A Tamagotchi újra tarol: hogyan lett a 90-es évek játéka 2026 legmenőbb divatkiegészítője?

táska Tamagotchi kiegészítő
Hajdu Viktória
2026.03.30.
Egykor idegesítő pittyegés, ma már stílusnyilatkozat. Ha azt hitted, a Tamagotchi csak gyerekkori emlék, akkor kapaszkodj: most épp a Labubu legnagyobb vetélytársa lett.

Van valami egészen ironikus abban, hogy a Tamagotchi, amit egykor a tanárok rémálmaként tartottak számon, ma a divatvilág egyik legcukibb statement darabja lett. A kis, tojás alakú kütyü, ami a 90-es években gyerekek millióinak csüngött a hátizsákján, 2026-ra új életre kelt. A Labubu elmehet nyugdíjba? 

Újra hódítanak a tamagotchik.
Újra hódítanak a tamagotchik. 
Nem csak nosztalgia: a Tamagotchi visszatérése a bag charm trend új királynője lett

  • A Tamagotchi 30 év után divatkiegészítőként tért vissza.
  • A nosztalgia mellett a személyre szabhatóság hajtja az új hype-ot.
  • A „cozy tech” trend egyik legcukibb szimbóluma lett.

Kezdjük ott, hogy a számok már most magukért beszélnek: több mint 100 millió eladott darab, sztárkollabok (igen, még K-pop fronton is, ami manapság eleve trendvezető), és egy egész iparág, ami a Tamagotchi köré épült. A klasszikus verziók mellett ma már színes kijelzős, online világba kapcsolódó modellek is léteznek, de az alapélmény nem változott: 

etetni, szeretni, túlélni.

 Vagy legalábbis ezzel próbálkozni. De miért jött épp most vissza ez a trend? 

Több mint nosztalgia: ez már esztétika

Persze, a Y2K nosztalgia erős hajtóerő – elég csak ránézni a bag charm trendekre vagy a telefonokra akasztott gyöngyös láncokra. A Tamagotchi azonban túllépett a „régi szép idők” kategórián. Ma már egyfajta minivászonként funkcionál: szilikontokok, strasszok, kézzel készült kiegészítők – a felhasználók konkrétan stylingolják a digitális kisállatukat.

És ez a kettősség adja a varázsát. Egyszerre kiegészítő és személyre szabható tárgy. Egy apró eszköz, ami rólad mesél.

Cozy tech: amikor a kütyü nem stresszel

A Tamagotchi tökéletesen illeszkedik a „cozy gaming” trendbe, ami a nyugodt, aranyos, lassabb tempójú digitális élményeket ünnepli. Gondolj az olyan játékokra, mint az Animal Crossing vagy a Stardew Valley – nincs rohanás, nincs stressz, csak kis örömök.

Ezzel szemben a mai techvilág gyakran túl sok: értesítések, algoritmusok, végtelen görgetés. A Tamagotchi ezzel szemben végtelenül egyszerű. Nem tudsz rajta doomscrollolni – ami gyerekek, illetve tinédzserek esetén is pozitív tényező. Nem húz be órákra. Csak ott van és néha sír egy kicsit.

A „Tamagotchi-effektus” új jelentése

Amikor először megjelent, a szakértők már akkor aggódtak: az emberek túlságosan kötődnek majd a digitális lényekhez. 

Ezt nevezték el „Tamagotchi-effektusnak”.

Ma, az AI és chatbotok korában ez szinte aranyos problémának tűnik.

Sőt, talán pont ezért lett újra népszerű. Egy Tamagotchi nem próbál embernek tűnni. Nem beszél vissza. Nem helyettesít kapcsolatokat. Csak egy kis lény, ami számít rád.

Divat, ami veled jön

A legjobb az egészben? A Tamagotchi nem zár be. Nem képernyőhöz köt, hanem kifejezetten arra készült, hogy magaddal vidd. Ott lóg a táskádon, elkísér a napodon, és egy kicsit játékosabbá teszi a valóságot.

És talán pont ez a titka: nem akar több lenni, mint ami. Egy apró, színes emlékeztető arra, hogy a technológia lehet kedves is.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu