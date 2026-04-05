Két év után jelent meg újra Katalin a királyi család húsvéti istentiszteletén − Fotókon a család

A brit királyi család egyik legfontosabb tavaszi eseményén, a húsvétvasárnapi istentiszteleten két év után ismét együtt jelent meg Vilmos herceg és Katalin hercegné három gyermekükkel.

Forrás: Getty Images Europe

Katalin hercegné visszatérése egyet jelenthet azzal, hogy jól van

Katalin hercegné és Vilmos herceg április 5-én, vasárnap csatlakozott Károly királyhoz, Kamilla királynéhoz és a királyi család többi tagjához a windsori kastély területén található Szent György-kápolnában tartott húsvéti reggeli istentiszteleten. A 12 éves György herceg, a 10 éves Sarolta hercegnő és a 7 éves Lajos herceg is elkísérték őket.

György és Sarolta először 2022-ben vettek részt a királyi húsvéti istentiszteleten, míg Lajos egy évvel később, 2023-ban csatlakozott először hozzájuk.

Két év után tértek vissza a windori húsvétra.

Forrás: Getty Images Europe

Tavaly Norfolkban voltak

Vilmos herceg és Katalin évek óta részt vesznek a királyi húsvéti ünnepségén. 2024-ben azonban kihagyták, miután hercegné nyilvánosságra hozta rákdiagnózisát. A pár ekkor úgy döntött, hogy az ünnepet szűk családi körben töltik.

2025 januárjában Katalin hercegné bejelentette, hogy betegsége remisszióba került, és fokozatosan tért vissza a szerepléshez. 2025-ben a család a húsvétot több mint 160 kilométerre Windsortól, norfolki vidéki otthonában töltötte.

Károly király és Kamilla királyné a húsvéti istentisztelet után.

Forrás: Getty Images Europe

