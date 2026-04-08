2026. ápr. 8., szerda

Aubrey Plaza gyermeket vár: férje halála után 1 évvel derült ki a nagy hír

gólyahír
Komáromi Bence
2026.04.08.
Az elmúlt egy év kihívásai után végre kezd egyenesbe kerülni a színésznő élete. Most Aubrey Plaza egyik barátja osztotta meg a nagyvilággal a hírt, hogy gyermeket vár a Fehér lótusz sztárja.

Már több, mint egy év telt el azóta, hogy Aubrey Plaza férje, Jeff Baena 2025 januárjában öngyilkosságot követett el. A híres filmrendező és a színésznő egy évtizeden keresztül alkottak egy párt, azonban néhány hónappal a tragédia előtt szakítottak. Aubrey nehezen viselte a férje elvesztését, annak ellenére is, hogy nem sokkal később rátalált a szerelem Chris Abbot személyében. A páros egyik ismerőse most arról tájékoztatta a nyilvánosságot, hogy hamarosan háromtagúra bővül a családjuk.

Aubrey Plaza babát vár
Jeff Baena halála

  • A rendezőt 2025. január másodikán holtan találták Los Angeles-i otthonában.
  • Jeff Baena a saját kezével vetett véget az életének.
  • Aubrey Plaza sokkot kapott a hírtől, később pedig hónapokon keresztül maga alatt volt a gyásztól.
  • Néhány héttel később kiderült, hogy a házaspár tagjai titokban már hónapok óta külön éltek és a válásukat tervezgették.
  • Jeff Baena terápiára járt és az utolsó napján még üzent is a feleségének.
  • Holttestére egy kutyasétáltató talált rá.

Aubrey Plaza várandóssága új reményt adott a megtört szívű színésznőnek

Az Unilad hozta nyilvánosságra, hogy a Fehér lótusz sztárja gyermeket vár a korábbi kollégájától, Chris Abbottól. A színészek az utóbbi években több filmben is együtt játszottak és a barátságuk szépen lassan szerelemmé alakult. Aubrey korábban arról beszélt, hogy Chris volt a támasza a legnehezebb hónapjaiban. A rajongói most örömmel fogadták a hírt, miszerint Aubrey Plaza hamarosan életet adhat első gyermekének. A lap számára a szerelmespár egyik barátja megerősítette a várandóssággal kapcsolatos híreket.

„Gyönyörű meglepetésként fogadták a hírt, egy nagyon drámai és érzelmes közös év után. Aubrey nagyon áldottnak érzi magát és nagyon várja már a csöppség érkezését" – árulta el a bennfentes.

