A nap legcukibb fotója: így állnak sorba fagyiért Rúzsa Magdi hármas ikrei

2022-ben születtek meg Magyarország egyik legsikeresebb énekesnőjének hármas ikrei. Rúzsa Magdi most az Instagramjára tett fel róluk elképesztően aranyos fotókat.

Forrás: MTI Fotószerkesztõség

Rúzsa Magdi fagyizni vitte az ikreit

Falujában, egy kishegyesi fagyizóban készített képeket a hármas ikrekről, Lujzáról, Kevéről és Zalánról a Kossuth-díjas Rúzsa Magdi. Amíg az egyik fotón a kislánya nyújtózik a finomságért, addig a mások képen mind a három gyerek látható.

Az arcukat sosem mutatja: a magánéletüket védi

A 40 éves énekesnő februárban a gyerekek születésnapján is megmutatta ikreit. A lapozható Instagram-posztban a négyéves ikrek, Lujza, Keve és Zalán is láthatóak, de az arcukat, ahogy szokta, kitakarta. Az énekesnő egyébként is odafigyel a magánéletük védelmére, az ikreket egy évvel ezelőtt, mint ahogy most, a fagyizós képeknél is a kamerának háttal fényképezte.

