Sztárparádé és dráma a vörös szőnyegen: az Euphoria 3. évadának premierje mindent vitt

FilmMagic - Steve Granitz
világsztárok eufória sorozat Euphoria vörös szőnyeg
Már nem kell sokat várnunk! A közelmúltban tartották az Euphoria sorozat 3. évadának premierjét Los Angelesben, és a vörös szőnyeg szinte izzott a drámától és a különleges estélyi ruháktól. Mutatjuk, mit viselt Zendaya, Sydney Sweeney és a kedvencünk, Jacob Elordi!

Hosszú évek várakozása, számtalan produkciós késleltetés és rengeteg pletyka után végre elérkezett a pillanat, amire a Z-generáció (és mindenki más is) várt: a Euphoria stábja visszatért a vörös szőnyegre. Az április 7-i Los Angeles-i gálapremier azonban egyértelmű üzenetet küldött: a dráma nemcsak a képernyőn, hanem a színfalak mögött is csúcsra jár. Less be velünk a színfalak mögé! 

Euphoria 3.évad
Az Euphoria 3. évadának premierje igazi divatbemutató volt.
Forrás:  Getty Image

Az Euphoria 3. évadának premierje: a vörös szőnyeg csak úgy izzott a csillagoktól 

  • Az Euphoria sorozat új évada április 12-én debütál az HBO streaming platformján. 
  • Tegnap este tartották Los Angelesben az első premiert és kedvenc sztárjaink elképesztő visszatérése mindenkit sokkolt. 
  • Mutatjuk mit viselt Zendaya, Sydney Sweeney és Jacob Elordi! 

A divatmesterkurzusnak beillő eseményen az uszályos estélyiktől a legmerészebb sziluettekig minden látható volt, ám a csillogás mögött feszültség vibrált. A legélesebb szemű rajongók azonnal kiszúrták, hogy a sorozat két legnagyobb sztárja között fagyos a hangulat: Zendaya határozottan ismét elutasította a közös fotózkodást Sydney Sweeney-vel. Az Euphoria sorozat sajtóturnéján Zendaya állítólag kijelentette, hogy nem hajlandó közös interjúkra, eseményekre vagy fotózásokra menni Sydney-vel. Ez a tegnapi vörös szőnyegen sem volt másképp. A hollywoodi pletykák szerint a hűvös viszony oka egy igencsak félresikerült, félreérthető megjegyzés, amit Sydney tett Zendaya vőlegényére, Tom Hollandra. Úgy tűnik, hiába teltek el évek az előző évad óta, a feszültség nem csillapodott – ez pedig csak még több izgalmat ígér a folytatásra. Mielőtt azonban elmerülnénk Rue és a többiek sötét titkaiban, nézzük az este legszebb szettjeit! 

Zendaya 

A 28 éves színésznő ismét bebizonyította, miért ő a vörös szőnyegek koronázatlan királynője. Egy merész, hátat szabadon hagyó, barna Ashi Studio kreációban érkezett a 2026-os tavaszi couture kollekcióból. A drámai uszállyal kiegészített darabhoz színben passzoló, barna, hegyes orrú magassarkút választott. A kiegészítők terén sem bízott semmit a véletlenre: a Chopard gyémánt fülbevalói mellett egyértelműen a gyűrűi lopták el a show-t. Ujján ott ragyogott a Tom Hollandtól kapott 5 karátos eljegyzési gyűrűje, valamint az az arany karikagyűrű is, amelyet új filmje, a The Drama sajtókörútja óta folyamatosan visel, tovább szítva az esküvője körüli híreket

Zendaya Euphoria sorozat
Zendaya az Euphoria 3. évadának premierjén.
Forrás: Getty Images North America

Sydney Sweeney

A szintén 28 éves színésznő a vintage stílus mellett döntött: egy 2007-es archív Pierre Cardin ruhában tündökölt. A lágy esésű, fehér együttest egy földig érő palást és egy strasszokkal kirakott masni tette különlegessé a derekánál. Stylistja, Molly Dickson, gyémánt karkötővel és kristályokkal díszített magassarkúval fokozta a csillogást.  

