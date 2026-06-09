Egy diagnosztizált pszichopata vallomása: van egy embertípus, amelyet különösen könnyű manipulálni

Pszichopata, nárcisztikus, egoista? Ezek a jelzők gyakran elhangzanak a hétköznapi beszédben, azonban kevesen vannak tisztában azzal, hogy valójában mit takarnak ezek a kifejezések. Sőt, sokan olyan emberekre is használják őket, akik valójában még csak távolról sem hasonlítanak egy személyiségzavarral küzdő emberre. Most azonban egy diagnosztizált pszichopata kilépett a fényre és úgy döntött, hogy rendet rak a fejekben a témával kapcsolatban.

Egy pszichopata vallomása: „mindig ugyanolyan személyiségjegyek alapján választottam ki az áldozataimat, akiket manipuláltam"

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Mit jelent a pszichopata szó hivatalosan?

A pszichopata hivatalosan egy olyan személyiségjegyekkel rendelkező személy, aki nem képes az empátiára, és nem érez megbánást vagy lelkiismeret-furdalást. Ez az állapot általában nem egy hivatalos diagnózis, hanem az antiszociális személyiségzavar egy súlyosabb, veleszületett vagy a környezeti hatások által kialakult altípusa. Bár sokan az pszichopata embert egy sorozatgyilkossal azonosítják, a valóságban több millió ember él titokban ilyen személyiségzavarral, anélkül, hogy bárkinek ártani szeretnének.

A pszichopaták áldozatai általában ugyanolyan személyiségjegyekkel rendelkeznek

Nemrég egy diagnosztizált pszichopata, Loic De Marie kilépett a fényre, és egy ismeretterjesztő videót készített az állapotáról, és arról, hogy milyen emberekre utaznak a hozzá hasonló antiszociális személyiségzavarral küzdő emberek. A belga származású fiatalember saját bevallása szerint születésétől kezdve érezte, hogy valami nincs rendben vele, azonban csak hosszú évekkel később derült ki, hogy mi a baja. Az elmúlt két évben pedig már terápiára jár és próbál a helyzetéhez képest a lehető legtöbbet fejlődni, hogy ne ártson a környezetében élőknek. Korábban azonban rengeteg bosszúságot okozott ártatlan embereknek, ezért most megbánást tanúsít azzal, hogy a videóival segít másoknak, hogy ne essenek egy pszichopata csapdájába.

„6 éves koromtól kezdve tudtam, hogy nem vagyok hétköznapi. A húgom a medencében fuldoklott, de én nem segítettem neki, mert nem akartam, hogy vizes legyen az új ruhám" – kezdte beszámolóját Loic, aki ezután elárulta, hogy miben mások a pszichopaták, mint a hétköznapi emberek.