Aubrey Plaza gyermeket vár: férje halála után 1 évvel derült ki a nagy hír

Már több, mint egy év telt el azóta, hogy Aubrey Plaza férje, Jeff Baena 2025 januárjában öngyilkosságot követett el. A híres filmrendező és a színésznő egy évtizeden keresztül alkottak egy párt, azonban néhány hónappal a tragédia előtt szakítottak. Aubrey nehezen viselte a férje elvesztését, annak ellenére is, hogy nem sokkal később rátalált a szerelem Chris Abbot személyében. A páros egyik ismerőse most arról tájékoztatta a nyilvánosságot, hogy hamarosan háromtagúra bővül a családjuk.

Aubrey Plaza babát vár

Jeff Baena halála A rendezőt 2025. január másodikán holtan találták Los Angeles-i otthonában.

Jeff Baena a saját kezével vetett véget az életének.

Aubrey Plaza sokkot kapott a hírtől, később pedig hónapokon keresztül maga alatt volt a gyásztól.

Néhány héttel később kiderült, hogy a házaspár tagjai titokban már hónapok óta külön éltek és a válásukat tervezgették.

Jeff Baena terápiára járt és az utolsó napján még üzent is a feleségének.

Holttestére egy kutyasétáltató talált rá.

Aubrey Plaza várandóssága új reményt adott a megtört szívű színésznőnek

Az Unilad hozta nyilvánosságra, hogy a Fehér lótusz sztárja gyermeket vár a korábbi kollégájától, Chris Abbottól. A színészek az utóbbi években több filmben is együtt játszottak és a barátságuk szépen lassan szerelemmé alakult. Aubrey korábban arról beszélt, hogy Chris volt a támasza a legnehezebb hónapjaiban. A rajongói most örömmel fogadták a hírt, miszerint Aubrey Plaza hamarosan életet adhat első gyermekének. A lap számára a szerelmespár egyik barátja megerősítette a várandóssággal kapcsolatos híreket.

„Gyönyörű meglepetésként fogadták a hírt, egy nagyon drámai és érzelmes közös év után. Aubrey nagyon áldottnak érzi magát és nagyon várja már a csöppség érkezését" – árulta el a bennfentes.

