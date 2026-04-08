2026. ápr. 8., szerda

Készülőben az Amerikai Horror Story 13. évada: vére visszatérnek az ikonikus szereplők

Nagy Kata
2026.04.08.
Több mint 10 év után végre visszatér az ikonikus történetszál, ami anno milliókat varázsolt el. Az Amerikai Horror Story most újra a boszorkányok ijesztő, de mindig stílusos világába varázsol el bennünket olyan nevekkel, mint Jessica Lange, Sarah Paulson vagy Evan Peters.

Az Amerikai Horror Story rajongói már régóta várták ezt a pillanatot és végre valóra válik: a coven visszatér és erősebb, mint valaha! Az új évad várhatóan egyszerre idézi fel a múltat és írja újra a jövőt. 

Jessica Lange az Amerikai Horror Story című sorozatban
Jessica Lange is visszatér az Amerikai Horror Story 13. évaddában. 
Már készülőben az Amerikai Horror Story 13. évada

  • Az Amerikai Horror Story napjaink egyik legsikeresebb antológiasorozata. 
  • Ryan Murphy horror látomása eddig 12 évadot élt meg, az egyik legsikeresebb szezon pedig a 3., boszorkányokról szóló évad volt.
  • Most újra visszatér az ikonikus történet, méghozzá az eredeti szereplőgárdával. 

Még ha nem is vagy kifejezetten nagy horrorrajongó, akkor is bizonyára hallottál már Ryan Murphy Amerikai Horror Story cimű sorozatáról, amiben olyan sztárok csillogtatták meg tehetségüket, mint Jeffrey Dahmer megformálója, Evan Peters, Julia Roberts unokahúga, Emma Roberts vagy éppen maga Lady Gaga. A sorozat minden évadban más történetet mesél el, ám a színészgárda oszlopos tagjai évről évre feltűnnek kisebb-nagyobb szerepek erejéig. 

Az egyik legnagyobb nyomot egyértelműen a csodálatos Jessica Lange hagyta bennünk, aki elképesztő tehetségével és karizmájával játszi könnyedséggel uralta a filmvásznat minden egyes alkalommal. Bár a 76 éves színésznő a negyedik évaddal búcsút mondott a sorozatnak, idén újra visszabújik a karizmatikus supreme szerepében és hozza magával a coven többi tagját is. 

Hivatalosan is bejelentették ugyanis, hogy az AHS 13. évada nagyban forog, nem is akármilyen nevekkel: Evan Peters, Sarah Paulson, Emma Roberts, Kathy Bates, Billy Lourd, Angela Bassett és Ariana Grande is feltűnik majd a készülő produkcióban. 

Sőt, egyes pletykák szerint Cher is kapott egy kisebb kameót az új évadban, de ezt egyelőre még nem tudni, hogy pontosan kit alakít majd. Ezek után nem kérdés, hogy Murphy nagy dobással készül a beszédes 13. évadra és egy igazi all star produkciót kíván összehozni, a rajongók legnagyobb örömére. A sorozat már korábban is bebizonyította, hogy a boszorkányok története jóval többről szól, mint puszta mágiáról: a női közösség, az önállóság és az identitás kérdései legalább akkor hangsúlyt kaptak, mint a természetfeletti elemek.

 Az új évad Halloween napján, október 31-én debütál majd a Disney Pluson.

