Két év után jelent meg újra Katalin a királyi család húsvéti istentiszteletén − Fotókon a család

A brit királyi család egyik legfontosabb tavaszi eseményén, a húsvétvasárnapi istentiszteleten két év után ismét együtt jelent meg Vilmos herceg és Katalin hercegné három gyermekükkel.
Katalin hercegné visszatérése egyet jelenthet azzal, hogy jól van
Katalin hercegné és Vilmos herceg április 5-én, vasárnap csatlakozott Károly királyhoz, Kamilla királynéhoz és a királyi család többi tagjához a windsori kastély területén található Szent György-kápolnában tartott húsvéti reggeli istentiszteleten. A 12 éves György herceg, a 10 éves Sarolta hercegnő és a 7 éves Lajos herceg is elkísérték őket.
György és Sarolta először 2022-ben vettek részt a királyi húsvéti istentiszteleten, míg Lajos egy évvel később, 2023-ban csatlakozott először hozzájuk.
Tavaly Norfolkban voltak
Vilmos herceg és Katalin évek óta részt vesznek a királyi húsvéti ünnepségén. 2024-ben azonban kihagyták, miután hercegné nyilvánosságra hozta rákdiagnózisát. A pár ekkor úgy döntött, hogy az ünnepet szűk családi körben töltik.
2025 januárjában Katalin hercegné bejelentette, hogy betegsége remisszióba került, és fokozatosan tért vissza a szerepléshez. 2025-ben a család a húsvétot több mint 160 kilométerre Windsortól, norfolki vidéki otthonában töltötte.
