Bizarr sztárékszerek: Cardi B, Lil Uzi Vert és Gucci Mane sem fogta vissza magát

Getty Images North America - Amy Sussman
trend bizarr világsztárok ékszer
Life.hu
2026.01.16.
Hollywoodból már megszoktuk a meghökkentő húzásokat, de ez most tényleg mindent visz. A rapper Cardi B köldökzsinórból készült ékszere új szintre emelte a furcsa celebékszerek világát.

A furcsa celebékszerek listája hosszú, de Cardi B legújabb húzását még így is felkapták a neten. A rapper negyedik gyermeke születése után úgy döntött, hogy egy különleges emléket készíttet magának: a gyermeke köldökzsinórjából formált, arannyal bevont, szívalakú nyakláncot. A Mommy Made Encapsulation videója, amelyben lépésről lépésre mutatják be a folyamatot, percek alatt körbejárta a közösségi médiát.

Cardi B köldökzsinórból készült ékszere garantáltan felkerülne a furcsa celeb ékszerek listájára – ha lenne ilyen.
Egyre több furcsa celebékszer látható a sztárok social média felületein. Cardi B legújabb őrülete pedig ismét bizonyítja: ebben a világban nincsenek határok.
Forrás: Getty Images North America

 

Sztárok ékszerei, melyek kiverik a biztosítékot

  • Celebmércével mérve is nagyot szólt Cardi B ékszerötlete
  • Nem a rapper az egyetlen híresség, akinek bizarr gondolatokért nem kell a szomszédba mennie
  • Mutatjuk a legvadabb sztárékszereket!

A legvadabb ékszerek, amelyeket a sztárok valaha viseltek

Cardi B ezúttal is odatette magát, de nem ő az egyetlen, aki hajmeresztő ötletekkel hívja fel magára a figyelmet. Hollywoodban mindig lehet még egy kicsit tovább menni.

Cardi B köldökzsinórból készült ékszere

A videó alapján az ékszerész rózsaszín kesztyűben emelte ki a köldökzsinórt, kettévágta, szív alakú drótot fűzött bele, majd lepréselte és végül arannyal vonta be. A cég állítólag több mint 40 ezer placenta- és köldökzsinórékszert készített már, a csomagok pedig 500 és 1000 dollár között mozognak. A sztárok körében állítólag hatalmas trend lett – Megan Foxtól Vanessa Hudgensig sokan kértek már hasonlót.

Lil Uzi Vert és a 7 milliárdos homlokgyémánt

Ha valaki, Lil Uzi Vert biztosan nem óvatoskodik. A rapper egy gigantikus, rózsaszín drágakövet ültettetett a homlokába, amely átszámítva nagyjából 7 milliárd forintot ér. A történet rossz véget is érhetett volna, mert egy rajongó fellépés közben ki is tépte belőle – csoda, hogy nem lett komoly baja. A gyémánt végül megkerült, és azóta is a popkultúra egyik legismertebb ékszerbotrányaként emlegetik.

Gucci Mane és a teljes arany fogsor

Az aranyfog nem új találmány, de Gucci Mane új szintre emelte. Nem egy-egy fogat cserélt ki, hanem szinte az egész fogsorát aranyra váltotta. A rapper szerint ez nem csak stílus, hanem életérzés is – és valljuk be, kevés luxusosabb pillanat van annál, mint amikor valaki csillogó arany fogak közül próbálja kiszedni az ebéd maradékát.

Mindenki eldöntheti, melyik választás a legbizarrabb. Egy biztos: a hírességek ékszerválasztásai egyre durvábbak.

