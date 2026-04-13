Katalin hercegné tudatosan tartotta távol magától Eugéniát: ezért nem voltak sosem jóban

Katalin hercegné és Eugénia hercegnő sok szempontból hasonló háttérrel rendelkezik: ugyanabba az elit iskolába jártak, mindketten érdeklődnek a művészetek iránt, és közös ismeretségi körrel is bírnak. Ennek ellenére a kapcsolatuk sosem volt szoros, sőt, a jelek szerint Katalin tudatosan tartott távolságot Eugénia és Beatrix hercegnőtől.

Katalin és Eugénia között sosem alakult ki köztük szoros kapcsolat

Szakértők szerint személyiségük és életmódjuk teljesen eltér

Katalin visszafogott, míg Eugénia fiatalon botrányosabb életet élt

Az Epstein-botrány tovább árnyékolta a York család megítélését

A két hercegnő viszonya a mai napig inkább távolságtartó

Katalin hercegné és Eugénia olyanok, mint a tűz és víz

A királyi szakértő, Richard Fitzwilliams szerint kettejük távolságtartó viszonya a személyiségbeli különbségeikben keresendő. Míg Katalin visszafogott, fegyelmezett és a hagyományos királyi elvárásokhoz igazodó életet él, addig Eugénia fiatalabb éveiben jóval szabadabb, olykor botrányokkal tarkított életmódot folytatott. A szakértő úgy fogalmazott: a walesi hercegnének nincs túl sok közös vonása Eugéniával, aki ráadásul közelebb áll Harry herceghez, mint Vilmos herceghez.

Egy iskolába jártak, mégis teljesen máshogy éltek

A két nő életútja már a marlborough-i évek alatt is eltérően alakult. A wiltshire-i bentlakásos elitiskolában Katalin sportteljesítményével tűnt ki, és itt vált magabiztos fiatal nővé. Eugénia ezzel szemben egy kínos incidens miatt került reflektorfénybe: egy tanévzáró éjszakai mulatság után társaival együtt meztelenül futkározott a kollégium területén, amiért fegyelmi megrovásban részesítették. Bár az ügyet hivatalosan lezárták, a történet hosszú ideig beszédtéma maradt.

A későbbi években Eugénia neve többször is felbukkant a londoni éjszakai élet kapcsán. Barátaival gyakran látogatta a főváros exkluzív klubjait, köztük a Boujis, a Mahiki és a Whisky Mist nevű helyeket. Egy alkalommal egy Soho-i sztriptízbárban is megjelent, ahol a beszámolók szerint nemcsak koktélokat fogyasztott, hanem megpróbált a színpadra is felmenni a táncosok közé – bár ezt végül nem engedték neki.