Brigitte Nielsen nem hallgat tovább: ilyen volt Sylvester Stallone az ágyban

A szőke színésznő egy olasz talk show-ban vendégeskedett, ahol bizony hamar második férjére terelődött a szó. A 185 centi magas Brigitte Nielsen pedig részletesen elmesélte, milyen lepedőakrobata volt Sylvester Stallone a 80-as években.

Brigitte Nielsen 19 hónapig volt Sylvester Stallone felesége.

Forrás: Getty/Gamma-Rapho

Brigitte Nielsen és a Rocky sztárjának intim titkai

A 62 évesen is bombaformában lévő Brigitte Nielsen, bár több, mára kultikusnak számító filmben is szerepelt, hírnevét mégsem színjátszó tehetségének köszönheti. Abban bizony nagy szerepet játszott, hogy 1985 decembere és 1987 júliusa között Sylvester Stallone felesége volt. Nem csoda hát, hogy az öt házassága közül ez is szóba került az olasz műsorban.

Erről azonban csak keveset árult el, mivel a Stallonéval kötött házassági szerződésének titoktartási záradéka sok mindenről nem engedi nyilvánosan beszélni. A műsorvezető azonban kerek-perec rákérdezett, hogy miért ért véget a házasságuk mindössze 19 hónap után.

Az esküvőnk éjszakáján valami elromlott. Onnantól kezdve csak egy tárgy voltam Stallone kis birodalmában. Egész nap másokkal, az ügynökével, az edzőjével vagy a barátaival volt, én pedig eszméletlenül unatkoztam, hiába kaptam napi 3000 dollár zsebpénzt

- válaszolta Brigitte Nielsen, aki azt is hozzátette, hogy miatta nem folytatta a modellkarrierjét, mert a színész teljesen kisajátította. Fizikai és pszichés nyomást is helyezett a szőke ciklonra, aki emiatt folyamatos félelemben élt a házasságuk alatt. Az élet furcsa fintora, hogy mindeközben az ágyban, ahogy Brigitte Nielsen fogalmaz, egy nyuszi volt.

Ezek is érdekelhetnek: