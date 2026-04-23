2026. ápr. 23., csütörtök

Brigitte Nielsen nem hallgat tovább: ilyen volt Sylvester Stallone az ágyban

sztár Brigitte Nielsen Sylvester Stallone
Korábban Sylvester Stallone felesége, most pedig az intim titkainak kiteregetője. Igen, ő Brigitte Nielsen, aki nemrég szinte polgárpukkasztó őszinteséggel mesélt arról, milyen volt az ágyban egykori férje.

A szőke színésznő egy olasz talk show-ban vendégeskedett, ahol bizony hamar második férjére terelődött a szó. A 185 centi magas Brigitte Nielsen pedig részletesen elmesélte, milyen lepedőakrobata volt Sylvester Stallone a 80-as években.

Brigitte Nielsen sylvester stallone
Brigitte Nielsen 19 hónapig volt Sylvester Stallone felesége.
Forrás: Getty/Gamma-Rapho

Brigitte Nielsen és a Rocky sztárjának intim titkai

A 62 évesen is bombaformában lévő Brigitte Nielsen, bár több, mára kultikusnak számító filmben is szerepelt, hírnevét mégsem színjátszó tehetségének köszönheti. Abban bizony nagy szerepet játszott, hogy 1985 decembere és 1987 júliusa között Sylvester Stallone felesége volt. Nem csoda hát, hogy az öt házassága közül ez is szóba került az olasz műsorban.

Erről azonban csak keveset árult el, mivel a Stallonéval kötött házassági szerződésének titoktartási záradéka sok mindenről nem engedi nyilvánosan beszélni. A műsorvezető azonban kerek-perec rákérdezett, hogy miért ért véget a házasságuk mindössze 19 hónap után. 

Az esküvőnk éjszakáján valami elromlott. Onnantól kezdve csak egy tárgy voltam Stallone kis birodalmában. Egész nap másokkal, az ügynökével, az edzőjével vagy a barátaival volt, én pedig eszméletlenül unatkoztam, hiába kaptam napi 3000 dollár zsebpénzt

 - válaszolta Brigitte Nielsen, aki azt is hozzátette, hogy miatta nem folytatta a modellkarrierjét, mert a színész teljesen kisajátította. Fizikai és pszichés nyomást is helyezett a szőke ciklonra, aki emiatt folyamatos félelemben élt a házasságuk alatt. Az élet furcsa fintora, hogy mindeközben az ágyban, ahogy Brigitte Nielsen fogalmaz, egy nyuszi volt.

Ezek is érdekelhetnek:

A 62 éves színésznő bikiniben mutatta meg elképesztő alakját - VIDEÓ

Brigitte Nielsen 62 évesen is bátran feszít fürdőruhában, elképesztő alakját a világ is irigyli.

Rocky-festmények és arany mindenhol: elképesztő pompában él Sylvester Stallone

A hollywoodi akcióhős otthonát meglepően finom elegancia járja át. Sylvester Stallone Palm Beach-i birtokán azonban nemcsak a merész arany asztal fog megdöbbenteni.

Fiatal férjével strandolt Brigitte Nielsen: a sztár 61 évesen is bomba formában van

Már nem fiatal, de az alakja a régi Brigitte Nielsennek, aki fiatal férjével és két fiával fürdőzött vasárnap Olaszországban.

 


 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu