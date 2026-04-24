2026. ápr. 24., péntek

Anne Hathaway sokkoló szettben villantott a londoni premieren − így még sosem láthattuk

Jónás Ágnes
2026.04.24.
Mostanában szinte állandó szereplője a vörös szőnyeges eseményeknek. Anne Hathaway áprilisban két filmjét is képviseli: az egyik Az ördög Pradát visel 2., a másik pedig a szintén nemsokára mozikba kerülő Mother Mary − utóbbi premierjén merész és sokkló meztelenruhában villantott.

Nem is tudjuk eldönteni, hogy Az ördög Pradát visel 2. premierjén viselt szettje, vagy ez a dark core verzió tetszik jobban! A Mother Mary londoni premierjére a világ legszebb nőjének választott 43 éves Anne Hathaway egy káprázatos drámai, gótikus stílusú, fekete meztelenruhában érkezett, amelyet számos rafinált kivágás és rétegzés tett különlegessé. 

Anne Hathaway meztelenruhája
Anne Hathaway Az ördög Pradát visel 2 ondoni premierjén.
Anne Hathaway

  • A színésznő egy Iris van Herpen által tervezett, extrém „meztelenruhában” érkezett a Mother Mary londoni premierjére
  • A dark, futurisztikus-gótikus szett nem véletlen: a film egy sötét pszichoszexuális popthriller, amelyben egy válságba zuhanó popsztárt alakít,

A mélyen dekoltált, futurisztikus ruha felső része vágott bőr elemekből állt, amelyek pókhálószerűen ölelik körbe a színésznő testét, és amelyet Iris van Herpen tervező  földig érő, áttetsző szoknyarésszel egészített ki. 

Anne Hathaway meztelenruhája
Anne Hathaway merész, gótikus stílusú meztelenruhája.
A ruhakölteményhez Anne Hathaway egy fekete, hegyes orrú cipőt választott, amely szintén a kivágásokkal játszott, és tökéletesen illeszkedett a gótikus stílusú outfithez. Az egészet füstös szemsminkkel és élénkvörös manikűrrel koronázta, haját félig feltűzve, félig leengedve viselte. Az extravagáns szett egyúttal a filmre tett utalás is, a Mother Mary ugyanis egy fajsúlyos pszichoszexuális popthriller, amelyben a színésznő egy popsztárt alakít.

Anne Hathaway és Michaela Coel - Anne Hathaway meztelenruhja
Anne Hathaway és Michaela Coel, a film két főszereplője.
Nemsokára platinaszőke hajjal láthatjuk majd a színésznőt

A történet középpontjában egy ikonikus popsztár, Mary (Hathaway) áll, aki mély személyes és művészi válságba zuhan. Amikor a visszatérését tervezi, felkeresi régi barátját, a divatiparban dolgozó Sam Anselmet (Michaela Coel), aki annak idején kulcsszerepet játszott karrierje felépítésében. A hírek szerint a Fekete Hattyút idéző intenzitással mutatja be a sztárság árnyoldalait. 

A szerep kapcsán Anne Hathaway korábban arról beszélt, hogy egyrészt szőke hajjal lesz látható, másrészt, hogy a karaktere komoly színészi átlényegülést kívánt meg tőle, emellett Beyoncé művészete különösen inspirálta a szerep megformálásakor.

Behatóan tanulmányozta énekstílusát és beszédmódját, hogy jobban megértse, mitől is olyan különleges személyiség ő. Azt is elárulta, hogy körülbelül két évbe telt, mire igazán ráérzett a szerepre. Ez idő alatt számos más énekes munkásságát megfigyelte. 

A film előzetesét itt tekinthetd meg:

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
