Anne Hathaway sokkoló szettben villantott a londoni premieren − így még sosem láthattuk

Nem is tudjuk eldönteni, hogy Az ördög Pradát visel 2. premierjén viselt szettje, vagy ez a dark core verzió tetszik jobban! A Mother Mary londoni premierjére a világ legszebb nőjének választott 43 éves Anne Hathaway egy káprázatos drámai, gótikus stílusú, fekete meztelenruhában érkezett, amelyet számos rafinált kivágás és rétegzés tett különlegessé.

Forrás: Getty Images Europe

Anne Hathaway A színésznő egy Iris van Herpen által tervezett, extrém „meztelenruhában” érkezett a Mother Mary londoni premierjére

A dark, futurisztikus-gótikus szett nem véletlen: a film egy sötét pszichoszexuális popthriller, amelyben egy válságba zuhanó popsztárt alakít,

A mélyen dekoltált, futurisztikus ruha felső része vágott bőr elemekből állt, amelyek pókhálószerűen ölelik körbe a színésznő testét, és amelyet Iris van Herpen tervező földig érő, áttetsző szoknyarésszel egészített ki.

Forrás: WireImage

A ruhakölteményhez Anne Hathaway egy fekete, hegyes orrú cipőt választott, amely szintén a kivágásokkal játszott, és tökéletesen illeszkedett a gótikus stílusú outfithez. Az egészet füstös szemsminkkel és élénkvörös manikűrrel koronázta, haját félig feltűzve, félig leengedve viselte. Az extravagáns szett egyúttal a filmre tett utalás is, a Mother Mary ugyanis egy fajsúlyos pszichoszexuális popthriller, amelyben a színésznő egy popsztárt alakít.

Anne Hathaway és Michaela Coel, a film két főszereplője.

Forrás: WireImage

Nemsokára platinaszőke hajjal láthatjuk majd a színésznőt

A történet középpontjában egy ikonikus popsztár, Mary (Hathaway) áll, aki mély személyes és művészi válságba zuhan. Amikor a visszatérését tervezi, felkeresi régi barátját, a divatiparban dolgozó Sam Anselmet (Michaela Coel), aki annak idején kulcsszerepet játszott karrierje felépítésében. A hírek szerint a Fekete Hattyút idéző intenzitással mutatja be a sztárság árnyoldalait.

A szerep kapcsán Anne Hathaway korábban arról beszélt, hogy egyrészt szőke hajjal lesz látható, másrészt, hogy a karaktere komoly színészi átlényegülést kívánt meg tőle, emellett Beyoncé művészete különösen inspirálta a szerep megformálásakor.

Behatóan tanulmányozta énekstílusát és beszédmódját, hogy jobban megértse, mitől is olyan különleges személyiség ő. Azt is elárulta, hogy körülbelül két évbe telt, mire igazán ráérzett a szerepre. Ez idő alatt számos más énekes munkásságát megfigyelte.