Íme a világ 5 legszebb férfija – Hollywoodtól Ázsiáig ezek a sztárok hódítanak

Szépségről vitatkozni mindig hálátlan téma. Valakinek a bajusz jön be, másnak a mosoly, megint másnak az a bizonyos „filmsztár-karizma”. Mégis, évről évre készülnek listák arról, ki számít a világ legszebb férfijának és 2026-ban is megszületett az a toplista, amely Hollywoodtól egészen a K-pop világáig gyűjtötte össze a legjóképűbb sztárokat, és állította őket rangsorba, így derült ki, ki lett a világ legszebb férfija.

A rangsor egyébként gyakran a híres aranymetszéses arcarányokra épül, amelyeket plasztikai sebészek és esztétikai szakértők is használnak. Vagyis nemcsak a rajongók lelkesedése számít:

az arc szimmetriája, a szemek, az áll és az arccsont arányai is szerepet játszanak abban, ki kerül a lista élére.

És hogy ki lett a világ legszebb férfija 2026-ban? A győztes egy brit színész lett, aki az utóbbi években látványosan meghódította Hollywoodot.

A lista élére idén Aaron Taylor-Johnson került. A színész nemcsak filmszerepeivel, hanem markáns arcéllel, karakteres állvonallal és klasszikus férfias megjelenésével is felkeltette a szakértők figyelmét. A „Kraven” és más hollywoodi produkciók sztárja sokak szerint a modern filmsztár tökéletes példája: elegáns, titokzatos és kifejezetten karizmatikus.

A rangsor azonban nem áll meg az első helyezettnél. Íme a világ 5 legszebb férfija, akik ma a globális popkultúra ikonikus arcai:

1. Aaron Taylor-Johnson – Klasszikus férfias arcél, hollywoodi karizma

2. Robert Pattinson – A Batman sztárja továbbra is az egyik legszimmetrikusabb arcú színész

3. Kim Taehyung – a BTS V-je, aki Ázsiában és világszerte is rajongók millióit hódítja meg

4. Chris Hemsworth – Az ausztrál színész a klasszikus „isteni” férfitípust képviseli

5. Timothée Chalamet – A finom vonású, művészies stílusú hollywoodi kedvenc