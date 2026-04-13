Sírba visz a stressz? Próbáld ki a japán koporsós meditációt

A furcsa japánok híresek a bizarr ötleteikről. Bár elsőre morbidnak tűnhet, a dolognak több értelme van, mint egy átlagos délutáni szundinak a kanapén. Chiba prefektúrából indult különös kezdeményezés mára Tokió legmenőbb negyedeiben és az ország határain túl is elterjedt. Számos vállalkozás nyújt már ilyen szolgáltatást, ahová betérve választhatunk magunknak egy dekorált koporsót, ha éppen szükségünk lenne egy kis magányra és némi stresszoldó meditáció közbeni egzisztenciális töprengésre.

Koporsós meditáció szenánsz Dél-Koreában.

Forrás: Getty Images AsiaPac

Különös japán relaxációs módszer: a koporsós meditáció A koporsós meditáció a japánok szerint segít csökkenteni a hétköznapi szorongást és a stresszt.

A színesre dekorált cuki koporsók oldják a halálfélelem szorongató érzését.

A módszer hatékony fegyver lehet a fiatalok körében tapasztalható öngyilkossági ráta ellen.

A harmincperces szeánsz alatt mindenki eldöntheti, hogy nyitott vagy zárt fedél alatt relaxálna.

A program célja, hogy még az elkerülhetetlen vég előtt megmutassa az élet valódi értékeit.

Az ázsiai országai híres a furcsa szokásaikról, pédául, hogy sziklafalra akaszják fel a koporsókat. Úgy tűnik, most kitaláltak valami még furábbat: Japánban és Dél-Koreában egyre elterjedtebb a koporsós meditáció, (vagy ahogy a helyiek hívják: kuyō) hagyománya, amely segít az embereknek abban, hogy a halált az élet természetes és akár szép részeként kezeljék. A trendet egy 120 éves temetkezési vállakozás, a Grave Tokyo indította el Kurazuban még 2025 szeptemberében. Az ötlet az volt, hogy a saját leendő vásárlóiknak lehetőséget adjanak, hogy egy új szemszögből tudjanak tekinteni a halálra. A kezdeményezés sikerét igazolja, hogy októberben már napi 20 foglalásuk volt. Mikako Fuse, a Grave Tokyo koporsókészítője szerint a „visszacsinálható halál” élménye segít az embereknek megadni azt az impulzust, hogy vidámabban keljenek fel másnap reggel, azzal a tudattal, hogy van még dolguk az életben.

Remek stresszoldó meditáció a síri wellness

A Meiso Kukan Kanoke-in nevű tokiói gyógyfürdőben már nemcsak masszázst kérhetünk, hanem harminc perces „koporsó-szeánszot” is, mindössze 5000 Forintnak megfelelő összegért. Ez nagyjából egy mozijegy ára, de itt életed filmje a saját szemed előtt pörgetheted le, miközben gyógyító dallamok vagy a plafonra vetített videók segítenek elmélyedni a gondolatainkban. A cél az, hogy az emberek elzárva a világ zajától, egy biztonságos helyen tudjanak elmélkedni az élet nagy kérdéseiről és az elmúlásról.