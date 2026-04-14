Britney Spears exférje is megszólalt: ezt gondolja arról, hogy Britney Spears elvonóra ment

Kevin Federline ügyvédjén, Mark Vincent Kaplanen keresztül reagált a hírekre. „Kevin tisztában van azzal, hogy Britney Spears elvonóra jelentkezett, örül, hogy segítséget kap, és hogy úgy tűnik, a döntést ő maga hozta meg, és nem mások kényszerítették rá” – mondta.

A Page Six értesülései szerint az énekesnő valóban saját elhatározásából vonult elvonóra. Egymhozzá közel álló forrás úgy nyilatkozott: „Ez nem egyetlen konkrét problémáról szól, hanem arról, hogy Britney a mentális egészségét helyezi előtérbe, és időt szán arra, ami igazán fontos számára.”

A bennfentes szerint Spears rendbe akarja tenni az életét. „Komolyan veszi a saját egészségét. Ezt most önmagáért teszi. Ez az ő döntése volt” – mondta.

A családja szintén támogatja az énekesnőt. A forrás szerint mindenki azt szeretné, hogy Britney stabil és kiegyensúlyozott lelkiállapotba kerüljön, és az, hogy maga kérte a segítséget, ezt az elkötelezettséget jól mutatja.

Britney Spears és Kevin Federline 2004 és 2007 között voltak házasok, két közös fiuk született: a 20 éves Sean Preston és a 19 éves Jayden James. Az énekesnő az utóbbi időben sok időt töltött velük, úgy tudni, nekik is nagyon szerepe van abban, hogy az énekesnő meg tudta hozni ezt a komoly döntést.

