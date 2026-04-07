Szempontok a hatékony vaspótláshoz – így töltsük vissza energiaraktárainkat tudatosan

A szervezet vastartalékai fokozatosan csökkennek. Eleinte csak enyhe fáradékonyság, koncentrációs nehézség jelentkezhet a vashiány esetén, később azonban kialakulhat a vashiányos vérszegénység is. Mivel a folyamat lassú, a feltöltés sem történik meg egyik hétről a másikra. A vaskészletek rendezéséhez általában legalább 3–6 hónapos kezelés szükséges. Ez idő alatt elengedhetetlen a laboratóriumi kontroll: a hemoglobin, a ferritin és egyéb vörösvértest-paraméterek szintjének ellenőrzése mutatja meg, hogy valóban javulnak-e az értékek. A tünetek enyhülése és a hemoglobin rendeződése önmagában nem elegendő bizonyíték arra, hogy a raktárak teljesen feltöltődtek.

A kimerültség hátterében sokszor a vashiány áll.

Forrás: 123.rf.com

Miért hagyják abba sokan idő előtt a vaspótlást?

A tapasztalatok szerint sok nő túl korán megszakítja a vaspótlást. Ennek több oka lehet:

emésztőrendszeri mellékhatások (hányinger, székrekedés, hasi diszkomfort),

a készítmények kellemetlen, fémes íze,

nehézkes alkalmazás (éhgyomorra kell bevenni, más gyógyszerektől elkülönítve),

a napi rutinba nehezen beilleszthető szedési rend.

Pedig az idő előtti abbahagyás könnyen visszaeséshez vezethet: a vérkép javulni kezd, de a vasraktárak még nem telítődtek fel teljesen, így a panaszok rövid időn belül visszatérhetnek.

Tudtad? Az úgynevezett GLP-1 receptor agonista kezelések – például a szemaglutid vagy liraglutid hatóanyagú készítmények hozzájárulhatnak a vashiány kialakulásához. Ezek a gyógyszerek csökkentik az étvágyat, és lassítják a gyomor kiürülését, így a betegek gyakran jóval kevesebbet esznek, így vas-, D-vitamin és B-vitamin-hiány is kialakulhat. Emellett ezek a gyógyszerek hatással vannak a gyomor-bél rendszer működésére és a bélflórára is, és rontják a vas felszívódását. Éppen ezért a GLP-1 terápia megkezdése előtt és alatt javasolt a rendszeres és célzott laborvizsgálat.

Találd meg a megfelelő készítményt!

Ma már sokféle vaspótló készítmény közül választhatunk. Elérhetőek szilárd formák (tabletta, kapszula), folyékony oldatok, napi egyszer vagy több részletben adagolandó változatok és olyan készítmények, amelyek étkezés közben is bevehetők.