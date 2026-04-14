Újabb sérelem: Brooklyn Beckham azt állítja, nem csak az anyja alázta meg az esküvőjén

Brooklyn Beckhamnek már nem csak az ominózus Victoria Beckham-féle tánccal van problémája. Nemrégiben arról beszélt, más is fáj neki, ami azonban az édesapjához köthető.

Brooklyn Beckham és Nicola Peltz még mindig elhatárolódnak a Beckham szülőktől.

Forrás: GC Images

Brooklyn Beckham állítja, még a rabbi is megsértette

Brooklyn Beckham korábban már beszélt arról, hogy szülei többször is megalázták, és ezek közül kiemelte, hogy édesanyja, Victoria Beckham kellemetlenül viselkedett az esküvőjén a közös táncuk során. Most azonban egy újabb részlet is napvilágot látott, amely az édesapjához, David Beckham köthető. Lapinformációk szerint a 2022-es esküvőjén nem csupán egyetlen kellemetlen incidens történt. Brooklyn azt állítja, hogy a szertartást vezető rabbi többször is összekeverte a nevét az apjáéval, és Davidnek szólította még a fogadalmak elhangzásakor is. Bár a jelenlévők szerint a rabbi zavarba jött, bocsánatot kért, és azzal indokolta a hibát, hogy futballrajongó, később ismét eltévesztette a nevet.

A TikTokon viccet csinálnak az esküvői táncból

Eközben a közösségi médiában, különösen a TikTokon, egyre több – mesterséges intelligenciával generált – videó terjed az esküvőről, amelyek eltúlzott formában mutatják be az eseményeket, köztük Victoria és Brooklyn táncát is.

Még mindig nem beszél a családjával

Nemrégiben a család Miamiba utazott, hogy megünnepeljék a 2025-ben lovaggá ütött David Beckham mintegy 750 millió dollár értékű futballstadionjának elkészültét. Victoria Beckham az útról családi fotókat is megosztott és érzelmes üzenetben méltatta férjét. Brooklyn azonban ezen az eseményen sem vett részt, holott a családja még mindig azon van, hogy kibéküljenek. Mindeközben azonban napvilágot látott Brooklyn exének, Hana Crossnak a nyilatkozata, aki rossz szájízzel emlékszik vissza Beckhamékre, különösen Victoriára.

