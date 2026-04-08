Miss és Mrs? Szeretőnek lenni a történelemben bonyolultabb volt, mint hinnénk

A mai, monogámiát preferáló világban egy szerető megítélése igencsak kétes lehet, ám ha visszatekintünk a múltba, egy sokkal árnyaltabb kép rajzolódik ki. Ezt az a tény is remekül illusztrálja, hogy a Miss és Mrs szavak is a szerető angol megfelelőjéből, a mistressből származtak. Társadalmi berendezkedés, státusz, a szerelem aktuális filozófiai értelmezése mind befolyásolta, milyen is volt szeretőnek lenni. Írásunkban ebbe a megosztó témába nyújtunk betekintést!

Különös, de a szerelem csak a 20. század eleje óta alapja a házasságnak; egészen addig gazdasági-társadalmi érdekek alapján léptek oltár elé, egészen a legalacsonyabb körökig. Egy ilyen világban a szerető fogalma sem volt olyan olyan pejoratív, és a szerető tartását sem ítélték el, a férfiak körében legalábbis. Az egyház ugyan mélyen elítélte a házasságon kívüli kapcsolatokat, azonban ahogy fentebb haladunk a társadalmi ranglétrán, szerető tartása egyre elfogadottabbá vált. Az újkorban és középkorban szinte már elvárás volt egy uralkodótól, hogy felesége mellett királyi szeretőt tartson.

Egy uralkodó kitartottja pedig komoly befolyást gyakorolhatott az udvarban. Az olyan híres szeretők, mint Madame Pompadour, Boleyn Anna vagy épp Wallis Simpson mind más vágányra terelték a történelem menetét.

Ugyanakkor egy házasságon kívüli kapcsolat a nők számára szigorúan tiltott volt: ha egy házas asszony szeretőt fogadott, hirtelen a társadalom perifériáján találta magát. Mivel a genetikai vizsgálatok megjelenéséig a gyereknek csak az anyja volt biztos, a nőktől elvárás volt a szűzies, visszafogott életmód, hogy ne legyenek komoly öröklési problémák. A jogtörténet ilyetén alakulása vezetett oda, hogy a női szerepek ilyen különösen alakultak. Ha egy szerető kiesett ura kegyeiből, szintén a társadalmi ranglétra alagsorába zuhant.