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Alig lehet ráismerni: így néz ki Sia smink és paróka nélkül – Fotó

valóság SIA smink nélkül
Rideg Léna
2026.06.09.
A világhírű énekesnő évek óta parókák és hatalmas masnik mögé rejti az arcát, most azonban smink nélkül fotózták le Los Angelesben. Sia kétéves kisfiával vásárolt egy helyi termelői piacon.
 
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Sia évek óta tudatosan kerüli, hogy megmutassa az arcát a nyilvánosságnak. A világsztár védjegyévé váltak az arcát eltakaró parókák és hatalmas masnik, most azonban kivételt tett: smink nélkül, teljesen hétköznapi külsővel kapták lencsevégre Los Angelesben. 

Végre megmutatta az arcát Sia: ilyen a világsztár álcák nélkül
Végre megmutatta az arcát Sia: ilyen a világsztár álcák nélkül
Fotó: Getty Images

Smink nélkül, kisfiával jelent meg Sia

A Page Six fotói szerint az énekesnő vasárnap egy helyi termelői piacra látogatott el, ahol láthatóan élvezte a nyugodt hétvégi programot. Hosszú, bézs színű kabátot, fehér pólót és rózsaszín baseballsapkát viselt, megjelenését fekete keretes szemüveggel egészítette ki. A 49 éves sztár friss zöldségeket vásárolt, majd egy színes virágcsokorral távozott a piacról. Vele volt kétéves kisfia, Somersault Wonder is, akit babakocsiban tolt a standok között.

A róluk készült friss fotót itt tudod megnézni.

Súlyos vádak és gyermekelhelyezési harc követte a válást

A kisfiú 2024. március 27-én született. Sia és akkori férje, Dan Bernad sokáig nem beszéltek nyilvánosan a gyermek érkezéséről, így a rajongók csak később értesültek róla. A házasságuk azonban nem bizonyult tartósnak: a pár 2022-ben mondta ki a boldogító igent, és 2025 márciusában döntöttek a válás mellett.  A szakítás után hamar elmérgesedett a viszonyuk. Bernad tavaly ősszel kizárólagos felügyeleti jogot kért közös gyermekük felett, és súlyos vádakat fogalmazott meg az énekesnővel szemben.

A férfi azt állította, hogy ő az egyetlen szülő, aki biztonságos környezetet tud biztosítani a kisfiúnak, míg Sia szerinte korábbi függőségi problémái miatt alkalmatlan a gyermeknevelésre. Bernad arra is hivatkozott, hogy az énekesnő egy kórházi kezelés során pozitív teszteredményt produkált bizonyos nyugtató- és altatószerekre. Sia határozottan visszautasította a vádakat. Szerinte volt férje a múltbeli nehézségeit próbálja felhasználni ellene a gyermekelhelyezési perben. Az előadó korábban nyíltan beszélt arról, hogy évekkel ezelőtt komoly függőséggel küzdött, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy már jó ideje józan életet él.

A bíróság végül nem adott helyt Bernad kérelmének. A bíró szerint nem merült fel olyan sürgős körülmény, amely indokolta volna a kizárólagos felügyelet elrendelését, ezért a feleknek továbbra is a korábban elfogadott gyermekelhelyezési megállapodás szerint kell együttműködniük.

Sia jelenleg három gyermek édesanyja. A Somersault Wonder nevű kisfiú mellett két másik fiút is nevel, akiket még 2019-ben fogadott örökbe.

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