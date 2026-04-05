Két év után jelent meg újra Katalin a királyi család húsvéti istentiszteletén − Fotókon a család

2026-ban újra részt vett a walesi hercegi család a hagyományos húsvéti istentiszteleten. 2024-ben Katalin hercegné rákdiagnózisa miatt maradtak távol, 2025-ben Norfolkban töltötték az ünnepet.

A brit királyi család egyik legfontosabb tavaszi eseményén, a húsvétvasárnapi istentiszteleten két év után ismét együtt jelent meg Vilmos herceg és Katalin hercegné három gyermekükkel.

Katalin hercegné, Vilmos herceg és a gyerekek két év után jelentek meg újra a húsvéti istentiszteleten. 
Katalin hercegné visszatérése egyet jelenthet azzal, hogy jól van 

Katalin hercegné és Vilmos herceg április 5-én, vasárnap csatlakozott Károly királyhoz, Kamilla királynéhoz és a királyi család többi tagjához a windsori kastély területén található Szent György-kápolnában tartott húsvéti reggeli istentiszteleten. A 12 éves György herceg, a 10 éves Sarolta hercegnő és a 7 éves Lajos herceg is elkísérték őket. 

György és Sarolta először 2022-ben vettek részt a királyi húsvéti istentiszteleten, míg Lajos egy évvel később, 2023-ban csatlakozott először hozzájuk. 

WINDSOR, ENGLAND - APRIL 5: (L-R) Princess Charlotte, Prince Louis, Prince William, Prince of Wales, Prince George and Catherine, Princess of Wales, arrive to attend the 2026 Easter Matins Service at St George's Chapel on April 5, 2026 in Windsor, England. (Photo by Alberto Pezzali - WPA Pool/Getty Images)
 Két év után tértek vissza a windori húsvétra.
Tavaly Norfolkban voltak

Vilmos herceg és Katalin évek óta részt vesznek a királyi húsvéti ünnepségén. 2024-ben azonban kihagyták, miután hercegné nyilvánosságra hozta rákdiagnózisát. A pár ekkor úgy döntött, hogy az ünnepet szűk családi körben töltik. 

2025 januárjában Katalin hercegné bejelentette, hogy betegsége remisszióba került, és fokozatosan tért vissza a szerepléshez. 2025-ben a család a húsvétot több mint 160 kilométerre Windsortól, norfolki vidéki otthonában töltötte.

Károly király és Kamilla királyné a húsvéti istentisztelet után.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

