Kortalan dívák a vörös szőnyegen: így néztek ki Az Ördög Pradát visel sztárjai 20 évvel ezelőtt és most

Vannak filmek, amik egyszerűen sosem mennek ki a divatból. Amikor 2006-ban berobbant az Az ördög Pradát visel, még csak sejtettük, hogy egy egész generáció stílusbibliáját látjuk majd a filmvásznon. Most, két évtizeddel később, Az Ördög Pradát visel 2. New York-i premierjén a stáb bebizonyította, hogy a valódi sikk kortalan. Galériánkban összehasonlítottuk kedvenc színészeink legemlékezetesebb szettjeit az első bemutatóról és a mostani, ragyogó visszatérésről!

Az Ördög Pradát visel 2. premierje: akkor és most fotók a színészekről

Míg a 2006-os premier a visszafogott hétköznapi szettekről szólt, mára a vörös szőnyeg igazi művészeti színpaddá vált és ezeket a ruhákat Miranda Priestly is imádná.

Nézd meg, mennyit változott Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt és Stanley Tucci az első film óta!

Április 20-án megállt az élet New York utcáin: a vakuk kereszttüzében pedig nemcsak a nosztalgia éledt újjá, de visszatért az a hamisítatlan, pezsgő romkom életérzés is, amit annyira imádtunk. Mind a karakterek kinézetében, mind a vörös szőnyeg hangulatában sikkes változás történt.

2006-ban a film szereplői sokkal hétköznapibb, lazább szettekben jelentek meg a premiereken, ehhez képest a 2026-os sajtóturné minden egyes outfitje kiérdemelt helyet kapott a divattörténelem könyvébe. A stáb egyszerűen ragyogott az újraegyesülés örömétől, a rajtuk tündöklő luxus couture darabok pedig messze túlmutatnak egy átlagos gardróbon. Ez már rég nem csak egy film promózása, hanem egy igazi szerelmeslevél a divathoz, ami két évtizede diktálja, mit is jelent valójában a stílus és a női erő.

Egy valami biztos: Miranda Priestly elégedetten biccentene ezekre az új irányzatokra.

Anne Hataway változása a két évtized alatt

Ha valakiről elmondható, hogy megtalálta az örök fiatalság elixírjét, az kétségkívül Anne Hathaway. Míg 2006-ban, az első rész premierjén még egy bájos, szárnyait bontogató színésznőként tündökölt, addig mára a globális divatvilág vitathatatlan múzsájává vált. Az idei megjelenései már nem csupán stílusosak voltak, hanem művészien tökéletesek. Olyan természetes eleganciával viselte a múzeumba illő haute couture kreációkat, mintha Andy Sachs karaktere a filmvásznon kívül is a divatszakma legfelsőbb köreibe emelkedett volna.