Sydney Sweeney Euphoria
Sydney Sweeney az Euphoria premierjén.
Forrás:  Getty Image

Jacob Elordi

Az ausztrál sármőr és Oscar-jelölt Frankenstein-sztár, mint a Bottega Veneta nagykövete, hű maradt a márkához. Egy egyedi készítésű, egysoros fekete öltönyt viselt fekete inggel és ónszürke nyakkendővel. A monokróm lookot a védjegyévé vált bozontos „mullet” frizurája és egy klasszikus Wayfarer napszemüveg tette teljessé. Jacob láthatóan nem fáradt el az Üvöltő szelek turnéja után, és hozta a tőle megszokott, laza eleganciát. 

 

Jacob Elordi Euphoria
Jacob Elordi az Euphoria premierjének vörös szőnyegén.
Forrás: Getty Images North America

Alexa Demie 

Alexa Demie egy feltűnő uszályos, vállpánt nélküli Bob Mackie-ruhában hozta elő belső Maddy Perezét, a divatérzékeny szereplőt. A földig érő ruhát fekete és metálezüst cikkcakkos csíkozás tette igazán különlegessé, ráadásul a szoborszerű sziluett drámai és modern megjelenést kölcsönzött. A vörös szőnyegen drámaiságot sugárzott, melyet a régi hollywoodi csillogás egészített ki. Az Euphoria előzeteséből ítélve Maddie igazi stílusikon lesz ebben az évadban.

 

Alexa Demie
Alexa Demie az Euphoria 3. évadának premiervetítésén.
Forrás:  Getty Image

Maude Apatow 

A Lexi Howardot alakító színésznő egy ujjatlan, klasszikus fekete ruhában vonult végig a szőnyegen. A szögletes dekoltázs és a széles pántok időtlen eleganciát kölcsönöztek neki – méltó választás Sydney Sweeney az Euphoria sorozatbeli testvérétől. Mint jó sorozatbeli testvérek, a vörös szőnyegen is együtt fotózkodtak. 

Sydney Sweeney Maude Apatow Euphoria
Sydney Sweeney és Maude Apatow a vörös szőnyegen.
Forrás:  Getty Image

 

Nézd meg további sztárdivatos cikkeinket is:

Nézd meg Anne Hathaway és Meryl Streep legmenőbb szettjeit – Ezeket viselték az Ördög Pradát visel 2 turnéján

Nosztalgia, luxus és a legendás cerulean-kék: Anne Hathaway és Meryl Streep stílusosabb, mint valaha! Megkezdődött Az Ördög Pradát visel 2 sajtókörútja, a színésznők pedig máris bebizonyították, hogy majdnem húsz év után is ők a divatvilág vitathatatlan királynői.

Ha Harry Style viseli, akkor mi is: íme 5 állatmintás táska, amivel igazi hollywoodi divatikon lehetsz

Állatminta, ahogyan még nem láttuk! Vannak hírességek, akik követik a divatot, és van Harry Styles, aki diktálja azt. Az énekes új állatmintás táskája tökéletes kiegészítő az idei divatban. Összegyűjtöttünk 5 alternatívát, hogy te is elsajátíthasd ezt sztáros sikket!

Ariana Grande és Carolyn Bessette-Kennedy hajpántja lesz a szezon abszolút kedvence

A '90-es évek divatja még sosem volt ilyen népszerű! A divatimádók mellett Ariana Grande is csatlakozott a Carolyn Bessette-Kennedy lázhoz, és a legenda egyik ikonikus, teknőspáncél hajpántját viselte! Mutatjuk, miért vált kifejezetten népszerűvé ez a retró kiegészítő 2026-ban!

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu