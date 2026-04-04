Borosta nélkül nem az igazi: világsztárok, akik felejtsék el a borotvát, vagy mi felejtjük el őket

Nálad ki lenne a befutó, ha választanod kéne a legjóképűbb borostás világsztárok közül? David Beckham? Esetleg Bradley Cooper? Vagy a marcona sztárok üdvöskéje, Jason Momoa? Nem lepődnénk meg, ha szívesen randevúznál bármelyikükkel. Viszont arra talán már nem is emlékszel, hogyan néztek ki ezek a hírességek borosta nélkül. Pedig akkor lehet átgondolnád, hogy biztos áll-e még az a vacsorameghívás a részedről.
Világsztárok borosta nélkül
Öt olyan hírességet szedtünk össze nektek, akik mindannyian a férfi nem maszkulin tagjai, azonban rengeteget hozzátesz a megjelenésükhöz, hogy ápolt borostával vagy éppen stílusos szakállfazonokkal rendelkeznek. A következő szubjektív lista olyan férfias férfiak neveit tartalmazza, akik véleményünk szerint annak köszönhetik a rajongóik nagy részét, hogy ritkán találkoznak a borotva pengéjével. Ez pedig az előnyükre válik!
1. Regé-Jean Page
A Bridgerton család sztárja az első évad során nők milliót hódította meg hatalmas szemeivel és hallgatag titokzatosságával. Közben pedig észre sem vettük, hogy mennyivel férfiasabb és érettebb a megjelenése a borostájának hála. Hastings hercege a sorozat előtt gyakran mutatkozott borosta nélkül, azonban a Bridgerton családnak hála belátta, hogy nem baj az, ha csak ritkán esik neki egy szakállnyíróval a szőrzetének.
2. David Beckham
Ki ne ismerné a nőcsábászok nőcsábászát, a fiatal focisták abszolút példaképét, David Beckhamet? Arra viszont már lehet nem emlékeztek, hogy a sármos üzletember fiatalon nem volt éppen borostapárti. Szerintünk az azóta eltelt évtizedekben Victoria Beckham is jelezhette óvatosan a férjének, hogy a továbbiakban felejtse el a pengét...
3. Jason Momoa
Hogy micsoda?! Jason Momoa szakáll nélkül? Igen. A Trónok harca jóképű vadembere nemrég megszabadult hű társától, a szakállától, arra azonban biztos nem számított, hogy ez milyen közösségimédia-hullámot fog generálni. Ezután ugyanis hónapokig olvashatta a több ezernyi felháborodott kommentet, amelyekben nők millió jelezték neki, hogy kérik vissza a rosszfiús, hosszú szakállú és hajú férfit, akit megszerettek. Biztosak vagyunk benne, hogy senki nem vitatkozik velünk, ha azt mondjuk, Jason Momoa szakállal az igazi.
4. Bradley Cooper
Mindenki kedvenc kékszemű sármőrje az elmúlt években reneszánszát éli a szakmában és a kinézetében is. Stílusos hajkorona, kiegészítve egy sűrű borostával és máris megkapjuk Hollywood ügyeletes szépfiúját. Az pedig már csak hab a tortán, hogy ha meglátunk egy gitárt Bradley Cooper kezében, azonnal elolvadunk, és ha még énekel is... hát akkor képtelenek vagyunk illetve lennénk neki ellenállni.
5. Tom Hardy
Listánk végére értünk és úgy látszik, hogy az arcszőrzet megléte magába foglalja azt is, hogy a viselőjét felruházza egy rosszfiús kisugárzással, amiért mi nők úgy rajongunk. Nincs ez máshogy a brit éjszakák ügyeletes verőlegényénél, Tom Hardynál sem, aki borostával tekintélyt parancsoló és marcona, azonban nélküle inkább csak egy futballhuligán érzetét kelti. Borosta vagy szakáll, ha róla van szó, nekünk mindegy, csak arcszőrzet legyen!
