A Tamagotchi újra tarol: hogyan lett a 90-es évek játéka 2026 legmenőbb divatkiegészítője?

Van valami egészen ironikus abban, hogy a Tamagotchi, amit egykor a tanárok rémálmaként tartottak számon, ma a divatvilág egyik legcukibb statement darabja lett. A kis, tojás alakú kütyü, ami a 90-es években gyerekek millióinak csüngött a hátizsákján, 2026-ra új életre kelt. A Labubu elmehet nyugdíjba?

Újra hódítanak a tamagotchik.

Kezdjük ott, hogy a számok már most magukért beszélnek: több mint 100 millió eladott darab, sztárkollabok (igen, még K-pop fronton is, ami manapság eleve trendvezető), és egy egész iparág, ami a Tamagotchi köré épült. A klasszikus verziók mellett ma már színes kijelzős, online világba kapcsolódó modellek is léteznek, de az alapélmény nem változott:

etetni, szeretni, túlélni.

Vagy legalábbis ezzel próbálkozni. De miért jött épp most vissza ez a trend?

Több mint nosztalgia: ez már esztétika

Persze, a Y2K nosztalgia erős hajtóerő – elég csak ránézni a bag charm trendekre vagy a telefonokra akasztott gyöngyös láncokra. A Tamagotchi azonban túllépett a „régi szép idők” kategórián. Ma már egyfajta minivászonként funkcionál: szilikontokok, strasszok, kézzel készült kiegészítők – a felhasználók konkrétan stylingolják a digitális kisállatukat.

És ez a kettősség adja a varázsát. Egyszerre kiegészítő és személyre szabható tárgy. Egy apró eszköz, ami rólad mesél.

Cozy tech: amikor a kütyü nem stresszel

A Tamagotchi tökéletesen illeszkedik a „cozy gaming” trendbe, ami a nyugodt, aranyos, lassabb tempójú digitális élményeket ünnepli. Gondolj az olyan játékokra, mint az Animal Crossing vagy a Stardew Valley – nincs rohanás, nincs stressz, csak kis örömök.

Ezzel szemben a mai techvilág gyakran túl sok: értesítések, algoritmusok, végtelen görgetés. A Tamagotchi ezzel szemben végtelenül egyszerű. Nem tudsz rajta doomscrollolni – ami gyerekek, illetve tinédzserek esetén is pozitív tényező. Nem húz be órákra. Csak ott van és néha sír egy kicsit.