Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. ápr. 22., szerda Csilla, Noémi

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
világsztárok

Kortalan dívák a vörös szőnyegen: így néztek ki Az Ördög Pradát visel sztárjai 20 évvel ezelőtt és most

20 évvel azután, hogy Miranda Priestly egyetlen gyilkos pillantással diktált trendet a világnak, az ördög csapata újra összeállt! Az ördög Pradát visel 2. New York-i premierje maga volt a megtestesült stílusidőutazás. Mutatjuk, mennyit változtak kedvenc karaktereink az első rész óta!

Vannak filmek, amik egyszerűen sosem mennek ki a divatból. Amikor 2006-ban berobbant az Az ördög Pradát visel, még csak sejtettük, hogy egy egész generáció stílusbibliáját látjuk majd a filmvásznon. Most, két évtizeddel később, Az Ördög Pradát visel 2. New York-i premierjén a stáb bebizonyította, hogy a valódi sikk kortalan. Galériánkban összehasonlítottuk kedvenc színészeink legemlékezetesebb szettjeit az első bemutatóról és a mostani, ragyogó visszatérésről!

Az Ördög Pradát visel 2.. premierje igazi nosztalgia utazásra hív minket.
Az Ördög Pradát visel 2. premierje: akkor és most fotók a színészekről

  • 20 év telt el Az ördög Pradát visel első részének bemutatója óta, és most a második film New York-i premierje nem is lehetett volna nosztalgikusabb. 
  • Míg a 2006-os premier a visszafogott hétköznapi szettekről szólt, mára a vörös szőnyeg igazi művészeti színpaddá vált és ezeket a ruhákat Miranda Priestly is imádná.
  • Nézd meg, mennyit változott Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt és Stanley Tucci az első film óta! 

Április 20-án megállt az élet New York utcáin: a vakuk kereszttüzében pedig nemcsak a nosztalgia éledt újjá, de visszatért az a hamisítatlan, pezsgő romkom életérzés is, amit annyira imádtunk. Mind a karakterek kinézetében, mind a vörös szőnyeg hangulatában sikkes változás történt. 

2006-ban a film szereplői sokkal hétköznapibb, lazább szettekben jelentek meg a premiereken, ehhez képest a 2026-os sajtóturné minden egyes outfitje kiérdemelt helyet kapott a divattörténelem könyvébe. A stáb egyszerűen ragyogott az újraegyesülés örömétől, a rajtuk tündöklő luxus couture darabok pedig messze túlmutatnak egy átlagos gardróbon. Ez már rég nem csak egy film promózása, hanem egy igazi szerelmeslevél a divathoz, ami két évtizede diktálja, mit is jelent valójában a stílus és a női erő. 

Egy valami biztos: Miranda Priestly elégedetten biccentene ezekre az új irányzatokra.

Anne Hataway változása a két évtized alatt 

Ha valakiről elmondható, hogy megtalálta az örök fiatalság elixírjét, az kétségkívül Anne Hathaway. Míg 2006-ban, az első rész premierjén még egy bájos, szárnyait bontogató színésznőként tündökölt, addig mára a globális divatvilág vitathatatlan múzsájává vált. Az idei megjelenései már nem csupán stílusosak voltak, hanem művészien tökéletesek. Olyan természetes eleganciával viselte a múzeumba illő haute couture kreációkat, mintha Andy Sachs karaktere a filmvásznon kívül is a divatszakma legfelsőbb köreibe emelkedett volna. 

Meryl Streep az örök ikon, aki nem tud rosszat mutatni 

Meryl Streep, a legenda, ismét bebizonyította, miért ő a vörös szőnyegek koronázatlan királynője. Két évtizeddel ezelőtt megalkotta a divatvilág legfélelmetesebb, mégis legcsodáltabb karakterét. Míg az akkori premier ruhaválasztásai a visszafogottabb eleganciát tükrözték, a mostani bevonulása maga volt a luxus és a tekintély. Meryl Streep nem akar megfiatalodni, ma is éppen olyan méltósággal és elképesztő stílusérzékkel vonult fel, mint 20 évvel ezelőtt. Sőt a második filmre összeállított szettjei karakteresebbek, mint valaha, így kicsit új arcát ismerhetjük majd meg a legendás Miranda Priestly főnők asszonynak. Amellett sem mehetünk el, hogy a film promóciójának részeként magával a divatpápa Anna Wintourral az oldalán pózolt a legfrissebb Vogue címlapját. 

Kattints a galériára és nézd meg Az ördög Pradát visel szereplőit akkor és most! 

1 / 6
További Az ördög Pradát visel 2. témájú cikkeink is érdekelhetnek:

A jégkirálynők diadala: Meryl Streep és Anna Wintour közös Vogue címlapjáról beszél most mindenki

Itt az élő divattörténelem! Anna Wintour és Meryl Streep a Vogue legújabb címlaplányai, és ettől minden divatrajongó szíve megdobbant.

Nézd meg Anne Hathaway és Meryl Streep legmenőbb szettjeit – Ezeket viselték az Ördög Pradát visel 2 turnéján

Nosztalgia, luxus és a legendás cerulean-kék: Anne Hathaway és Meryl Streep stílusosabb, mint valaha! Megkezdődött Az Ördög Pradát visel 2 sajtókörútja, a színésznők pedig máris bebizonyították, hogy majdnem húsz év után is ők a divatvilág vitathatatlan királynői.

Miranda Priestly durvább, mint valaha: megjelent Az ördög Pradát visel 2 előzetese

Miranda Priestly és Andrea Sachs divatdiktátor párosa visszatér a filmvászonra! Megjelent Az ördög Pradát visel 2 első előzetese, és mi már most imádjuk!

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
