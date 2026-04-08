Szórakozás helyett kellemetlen szekunder szégyen az XO Kitty 3. évada – Kritika

Az XO Kitty (Puszi: Kitty) harmadik évada pontosan az a sorozatélmény, amely után az ember egy pillanatra leteszi a távirányítót, és felteszi a kérdést: lehet, hogy ehhez már túl öreg vagyok? Vigyázat, a kritika spoilert tartalmaz!

Forrás: IMDb

XO Kitty 3. évad kritika: amikor a k-drama és az amerikai tinisorozat túl sok lesz egyszerre

A barátságok működnek, a romantikus szálak viszont gyakran erőltetettek és kaotikusak.

A szezon végére felmerül a kérdés: talán már túl öregek vagyunk ehhez a sorozathoz?

Nem volt ez mindig így. A Netflix tinidráma-spinoffja valaha kifejezetten szórakoztató guilty pleasure volt. Az Anna Cathcart által alakított Kitty Song Covey karaktere friss, energikus és szerethető volt az első két évadban. A koreai környezet, a k-drama hangulata és az amerikai romantikus tinisorozatok formulája akkor még működött.

A harmadik évadra viszont ez a recept olyan lett, mint egy túlhype-olt újhullámos matcha ital: jól néz ki, mindenki beszél róla, de amikor megkóstolod, inkább emlékeztet valami furcsa fűlére, mint egy frissítő italra.

A történet ígéretes, a megvalósítás már kevésbé

Az alapfelállás papíron kifejezetten izgalmas − lenne. Kitty utolsó gimnáziumi évét tölti Szöulban, miközben próbál egyensúlyozni a tanulmányai, a barátai és a romantikus élete között. A MinHo-val való kapcsolat, a koreai irodalom órák és a híres „Senior Sunset List” mind potenciálisan jó történetszálak.

A probléma az, hogy a sorozat egyszerre akar mindent elmesélni, és végül semmit sem igazán.

Az epizódok között gyakran időugrások vannak, a konfliktusok hirtelen jelennek meg, majd ugyanilyen gyorsan el is tűnnek. Nyolc rész alatt rengeteg karakter kap történetet, de egyik sem bontakozik ki igazán. Így az eredmény, egy kissé kapkodó, túldramatizált szezon, amely inkább tűnik jegyzetfüzetbe dobált ötletek sorának, mint egy tudatosan felépített történetnek.

A barátságok mentik meg a szezont

Ha van valami, ami még mindig működik a sorozatban, az a karakterek közötti barátság. Különösen erős a dinamika Yuri és Dae között. Az ő kapcsolatuk a harmadik évad, talán egyik legőszintébb eleme: a két karakter támogatja egymást, miközben Yuri életében hatalmas változás történik.