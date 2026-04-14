Lovas Annabella halála: hátborzongató helyen találták meg TV2 egykor sztárjának személyes holmijait

A 32 éves Lovas Annabella holttestét tavaly találták meg a spanyol szigeten, Gran Canarián, az azonosítás hosszú folyamat azonban csak a napokban fejeződött be. Egy Interpolhoz eljuttatott fog és a fogászati nyilvántartások adatai alapján sikerült egyértelműen megállapítani a személyazonosságát.

Lovas Annabella holttestét a Kanári-szigeteken találták meg

Megtalálták az elhunyt Lovas Annabella holmijait

A nyomozás most új irányt vehet: egy pásztor péntek este rátalált a nő hátizsákjára a sziget déli részén, egy távoli kilátópont közelében. A környéken szinte senki sem jár, ráadásul egy korábban bezárt illegális hulladéklerakó is van a közelben. A hátizsákban Lovas Annabella útlevele és több személyes tárgya is benne volt. A hatóságok számára ez segítséget jelenthet, ugyanakkor nem világos, mikor és milyen körülmények között kerültek oda ezek a holmik. Vizsgálják, hogy a személyes tárgyak összefüggésbe hozhatók-e a nő halálával, illetve segíthetnek-e rekonstruálni az utolsó napjait. A helyszín távol esik attól a helytől, ahol a fiatal nő holttestét megtalálták, ez pedig tovább bonyolítja az ügyet - írja a Daily Star. A legvalószínűbb feltételezés továbbra is az, hogy baleset történhetett, de ezt egyelőre nem sikerült minden kétséget kizáróan bizonyítani.

