Gyógyíthatatlan betegséget diagnosztizáltak a No Doubt gitárosánál

Tom Dumont egy posztban vallott arról, hogy korai Parkinson-kórt diagnosztizáltak nála. A No Doubt gitárosa hangsúlyozta, hogy a betegség ellenére továbbra is aktív, és készül közelgő koncertjeire.

Korai Parkinson-kórt diagnosztizáltak a No Doubt gitárosánál. A világhírű zenész, Tom Dumont maga számolt be állapotáról közösségi oldalán.

A No Doubt gitárosa Parkinson-kórban szenved: így van most Tom Dumont
  • Tom Dumontnál korai Parkinson-kórt diagnosztizáltak
  • A zenész Instagramon osztotta meg a hírt követőivel
  • Elmondása szerint a mindennapok küzdelmesek, de állapota stabil
  • A bejelentést a Parkinson-kór világnapján tette közzé

A No Doubt gitárosa gyógyithatatlan betegséggel küzd

Az 58 éves gitáros szombaton osztotta meg követőivel a hírt Instagramon, hangsúlyozva, hogy jelenleg jól van. Egy otthonában rögzített videóban részletesen beszélt a diagnózishoz vezető útról. Elmondása szerint neurológushoz fordult, ahol számos vizsgálaton esett át, végül pedig korai Parkinson-kórt állapítottak meg nála. „Küzdelmes volt. Minden nap küzdelmes” – fogalmazott.

A zenész ugyanakkor biztató hírekkel is szolgált: a közelgő las vegasi fellépések kapcsán kiemelte, hogy továbbra is képes zenélni. „Még mindig tudok gitározni. Nagyon jól megy” – mondta.

Dumont azt is elárulta, miért döntött úgy, hogy nyilvánosságra hozza állapotát. Mint mondta, inspirálták azok, akik a közösségi médiában nyíltan beszélnek egészségügyi problémáikról. 

Úgy véli, ez segíthet lebontani a betegségekkel kapcsolatos stigmákat, és növeli a tudatosságot, ami kulcsfontosságú a megelőzés és a kutatás szempontjából.

A zenekar gőzerővel készül a közelgő turnéra

A videóban kitért a zenekar közelgő Las Vegas-i koncertsorozatra is, amely május 6-án indul. A No Doubt frontembere, Gwen Stefani, valamint Adrian Young és Tony Kanal közösen készülnek a koncertekre. Tom Dumont elmondta, hogy a próbák és a régi felvételek átnézése különösen meghatározó élmény volt számára. „Ez az egész arra késztetett, hogy átgondoljam, mennyire hálás vagyok azért az életért, amit zenészként élhettem” – mondta. A zenész hozzátette, nagyon várja a fellépéseket, és alig várja, hogy újra közönség előtt játszhasson.

A zenekar tagjai a hétvégén támogatásukról biztosították a gitárost: Adrian Young megható üzenetben nevezte őt barátjának, zenésztársának és hősének, míg Tony Kanal úgy fogalmazott, alig várja, hogy ismét együtt álljanak színpadra. A zenekarral gyakran együtt dolgozó Gabrial McNair szintén szeretetteljes sorokkal reagált a bejelentésre – írja a Page Six.

A világhírű zenész vallomásának időzítése nem véletlen: Tom épp április 11-én, a Parkinson-kór világnapján tette közzé a videóját.

A No Doubt 1986-ban alakult, és pályafutása során többször is szünetet tartott, részben Gwen Stefani szólókarrierje miatt. Közel egy évtizedes kihagyás után 2024-ben a Coachella fesztiválon álltak újra együtt színpadra, legutóbb pedig 2025 januárjában, a FireAid LA jótékonysági koncerten léptek fel közösen.

