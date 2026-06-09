Kanye West felesége szexi fehérneműben feji a teheneket a férje legújabb videóklipjében – VIDEÓ

Kanye West felesége ismét nagyot alkotott. Bianca Censori korábban a meztelenruháival és az általa tervezett erotikus bútorokkal került a köztudatba, ám az elmúlt hónapokban új szerepben próbálta ki magát. Ő lett a rendezője a férje videóklipjeinek, amelyekből mondanunk sem kell, hogy azóta nem hiányoztak a bizarr, vagy éppen polgárpukkasztó elemek. Bianca azonban ezt is tudta fokozni: a legújabb klipben ő maga is szerepelt. Magassarkúban és egy nagyon dögös fehérneműben láthatjuk őt, miközben szenvedélyesen megfej egy tehenet. Nem hiszed? Akkor mutatjuk a friss videóklipet!

Kanye West felesége fehérneműs tehénfejést mutatott be a férje legújabb videóklipjében

Forrás: WireImage

Kanye West felesége kiverte a biztosítékot a rajongóknál

Hétfőn, Kanye West születésnapján jelent meg a Gemini Season című új slágere. A rapper az új számmal ünnepelte a 49. szülinapját, a dal helyett azonban mindenki a videóklipjéről beszél. A szám klipjében ugyanis Biancát láthatjuk, aki egy hófehér, mélyen dekoltált fehérneműt kapott magára, ami nem sokat bízott a képzeletre. Ezen kívül mindössze egy magassarkút viselt magán a modell. A felvételen lassan és érzékien megfordul, majd bepucsít a kamerának és megfeji a mögött álló tehenet. Ha ez még nem lenne elég, ezután még bizarabb jelenet következik: Kanye West sétál be a szobába, majd Bianca szájába öntötte a friss tejet, szándékosan úgy, hogy a folyadék a hölgy melleire is lefolyt. Érthető okokból a rajongók egy emberként hördültek fel a szexuális áthallások miatt. Bianca azonban kijelentette, hogy ő rendezte a klipet, ezért szó sincs arról, hogy Kanye West vette volna rá őt ilyenekre, itt csupán a művészi határok feszegetéséről van szó. Erről korábban így nyilatkozott:

„Nem csinálnék meg olyat, amit ne akarnék önszántamból. A férjemmel együtt dolgozunk a ruháimon és a videóklipeken. Szóval ez egy együttműködés, nem pedig az, hogy megmondja, mit csináljak. Ha egy divattervezővel lennél házas, akkor nem vennéd fel a ruhát, amit neked tervezett?" – tette fel a költő kérdést a modell.

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