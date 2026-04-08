Szórakozás helyett kellemetlen szekunder szégyen az XO Kitty 3. évada – Kritika

Az XO Kitty (Puszi: Kitty) harmadik évada pontosan az a sorozatélmény, amely után az ember egy pillanatra leteszi a távirányítót, és felteszi a kérdést: lehet, hogy ehhez már túl öreg vagyok? Vigyázat, a kritika spoilert tartalmaz!
XO Kitty 3. évad kritika: amikor a k-drama és az amerikai tinisorozat túl sok lesz egyszerre
- Az XO Kitty 3. évada sokkal több drámát hoz, de kevesebb valódi történetet.
- A barátságok működnek, a romantikus szálak viszont gyakran erőltetettek és kaotikusak.
- A szezon végére felmerül a kérdés: talán már túl öregek vagyunk ehhez a sorozathoz?
Nem volt ez mindig így. A Netflix tinidráma-spinoffja valaha kifejezetten szórakoztató guilty pleasure volt. Az Anna Cathcart által alakított Kitty Song Covey karaktere friss, energikus és szerethető volt az első két évadban. A koreai környezet, a k-drama hangulata és az amerikai romantikus tinisorozatok formulája akkor még működött.
A harmadik évadra viszont ez a recept olyan lett, mint egy túlhype-olt újhullámos matcha ital: jól néz ki, mindenki beszél róla, de amikor megkóstolod, inkább emlékeztet valami furcsa fűlére, mint egy frissítő italra.
A történet ígéretes, a megvalósítás már kevésbé
Az alapfelállás papíron kifejezetten izgalmas − lenne. Kitty utolsó gimnáziumi évét tölti Szöulban, miközben próbál egyensúlyozni a tanulmányai, a barátai és a romantikus élete között. A MinHo-val való kapcsolat, a koreai irodalom órák és a híres „Senior Sunset List” mind potenciálisan jó történetszálak.
A probléma az, hogy a sorozat egyszerre akar mindent elmesélni, és végül semmit sem igazán.
Az epizódok között gyakran időugrások vannak, a konfliktusok hirtelen jelennek meg, majd ugyanilyen gyorsan el is tűnnek. Nyolc rész alatt rengeteg karakter kap történetet, de egyik sem bontakozik ki igazán. Így az eredmény, egy kissé kapkodó, túldramatizált szezon, amely inkább tűnik jegyzetfüzetbe dobált ötletek sorának, mint egy tudatosan felépített történetnek.
A barátságok mentik meg a szezont
Ha van valami, ami még mindig működik a sorozatban, az a karakterek közötti barátság. Különösen erős a dinamika Yuri és Dae között. Az ő kapcsolatuk a harmadik évad, talán egyik legőszintébb eleme: a két karakter támogatja egymást, miközben Yuri életében hatalmas változás történik.
Miután kiderül, hogy a családja elvesztette a vagyonát, Yuri kénytelen először valóban önállóvá válni. Ez a történetszál meglepően jól működik. A karakter fejlődése hiteles, és az, ahogy a divat világában próbál boldogulni, az évad egyik legérdekesebb része.
Sőt, sokszor a barátságok sokkal érdekesebbek, mint a romantikus szálak – ami egy romantikus sorozatnál már önmagában árulkodó...
A romantika: sok dráma, kevés kémia
A romantikus történetek viszont gyakran inkább frusztrálóak, mint izgalmasak. Kitty és MinHo kapcsolata három évadon keresztül épült, ezért logikus lenne, hogy végre együttműködjenek. Ehhez képest amikor ténylegesen egy pár lesznek, a dinamika meglepően lapos.
Ironikus módon a karakterek akkor érdekesebbek, amikor nincsenek együtt – például a vágyakozó pillanatokban vagy a szakítás utáni jelenetekben. Amint azonban hivatalosan is pár lesznek, a történet elveszíti a lendületét.
Felesleges dráma és problémás történetszálak
A harmadik évad másik nagy problémája a túlzott dráma. Szinte minden epizódban történik valamilyen konfliktus: szakítás, félreértés, megcsalás, barátságok szétesése. A gond az, hogy ezek közül sok nem szolgál valódi történeti célt, inkább csak azért történik, hogy fenntartsa a feszültséget.
Néhány karakter ráadásul inkább narratív eszköznek tűnik, mint valódi személyiségnek. Új szereplők jelennek meg, akik potenciálisan érdekesek lennének, de a történet gyorsan félre is tolja őket. Ez az egyik oka annak, hogy a szezon néha inkább zavarosnak hat, mint izgalmasnak.
A cringe faktor már nem vicces
Az első évadban Kitty naivitása és túlzott romantikus lelkesedése bájos volt. A másodikban már kissé túlzó, de még működött. A harmadik évadra viszont a cringe már nem friss vagy vicces, hanem egyszerűen fárasztó. A karakter gyakran túlgondolja a helyzeteket, beleavatkozik mások életébe, majd meglepődik a következményeken. Ami korábban aranyos volt, most sokszor inkább kínos és folytonos szekunder szégyent ad.
És itt jön az a bizonyos nézői kérdés: lehet, hogy nem a sorozat változott, hanem mi nőttünk ki belőle?
K-drama hangulata, amerikai történet
A sorozat továbbra is erősen épít a koreai vizuális stílusra: romantikus képek, lassú pillanatok, drámai zene.
A történet viszont inkább klasszikus amerikai tinisorozat marad. Ez a kettősség korábban izgalmas volt, de a harmadik évadra kissé identitásválságnak tűnik. A sorozat mintha egyszerre próbálna megfelelni a k-drama rajongóinak és az amerikai romantikus vígjátékok közönségének – és végül egyiknek sem teljesen.
Végső értékelés 10/5
Az XO, Kitty harmadik évada messze nem a sorozat legerősebb fejezete. Bár vannak működő karakterpillanatok és szerethető barátságok, a túlzsúfolt történet, a felesleges dráma és a gyenge romantikus dinamika miatt az egész szezon kissé fárasztó élmény.
Őszintén szólva sok jelenetet inkább végigszenvedtünk, mint élveztünk.
