Rehabra vonult Britney Spears, miután márciusban ittas vezetés miatt letartóztatták

Britney Spears rehabilitációs intézménybe vonult, miután március elején ittas vezetés gyanújával letartóztatták Kaliforniában. A Grammy-díjas popsztár döntését képviselője is megerősítette.

Forrás: Britney Spears Instagram/Northfoto

Britney Spears elvonón gyógyul

A Britney Spears környezetéből származó információk szerint a döntés nem kényszer hatására született. „Ez az ő elhatározása volt, ami jól mutatja, mennyire elkötelezett a felépülése és a stabilitás visszaszerzése iránt” – fogalmazott egy bennfentes. Spears nem sokkal a rehabilitáció megkezdése előtt egy botrányos videót tett közzé Instagram-oldalán: a felvételen Cardi B I Like It című dalára táncol, fekete bodyt, tangát és piros sapkát viselve.

A letartóztatása óta az énekesnő aktívan részt vesz az Anonim Alkoholisták programjában. Egy, a Alcoholics Anonymous gyűléseit jól ismerő forrás szerint Britney rendkívül őszintén beszél a problémáiról. „Szereti kiönteni a szívét, mert tudja, hogy ez segíti a gyógyulását” – mondta. Hozzátette: az egyetlen kényeztetés, amit a sztár megenged magának, azok a drága kávék.

A gyerekei is támogatják a gyógyulását

A bennfentesek szerint az énekesnő számára kiemelten fontos, hogy a lehető legjobb formában legyen a gyermekei miatt. Két fia, Sean Preston és Jayden James – akiket volt férjével, Kevin Federline-nal neveltek – teljes mértékben támogatják a döntését. Britney korábban is beszélt már a felépüléshez vezető útjáról. 2023-ban megjelent memoárjában, a The Woman In Me-ben arról írt, hogy a gondnokság évei alatt hetente négyszer járt AA-gyűlésekre. Az énekesnő hosszú időn át állt édesapja, Jamie Spears, valamint Jodi Montgomery felügyelete alatt; a gondnokság végül 2021 novemberében, 13 év után szűnt meg.

Britneyt március elején ittas vezetés miatt tartóztatták le

A mostani döntést közvetlenül egy március 4-i incidens előzte meg. A kaliforniai hatóságok tájékoztatása szerint bejelentés érkezett egy fekete BMW 430i sofőrjéről, aki kiszámíthatatlanul közlekedett az amerikai 101-es autópályán, Ventura és Los Angeles megye határán. Az intézkedés során kiderült, hogy a járműben egyedül Britney Spears tartózkodott, akit a helyszínen több józansági tesztnek is alávetettek.