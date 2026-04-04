Borosta nélkül nem az igazi: világsztárok, akik felejtsék el a borotvát, vagy mi felejtjük el őket

Nálad ki lenne a befutó, ha választanod kéne a legjóképűbb borostás világsztárok közül? David Beckham? Esetleg Bradley Cooper? Vagy a marcona sztárok üdvöskéje, Jason Momoa? Nem lepődnénk meg, ha szívesen randevúznál bármelyikükkel. Viszont arra talán már nem is emlékszel, hogyan néztek ki ezek a hírességek borosta nélkül. Pedig akkor lehet átgondolnád, hogy biztos áll-e még az a vacsorameghívás a részedről.

2026-ban újra hódít a szakáll: összegyűjtöttük nektek azokat a világsztárokat, akiket el sem tudnánk képzelni borosta vagy arcszőrzet nélkül

Fotó: THINKSTOCK

Világsztárok borosta nélkül

Öt olyan hírességet szedtünk össze nektek, akik mindannyian a férfi nem maszkulin tagjai, azonban rengeteget hozzátesz a megjelenésükhöz, hogy ápolt borostával vagy éppen stílusos szakállfazonokkal rendelkeznek. A következő szubjektív lista olyan férfias férfiak neveit tartalmazza, akik véleményünk szerint annak köszönhetik a rajongóik nagy részét, hogy ritkán találkoznak a borotva pengéjével. Ez pedig az előnyükre válik!

1. Regé-Jean Page

A Bridgerton család sztárja az első évad során nők milliót hódította meg hatalmas szemeivel és hallgatag titokzatosságával. Közben pedig észre sem vettük, hogy mennyivel férfiasabb és érettebb a megjelenése a borostájának hála. Hastings hercege a sorozat előtt gyakran mutatkozott borosta nélkül, azonban a Bridgerton családnak hála belátta, hogy nem baj az, ha csak ritkán esik neki egy szakállnyíróval a szőrzetének.

A Bridgerton család Hastings hercege, Regé-Jean Page is borostával az igazi

Forrás: getty images

2. David Beckham

Ki ne ismerné a nőcsábászok nőcsábászát, a fiatal focisták abszolút példaképét, David Beckhamet? Arra viszont már lehet nem emlékeztek, hogy a sármos üzletember fiatalon nem volt éppen borostapárti. Szerintünk az azóta eltelt évtizedekben Victoria Beckham is jelezhette óvatosan a férjének, hogy a továbbiakban felejtse el a pengét...

Ha a szexi borostára gondolunk, akkor valahogy mindig az elsők között jut eszünkbe David Beckham

Forrás: getty images

3. Jason Momoa

Hogy micsoda?! Jason Momoa szakáll nélkül? Igen. A Trónok harca jóképű vadembere nemrég megszabadult hű társától, a szakállától, arra azonban biztos nem számított, hogy ez milyen közösségimédia-hullámot fog generálni. Ezután ugyanis hónapokig olvashatta a több ezernyi felháborodott kommentet, amelyekben nők millió jelezték neki, hogy kérik vissza a rosszfiús, hosszú szakállú és hajú férfit, akit megszerettek. Biztosak vagyunk benne, hogy senki nem vitatkozik velünk, ha azt mondjuk, Jason Momoa szakállal az igazi.