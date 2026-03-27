Aggódnak a barátai Jennifer Anistonért: a színésznő teljesen alárendeli magát Jim Curtisnek

Lapinformációk szerint Jim Curtis hipnoterapeuta egyre jobban rátelepszik Jennifer Anistonra, aki ezt nem is bánja, ugyanis fülig szerelmes. Bár a kapcsolat kívülről harmonikusnak tűnik, a színésznő közeli barátai, például Courteney Cox nem túl optimista.

Jennifer Aniston megváltozott?

Az 50 éves Jim Curtis nemrég egy podcastban beszélt a Jennifer Anistonnal való kapcsolatáról. Kitért arra is, hogyan kezelik a konfliktusokat: „Sok időt töltünk együtt otthon. Előfordulhatnak apró viták” – mondta Curtis. „Ilyenkor csendben is maradhatunk, de dühösek is lehetünk vagy átgondolhatjuk a történteket és meditálhatunk azon, min kellene változtatnunk, hogy a kapcsolatunk még jobban működjön” – tette hozzá.

Curtis szókimondó nyilatkozata meglepte a színésznő barátait. „Megdöbbentő, hogy Jim ilyen nyíltan beszél a kapcsolatukról. Lehet, hogy Jen áldását adta erre, de az nagyon nem lenne jellemző rá” – nyilatkozta egy bennfentes. „Ha a magánéletéről volt szó, mindig annyira zárkózott volt. A barátai, főleg Courteney Cox, attól tartanak, hogy Jennifer nem veszi figyelembe a saját szükségleteit és nem tartja a saját határait. Nem arról van szó, hogy nem szeretik Jimet, aki úgy tűnik, nagyszerű srác. Inkább csak aggódnak, hogy Jennifer teljesen alárendeli magát, és semmiben nem dönt Jim nélkül. Courteney nem gondolja azt, hogy Jennek nem kellene Jimmel lennie, vagy nem kellene megbíznia benne, csak azt szeretné, ha Jennifer azt tenné, ami neki, és nem azt, ami Jimnek a legjobb” –idézi a bennfentest a RadarOnline.

Jennifer Aniston párja anyagi gondokkal küzd

Jennifer és Jim körülbelül egy éve vannak együtt, Jim Curtis gyakorlatilag már Jennifer Aniston 21 millió dollárt érő Los Angeles-i otthonában él és azt beszélik, anyagi gondjai vannak. Úgy tudni, Jennifer Anistont ez a legkevésbé sem érdekli. „Jen nem gondolja, hogy valaki jellemét a pénzügyi nehézségei határozzák meg. Készen áll arra, hogy segítsen Jimnek, és támogatja őt abban, hogy sikeresebb legyen” – fogalmazott az informátor.