A nap legcukibb fotója: így állnak sorba fagyiért Rúzsa Magdi hármas ikrei

2022-ben születtek meg Magyarország egyik legsikeresebb énekesnőjének hármas ikrei. Rúzsa Magdi most az Instagramjára tett fel róluk elképesztően aranyos fotókat.
Rúzsa Magdi fagyizni vitte az ikreit
Falujában, egy kishegyesi fagyizóban készített képeket a hármas ikrekről, Lujzáról, Kevéről és Zalánról a Kossuth-díjas Rúzsa Magdi. Amíg az egyik fotón a kislánya nyújtózik a finomságért, addig a mások képen mind a három gyerek látható.
Az arcukat sosem mutatja: a magánéletüket védi
A 40 éves énekesnő februárban a gyerekek születésnapján is megmutatta ikreit. A lapozható Instagram-posztban a négyéves ikrek, Lujza, Keve és Zalán is láthatóak, de az arcukat, ahogy szokta, kitakarta. Az énekesnő egyébként is odafigyel a magánéletük védelmére, az ikreket egy évvel ezelőtt, mint ahogy most, a fagyizós képeknél is a kamerának háttal fényképezte.
