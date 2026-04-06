72 üveg kölnit locsolt magára Napóleon: uralkodók, akik kiverték a biztosítékot tisztálkodási szokásaikkal

Hajlamosak vagyunk a középkort és újkort koszos világként elképzelni, ahol szinte már csodabogárnak számított az, aki néhanapján fürdőt vett. Csakhogy a történelmi források már több ízben megcáfolták ezt a toposzt, hisz a rendszeres kéz- és hajmosás általános gyakorlat volt, de ruhaneműiket is gyakran mosták. Bizonyos történelmi személyek azonban még ezt is képesek voltak túlzásba vinni, személyes higiéniájuk mai szemmel is meghökkentő. Összeszedtük a túl tiszta uralkodókat!

Napóleon és több uralkodó is extrém tisztálkodási rutint követett.

Ezek az uralkodók túlzásba vitték a személyes higiéniát

Az alábbi példák bebizonyítják, hogy bizony jóból is megárt a sok, ráadásul a túl sok fürdés bizonyítottan káros.

Nagy Katalin szigorú szabályai

A legendás orosz cárnő nem tűrte a barokk kastélyok aluljárót idéző higiéniáját. Katalin cárnő jól felszerelt fürdőszobát építtetett magának, melybe még a vezetékes vizet is beszerelték. Rendszeresen fürdött, nagy gondot fordított személyes higiéniájára, ám ezzel még legfeljebb csak csodabogárnak számított. Amivel kiverte az orosz nemességnél a biztosítékot, hogy az audienciára érkezőktől elvárta, hogy ők maguk is fürödjenek, mielőtt audiencián fogadja őket. A basáskodó uralkodónő arra vetemedett, hogy előírta a kézmosást az udvari vacsorák előtt. Skandallum!

George Washington személyes higiéniája

Az Egyesült Államok első elnöke mai szemmel teljesen hétköznapi tisztálkodási rutint követett, hisz naponta vett fürdőt, leggyakrabban folyókban. A beszámolók szerint ezen felül is naponta többször mosott kezet és arcot, ha pedig ideje engedte, természetes forrásokat és hegyi patakokat látogatott meg, hogy ott intézze rituáléját. Még egy külön testőrt is alkalmazott annak érdekében, hogy a megerőltetéstől ne melegedjen ki.

Ennek tudatában különösen szomorú, hogy édesszájúsága révén idejekorán elvesztette fogait, ám műfogsorát is alaposan tisztította.

Kasztíliai Johanna hajmosási rutinja

Nem mondhatni, hogy az életében összesen kétszer fürdő Kasztíliai Izabella lánya az anyjára ütött. Talán a mór fürdőkultúra hatásának, talán ifjonti lázadásnak tudható be, hogy Kasztíliai Johanna rajongott a fürdésért és rengeteget tett személyes higiéniája fenntartásáért. A források szerint például olyan gyakran mosott hajat, hogy férje már hitvese egészségéért aggódott. Utóbbira ugyanakkor az is magyarázat lehet, hogy a kor orvostudománya szerint a túl sok fürdés gyengíti a szervezetet, amiben meglepő módon nem is tévedtek sokat.