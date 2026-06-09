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Ma este érdemes az eget figyelni: a Vénusz, a Jupiter és a Merkúr is különleges látványt nyújt

égi jelenség Vénusz bolygóegyüttállás Merkúr Jupiter
Rideg Léna
2026.06.09.
Ha szereted az égi látványosságokat, érdemes ma este az égboltra pillantanod. Június 9-én éri el csúcspontját a Vénusz és a Jupiter látványos bolygóegyüttállása, miközben a Merkúr is különleges helyzetbe kerül, így az év egyik legizgalmasabb csillagászati eseménye várható a nyugati égbolton.
 
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Különleges égi találkozásnak lehetünk tanúi ezekben a napokban: a Vénusz és a Jupiter, a Naprendszer két legfényesebb bolygója látványosan közel kerül egymáshoz az esti égbolton. Bár a ritka bolygóegyüttállást június 5. és 12. között lehet megfigyelni a nyugati horizont felett, a legszebb látványt ma este, június 9-én nyújtja, amikor a két bolygó látszólag a legközelebb kerül egymáshoz. Sőt, a Merkúr is tartogat meglepetést az esti égbolton.

Ma este lesz a legszebb a Vénusz–Jupiter bolygóegyüttállás
Ma este lesz a legszebb a Vénusz–Jupiter bolygóegyüttállás
Forrás: iStockphoto

Ma este tetőzik a látványos bolygóegyüttállás

A bolygópáros szabad szemmel is könnyen észrevehető lesz, így azoknak is különleges élményt kínálhat, akik nem rendelkeznek csillagászati felszereléssel. Egy kisebb távcső segítségével már a Jupiter korongja és legfényesebb holdjai is feltűnhetnek, nagyobb nagyítás mellett pedig a Vénusz aktuális fázisa is megfigyelhető.

Naplemente után, nagyjából 21:20 körül lesz érdemes az eget figyelni: a ragyogó Vénusz közelében, attól balra és kissé lejjebb tűnik fel a Jupiter.

A látványos együttállás megtekintéséhez azonban fontos, hogy a nyugati égbolt minél tisztább és akadálymentesebb legyen, hiszen a két bolygó viszonylag alacsonyan helyezkedik el a horizont felett.

Különleges fázisba lép a Merkúr

Nem ez lesz az egyetlen érdekesség az égbolton június 9-én. Ugyanezen az estén a Merkúr is különleges helyzetbe kerül: eléri úgynevezett dichotómiáját, vagyis azt az állapotot, amikor a bolygó látható felszínének pontosan a fele kap megvilágítást a Nap fényéből.

A Merkúrt körülbelül 21:30 körül lehet keresni a nyugati látóhatár közelében. 

Kedvező körülmények között akár szabad szemmel is felfedezhető, de megtalálását egy kézi binokulár jelentősen megkönnyítheti. A félkorong alak megfigyeléséhez már komolyabb, legalább százszoros nagyításra képes távcső szükséges. Az égbolt szerelmesei számára tehát különösen izgalmas napok következnek, hiszen rövid időn belül több látványos csillagászati jelenség is megfigyelhető lesz az esti órákban – olvasható a Svábhegyi Csillagvizsgáló honlapján. Az eseményhez kapcsolódva a Svábhegyi Csillagvizsgáló esti programokkal várja a látogatókat, akik távcsöveken keresztül is megcsodálhatják a jelenséget, miközben csillagászok ismertetik annak hátterét.

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