„Szó szerint feladtam” – Jason Momoa drámai vallomása arról, hogyan nézett szembe a halállal

Az Oahu szigetét sújtó heves viharok és folyamatos esőzések olyan mértékű áradásokat okoztak, hogy a sziget északi partján élőknek menekülniük kellett. A világhírű színész, Jason Momoa és családja is életveszélybe került: a hirtelen lezúduló víz elárasztotta az utcákat, több helyen áramszünetet okozott, és komoly veszélyt jelentett a lakosokra – a színész pedig már korábban is szembenézett a halállal.

Jason Momoa és szerelme, Adria Arjona együtt segítették a rászorulókat a hawaii áradások idején.

Forrás: Variety

Heves viharok és áradások sújtották Oahu szigetét, evakuálásra is sor került

Jason Momoa családjával együtt került veszélybe

A színész videókon mutatta meg a pusztítás mértékét

Párjával, Adria Arjona együtt ételt osztott a rászorulóknak

Korábban is volt, hogy életveszélybe került, akkor majdnem megfulladt

Jason Momoa az áradások közepette is helytállt

A honolului születésű színész a közösségi médiában is beszámolt a kialakult helyzetről: videókat osztott meg elöntött házakról, az ideiglenesen kialakult vízfolyásokban úszó kutyákról, valamint olyan utcákról, ahol a közlekedés helyett már csak szörfözni lehetett. Egy másik bejegyzésében arról írt, hogy a viharok különösen azokat sújtották, akik már eleve nehéz körülmények között élnek.

Momoa nemcsak beszélt a helyzetről, hanem aktívan segített is. Párjával, Adria Arjonával együtt egy helyi étteremben, a Zippy's vett részt az ételosztásban, ahol a rászorulókat és az otthonukat elhagyni kényszerülő családokat támogatták.

Jason Momoa korábban életveszélyes helyzetbe került

A színész számára nem ismeretlen a víz jelentette veszély. 2007-ben, Maui egyik legismertebb szörfhelyén, a helyiek által csak „Cápának” nevezett partszakaszon került életveszélyes helyzetbe. A területet erős, akár háromméteres hullámai és kiszámíthatatlan áramlatai teszik különösen veszélyessé.

Momoa visszaemlékezése szerint ekkor már mintegy fél mérföldre sodródott a parttól, amikor egy csatornából kiáramló víz és az egymást követő hatalmas hullámok csapdába ejtették.

Hiába próbált segítséget kérni, társai nem látták meg a hullámok között. A fizikai kimerültség odáig fokozódott, hogy egy ponton már a karjait sem tudta mozgatni. Elmondása szerint ekkor úgy érezte, teljesen feladta a küzdelmet, és elmerült a vízben.

Végül egyik barátja még időben rátalált, és kimentette, ám a veszély ezzel nem ért véget: az erős áramlatok miatt nem tudtak egyenesen visszajutni a partra, ráadásul újabb hullámok elsodorták a deszkáikat is – írja a Radar Online.