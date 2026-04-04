A nyár, amikor megszépültem: minden, amit a sorozatot lezáró mozifilmről tudni lehet

A nyár, amikor megszépültem című sorozat harmadik, befejező évadának utolsó epizódja után sokan úgy érezték, lezárult Conrad és Belly sztorija, ám hamar kiderült, hogy ez nincs így. Jenny Han, a sorozat alkotója egész estés mozifilmmel búcsúzik.

A nyár, amikor megszépültem egész estés mozifilmmel búcsúzik végleg

Forrás: Instagram

Aki követte A nyár, amikor megszépültem című sorzatot – vagy olvasta a könyvet – pontosan tudja, hogy Conrad és Belly kapcsolata mindig is bonyolult és hullámzó volt. A sorozat 2025 szeptemberében sugárzott fináléjában ugyan úgy tűnt, a két fiatal végre egymásra talált, ám az alkotók már ekkor jelezték: a történet itt még nem ér véget. A nagy bejelentést a harmadik évad záróepizódjának vörös szőnyeges bemutatóján tették meg Párizsban. Jenny Han – aki a történet alapjául szolgáló könyveket is írta – elárulta: a történet méltó lezárásához egy filmre van szükség.

Miről szól A nyár, amikor megszépültem mozifilm?

A Prime Video közlése szerint a készülő film forgatókönyvét Jenny Han írja, és a rendezést is ő vállalta. A történet részleteit egyelőre titokban tartják, annyi azonban biztos, hogy a film végleg lezárja a sorozatot. Az alkotó egy hivatalos nyilatkozatban annyit árult el: Belly életében még egy fontos mérföldkő következik. A rajongók már most találgatnak, vajon egy újabb esküvő következik, esetleg egy újabb partnercsere előtt áll Belly.

Az alkotó szerint a történetet nem lehetett volna lezárni méltó módon egy újabb évaddal. „Úgy gondoltam, csak egy film tudja igazán elmesélni a végét” – fogalmazott, hozzátéve, hogy hálás a Prime Videónak a támogatásért. Egy későbbi interjúban azt is elárulta, hogy a film fókuszában már Conrad és Belly közös élete áll. Mint mondta, a sorozat ott ér véget, ahol a kapcsolatuk újraindul, a film pedig azt mutatja meg, mi történik ezután.

Mikor indul a forgatás?

A Deadline információi szerint a munkálatok hamarosan elindulnak: a forgatás április 27-én kezdődik Wilmingtonban, Észak-Karolinában.

Mikor láthatjuk a filmet?

A premier dátuma egyelőre nem ismert. Jenny Han már többször hangsúlyozta, hogy korai lenne konkrét időpontot mondani. A Varietynek úgy nyilatkozott: mivel a forgatás még el sem kezdődött, nem lenne reális egy közeli bemutatóról beszélni.