Újabb részletek derültek ki Brooklyn Beckham botrányos esküvőjéről

Lehet, hogy a végén kiderül, hogy sokkal több sérelem áll Brooklyn Beckham és a családja szakítása mögött, mint azt bárki gondolta volna? Az egyik barátja szerint igen. A bennfentes nemrég újabb információkat osztott meg a botrányos esküvőről, amely mint utólag kiderült, fordulópont volt a Beckham család életében.

Nicola Peltz és Brooklyn Beckham esküvője a mai napig tartogat meglepetéseket

Brooklyn Beckham botrányos esküvője Brooklyn Beckham és felesége, Nicola Peltz állítólag már a 2022-es esküvőjük óta nehezteltek a férfi szüleire

Brooklyn Beckham idén januárban a közösségi médiában tálalt ki arról, hogy miért hagyta el a családját

Posztjában azt állította, hogy elege lett a családja kontrollmániájából és abból, hogy keresztbe akartak tenni a kapcsolatának Nicolával

A közösségi médiát felrobbantotta a hír, hogy Victoria Beckham a fia esküvőjén ellopta a friss házasok első táncát és illetlenül viselkedett a színpadon

Azóta mémek ezrei készültek róla, hogyan történhetett a botrányos tánc

A család ismerősei sorra fejtették ki véleményüket az esetről és többen is védelmükbe vették Brooklynt

Később kiderült, hogy már az esküvői ruhatervezés során is voltak konfliktusok.

Most pedig napvilágra került, hogy az esküvőt vezető rabbi is súlyosan megsértette az ifjú házasokat.

A rabbi többször is Davidnek szólította Brookyn Beckhamet a saját esküvőjén

A The Cut számára az egyik vendég számolt be arról, hogy a szertartás elején a rabbi David Beckhamként hivatkozott Brooklynra, majd sűrű elnézést kérések közepette azt mondta, hogy hatalmas focirajongó, ezért volt ez a nyelvbotlás. Bár ezt az apró baklövést még mindenki elnézte az egybegyűltek közül, a rabbi később többször is Davidnek szólította a férjet, ami mondanunk sem kell, elég kiakasztó lehetett a nepobébi számára. Ezt az egyébként is felpaprikázott hangulatot pedig később azt is tetézte, hogy Victoria Beckham belenyúlt az ültetési rendbe és másik helyre száműzte Nicola Peltz szeretett nagymamáját, Naunnit. Ez után az illetlen tánc már csak a hab volt azon a bizonyos tortán.

