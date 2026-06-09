Rúdtánccal győzi le a csontritkulást a 75 éves nagymama: „Jobb a testem, mint 20 évesen"

Greta Pontarelli nemcsak beszélt róla, hanem valóban magáévá tette a filozófiát, miszerint a kor csupán egy szám. A rúdtáncot 59 éves korában kezdte el, miután súlyos csontritkulást diagnosztizáltak nála. A most 75 éves nő teste gyakorlatilag visszament az időbe − Greta fiatalokat megszégyenítő izomzattal és alakkal rendelkezik.

A rúdtánc kívülről nézve is brutális.

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Greta Pontarelli 59 évesen kezdett rúdtáncolni.

75 évesen is elképesztő formában van.

Többszörös világbajnok lett senior kategóriában, sőt az American Ninja Warrior történetének legidősebb versenyzőjeként is ismertté vált.

Greta ma saját rúdtánc stúdiót vezet.

Rúdtánc csontritkulás ellen? Persze!

A diagnózisa után orvosai életmódváltást és kifejezetten olyan testmozgást javasoltak neki, ami súlyzós edzéssel ér fel, és erősíti a hát- és a végtag izmait. Csakhogy Greta a hagyományos konditermi súlyzós edzéseket unalmasnak találta, jógázni pedig nem volt kedve. Amikor az interneten rátalált a rúdtáncművészetre, azonnal beleszeretett.

„A rúdtánc olyan lett számomra, mint a Mount Everest, amelyet mindenáron meg akartam hódítani.”

Lelkesedését kitartó gyakorlás követte: heti több alkalommal, több órán keresztül edzett, hogy elsajátítsa az alap akrobatikus elemeket. A folyamatos tréning meghozta a vágyott eredményt – Greta a nemzetközi rúdtánc- és rúdsport világ egyik kiemelkedő senior alakjává vált.

Számtalan rangos hazai és nemzetközi versenyen vett részt, többszörös világbajnoki címet tudhat magáénak a mester kategóriákban, ráadásul ő volt a legidősebb személy, aki valaha versenyzett az American Ninja Warrior televíziós extrém akadályversenyen.

Ha ennyi még nem lenne elég: szerepelt az America’s Got Talent című tehetségkutatóban is, majd létrehozta saját rúdtánc stúdióját, ahol a mai napig intenzíven oktat.

„Az egyetemen pszichológiát tanultam, majd fizikoterápia és vezetői coaching képzéseken vettem részt. Két csípőprotézis-beültetés után magabiztosabban mozgok a rúdon, és örülök, hogy még az utolsó pillanatban sikerült visszafordítanom az alattomos oszteoporózist. Az étkezésemen is változtattam: gyakorlatilag fehérje diétán vagyok, nagyon kevés glutént fogyasztok, hogy a gyulladás ne lobbanjon be a szervezetemben, emellett nagyon sok vizet iszom. Most jobb a testem, mint 20 évesen.”

A hétköznapokon Greta fő célja az, hogy inspirálja az embereket, és bebizonyítsa: a rúdtánc egy csodálatos művészeti ág, népszerű mozgásforma, ahol az életkor, a testsúly vagy a fizikai adottság nem lehet kifogások. Nemzetközi szinten tart workshopokat és magánórákat, ahol lelkesen adja át tudását és pozitív életszemléletét. Le a kalappal előtte!

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