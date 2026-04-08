Vészmadarak rikoltása – 5 ok, amiért hatalmába kerített a katasztrofizálás

A toxikus pozitivizmus egészségtelen dolog, ám egyesek hajlamosak átesni a ló túloldalára. Amikor valaki bármi különösebb ok nélkül a legrosszabb kimenetelt feltételezi és még a legjelentéktelenebb ügyek kapcsán is katasztrófát vizionál, azt nevezi a pszichológia katasztrofizálásnak. A vészmadárság mellett a jelenséghez az is hozzátartozik, hogy az összes pozitív kimenetelt figyelmen kívül hagyják, még ha az orruk előtt is van. Összeszedtünk 5 okot, amiért valaki mindig a legrosszabbat feltételezi.

A katasztrofizálás mögött súlyos okok húzódnak.

Forrás: Getty Images

Készülj a legrosszabbra! A katasztrofizálás 5 oka

Ez a jelenség egyfajta kognitív torzítás, amikor az agy a „jobb félni, mint megijedni” elvét eltúlozva mindig a legrosszabbat feltételezi. Annál is inkább nehéz megküzdeni a gondolkodásmintával, minthogy hosszú idő alatt alakul ki, melyben evolúciós ok is közrejátszhat. Ugyanis aki mindenről a legrosszabbat feltételezi, egyfajta „túlélő üzemmódban” van.

Csakhogy így nem lehet hosszú távon élni, bizonyos pszichés tényezők pedig fokozzák az erre való hajlamot. Lássuk hát, mik ezek!

1. Maximalizmus

Tán elsőre furcsán hangozhat, ám a felszín alá nézve mégis van benne ráció. Egy perfekcionista ugyanis merev kognitív mintákkal rendelkezik, ami ettől eltér, katasztrófával ér fel a szemükben. Mindenben a tökéletességet várják el, mely lássuk be, irreálisan magas mérce, ha pedig nem pontosan úgy történik valami, ahogy elképzelték, azonnal kudarcnak érzékelik. Elsősorban az önmagukkal szemben támasztott túlzott elvárásokon kell lazítani.

2. Alacsony önbecsülés

Az önbecsülés, önbizalom alacsony szintje vagy annak hiánya gyakran katasztrofizálásban nyilvánul meg. Ilyenkor saját cselekvőkészségében, érdekérvényesítésében kételkedik az illető, így bármilyen, kicsit is bizonytalan helyzetben rögtön a legrosszabbra gondolnak, még akkor is, ha például egy mezei bevásárlásról van szó.