját szülei haláláról .” A jólértesültek szerint Nick célja egyértelmű, mégpedig a zavarkeltés.  

A férfi február 23-i tárgyalásán ártatlannak vallotta magát. Az ügyészek jelenleg azt mérlegelik, hogy kérjék-e a halálbüntetés kiszabását a különösen súlyos bűncselekmény miatt, védelme pedig az elmezavarra épít. Kirendelt ügyvédje van, Kimberly Greene, aki akkor vette át az ügyet, miután korábbi védője, Alan Jackson visszalépett, és kijelentette, hogy Nick a kaliforniai törvények szerint nem bűnös, mert nem beszámítható. Úgy tudni, Jackson azért hagyta faképnél Reinert, mert testvérei, a 34 éves Jake és a 28 éves Romy nem voltak hajlandóak finanszírozni a védelmét. 

Testvérei sem állnak szóba vele

A RadarOnline információi szerint Nick Reiner börtönbeli viselkedése is aggodalomra ad okot: „ teljesen gyerekesen viselkedik, és nem érti a tettei következményeit”. Egy bennfentes pedig arról számolt be, hogy hogy Jake és Romy nem kíváncsiak a testvérükre, sőt, úgy vélekednek, Nick a megtestesült gonosz. „Egy egész élet se lesz elég ahhoz, hogy felépüljenek a traumából és a szörnyű gyászból. Az pedig, hogy Nick leleplezést emleget, még súlyosbítja a fájdalmukat és a szenvedésüket” − mondta a jólértesült. 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu