A sussexi hercegi pár április 14-én, közvetlenül Melbourne-be érkezésük után a Királyi Gyermekkórházba látogatott el, ahol betegek, családtagok és kórházi dolgozók százai fogadták őket. Harry herceg és Meghan Markle programja egyértelmű utalás Diana hercegné 1985-ös látogatásra - akkor férjével, Károly herceg ugyanebben az intézményben találkozott fiatal betegekkel.

Harry herceg és Meghan Markle abba a kórházba látogatott el, ahol korábban Diana hercegné is járt

A látogatás hírére hatalmas tömeg gyűlt össze: betegek, családtagok és kórházi dolgozók százai várták Harry hercegt és Meghan Markle-t, sokan az erkélyekről és az ablakokból figyelték az érkezésüket. Meghan elegáns, sötétkék Karen Gee ruhában és Dior magassarkúban jelent meg. Harryvel kéz a kézben léptek be az intézménybe. A pár rendkívül közvetlen volt az emberekkel: szelfiket készítettek, beszélgettek a családokkal, és külön figyelmet szenteltek a gyerekeknek.

A 12 éves Novalie Morris, aki a kórház betege, így idézte fel a találkozást: „Virágot adtam Harrynek, és azt mondta: »köszönöm«, és azt mondta, hogy »továbbra is legyek bátor«. Nagyon felvidított, erre sokáig fogok emlákezni.”

A legfiatalabb beteg egy hathetes kislány, Millie volt, akit három nappal korábban engedtek haza, de ellenőrzésre éppen visszatértek a kórházba. Édesanyja, Zoe úgy fogalmazott: „Egy nap majd elmondhatom neki, hogy találkozott a herceggel.”

Christine Kilpatrick professzor, az intézmény igazgatótanácsának elnöke szerint a látogatás különleges élményt jelentett a betegeknek: „Nézzünk körül, és láthatjuk a sok embert, a mosolyt az arcukon, és hogy mit jelent ez nekik. Mindenki teljesen el van ragadtatva.”

Harry herceg és Meghan Markle Ausztráliában: Diana útvonalát követik

Ugyanebben a kórházban járt 1985-ben Diana hercegné és férje, Károly herceg is ausztráliai körútjuk során. A 13 napos látogatás akkor Viktória királynő állam alapításának 150. évfordulójához kapcsolódott.

Harry herceg korábban többször beszélt arról, mennyire fontos számára, hogy édesanyja örökségét továbbvigye. „Remélem és hiszem, hogy minden, amit teszek, büszkeséggel tölti el” – mondta 2022-ben.