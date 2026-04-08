Sztárparádé és dráma a vörös szőnyegen: az Euphoria 3. évadának premierje mindent vitt

Hosszú évek várakozása, számtalan produkciós késleltetés és rengeteg pletyka után végre elérkezett a pillanat, amire a Z-generáció (és mindenki más is) várt: a Euphoria stábja visszatért a vörös szőnyegre. Az április 7-i Los Angeles-i gálapremier azonban egyértelmű üzenetet küldött: a dráma nemcsak a képernyőn, hanem a színfalak mögött is csúcsra jár. Less be velünk a színfalak mögé!

Az Euphoria 3. évadának premierje igazi divatbemutató volt.

Az Euphoria 3. évadának premierje: a vörös szőnyeg csak úgy izzott a csillagoktól Az Euphoria sorozat új évada április 12-én debütál az HBO streaming platformján.

Tegnap este tartották Los Angelesben az első premiert és kedvenc sztárjaink elképesztő visszatérése mindenkit sokkolt.

Mutatjuk mit viselt Zendaya, Sydney Sweeney és Jacob Elordi!

A divatmesterkurzusnak beillő eseményen az uszályos estélyiktől a legmerészebb sziluettekig minden látható volt, ám a csillogás mögött feszültség vibrált. A legélesebb szemű rajongók azonnal kiszúrták, hogy a sorozat két legnagyobb sztárja között fagyos a hangulat: Zendaya határozottan ismét elutasította a közös fotózkodást Sydney Sweeney-vel. Az Euphoria sorozat sajtóturnéján Zendaya állítólag kijelentette, hogy nem hajlandó közös interjúkra, eseményekre vagy fotózásokra menni Sydney-vel. Ez a tegnapi vörös szőnyegen sem volt másképp. A hollywoodi pletykák szerint a hűvös viszony oka egy igencsak félresikerült, félreérthető megjegyzés, amit Sydney tett Zendaya vőlegényére, Tom Hollandra. Úgy tűnik, hiába teltek el évek az előző évad óta, a feszültség nem csillapodott – ez pedig csak még több izgalmat ígér a folytatásra. Mielőtt azonban elmerülnénk Rue és a többiek sötét titkaiban, nézzük az este legszebb szettjeit!

Zendaya

A 28 éves színésznő ismét bebizonyította, miért ő a vörös szőnyegek koronázatlan királynője. Egy merész, hátat szabadon hagyó, barna Ashi Studio kreációban érkezett a 2026-os tavaszi couture kollekcióból. A drámai uszállyal kiegészített darabhoz színben passzoló, barna, hegyes orrú magassarkút választott. A kiegészítők terén sem bízott semmit a véletlenre: a Chopard gyémánt fülbevalói mellett egyértelműen a gyűrűi lopták el a show-t. Ujján ott ragyogott a Tom Hollandtól kapott 5 karátos eljegyzési gyűrűje, valamint az az arany karikagyűrű is, amelyet új filmje, a The Drama sajtókörútja óta folyamatosan visel, tovább szítva az esküvője körüli híreket.