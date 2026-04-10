A mi történetünk: Dávid és Reni mesebeli helyen fogják újra kimondani a boldogító igent

Egy gyönyörű romantikus történet rajzolódott ki előttünk A mi történetünk 10. részében. Találkozhattunk Dankó Dáviddal és Renivel, akik 13 éve alkotnak egy párt, 7 éve pedig egy szerény polgári ceremónia keretében össze is házasodtak. A szerelmespár három gyermeket nevel együtt, ám úgy érzik, hogy van még valami, ami hiányzik az életükből. Eldöntötték, hogy egy csodálatos esküvői ceremóniát is szeretnének, ahol újra egybekelhetnek a családtagjaik és a barátaik előtt. Ez pedig hamarosan megvalósul.

A mi történetünk: Dávid és Reni évek óta arra vágynak, hogy újra összeházasodhassanak

A mi történetünkben megismerhettük a második esküvő mesebeli helyszínét

Az adásból megtudhattuk, hogy Dávid pénzügyi tanácsadóként dolgozik, emellett sikeres üzletember, büszke férj és apa. Felesége, Reni befektetőként dolgozik és hatalmas egyetértésben nevelik három gyermeküket. Ám van valami, amiről lemondtak hosszú évekkel ezelőtt: egy nagy és emlékezetes esküvőről. A házastársak ugyanis inkább a jövőjükbe és a családjukba fektették azt a pénzt, amibe egy ilyen ceremónia került volna. Mostanra azonban közösen felépítettek egy olyan anyagi biztonságot, ami lehetővé teszi, hogy végre újra az oltár elé állhassanak.

„Renivel mindig arról álmodtunk, hogy egyszer templomi esküvőnk is lesz, de amikor összeházasodtunk, csak egy polgári esküvőnk volt, mert azt a döntést hoztuk, hogy anyagi okokból nem tartunk lagzit, és az építkezést választjuk. Viszont most már eljutott az életünk egy olyan pontra, ahol mi következünk" – árulta el a sorozatban Dávid. Az üzletember szemkötőt tett a párjára, majd megmutatta neki azt a kis kastélyt, amit álmaikban elképzeltek az esküvői helyszínüknek. Ezután következett egy szívhez szóló monológ, amely közben eltörött a mécses a szereplőknél és a nézőknél is.

„Nagyon sok mindenről le kellett mondanunk azért, hogy olyan életet teremtsünk a családnak, amire vágytunk. De azt gondolom, hogy most ezt megérdemeljük. Már többször megszerveztük, kétszer is, szóval szeretném, ha most harmadjára már élesben menne" - mondta kedvesének a könnyeivel küzdő családapa.