Egy diagnosztizált pszichopata vallomása: van egy embertípus, amelyet különösen könnyű manipulálni

Pszichopata, nárcisztikus, egoista? Ezek a jelzők gyakran elhangzanak a hétköznapi beszédben, azonban kevesen vannak tisztában azzal, hogy valójában mit takarnak ezek a kifejezések. Sőt, sokan olyan emberekre is használják őket, akik valójában még csak távolról sem hasonlítanak egy személyiségzavarral küzdő emberre. Most azonban egy diagnosztizált pszichopata kilépett a fényre és úgy döntött, hogy rendet rak a fejekben a témával kapcsolatban.
Mit jelent a pszichopata szó hivatalosan?
A pszichopata hivatalosan egy olyan személyiségjegyekkel rendelkező személy, aki nem képes az empátiára, és nem érez megbánást vagy lelkiismeret-furdalást. Ez az állapot általában nem egy hivatalos diagnózis, hanem az antiszociális személyiségzavar egy súlyosabb, veleszületett vagy a környezeti hatások által kialakult altípusa. Bár sokan az pszichopata embert egy sorozatgyilkossal azonosítják, a valóságban több millió ember él titokban ilyen személyiségzavarral, anélkül, hogy bárkinek ártani szeretnének.
A pszichopaták áldozatai általában ugyanolyan személyiségjegyekkel rendelkeznek
Nemrég egy diagnosztizált pszichopata, Loic De Marie kilépett a fényre, és egy ismeretterjesztő videót készített az állapotáról, és arról, hogy milyen emberekre utaznak a hozzá hasonló antiszociális személyiségzavarral küzdő emberek. A belga származású fiatalember saját bevallása szerint születésétől kezdve érezte, hogy valami nincs rendben vele, azonban csak hosszú évekkel később derült ki, hogy mi a baja. Az elmúlt két évben pedig már terápiára jár és próbál a helyzetéhez képest a lehető legtöbbet fejlődni, hogy ne ártson a környezetében élőknek. Korábban azonban rengeteg bosszúságot okozott ártatlan embereknek, ezért most megbánást tanúsít azzal, hogy a videóival segít másoknak, hogy ne essenek egy pszichopata csapdájába.
„6 éves koromtól kezdve tudtam, hogy nem vagyok hétköznapi. A húgom a medencében fuldoklott, de én nem segítettem neki, mert nem akartam, hogy vizes legyen az új ruhám" – kezdte beszámolóját Loic, aki ezután elárulta, hogy miben mások a pszichopaták, mint a hétköznapi emberek.
„Évekkel később egy balesetben meghalt az egyik osztálytársam. Körülöttem mindenki zokogott én meg csak azon tudtam gondolkozni, hogy milyen gyengék, hogy utat engednek az érzéseiknek. Ennek ellenére az évek alatt kifejlesztettem magamban a képességet, hogy tudjak érzelmeket magamra erőltetni, eljátszani, amit mások akarnak látni vagy érezni velem kapcsolatban. De ezt kizárólag manipulálásra használtam, valójába nem éreztem semmit"
Loic kifejtette azt is, hogy milyen embereket manipulált az évek alatt és egyáltalán miért volt szüksége rá, hogy másokon élősködjön.
„A pszichopaták ösztönösen érzik, hogy kiket tudnak befolyásolni, kikre vannak hatással. Vannak emberek, akik ha odajönnek hozzám, akkor esetlenek, félénkek, halkan beszélnek. Ilyenkor nagyon gyorsan rájövök, hogy egyszerűen irányíthatom őket. Már nem vagyok rá büszke, de régen az ilyen csajokra utaztam. A depresszióval küzdőket, a túl empatikusakat, vagy az apa nélkül felnövőket kerestem. Egyszerű az oka: vonzódom a dopaminhoz és a sikerhez. Ha egy gyenge embert akartam meghódítani, akkor gyorsan jött az eredmény, számomra pedig a gyors kielégülés. A manipuláció ugyanis egyetlen dologról szól, a haszonszerzésről. Megszerzem a bizalmát, megszerzem a szerelmét, megszerzem a testét, mindegy hogy mi a cél, egy szóban összefoglalva csak a haszonszerzésre utaztam. Csak jó dolgokra vágyom az életben és meg is kapom őket" – árulta el a diagnosztizált pszichopata.
Loic videóját angol nyelven itt tudod megtekinteni:
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