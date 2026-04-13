Katalin hercegné tudatosan tartotta távol magától Eugéniát: ezért nem voltak sosem jóban

brit királyi család Eugénia hercegnő Katalin hercegné
Rideg Léna
2026.04.13.
Kevesen tudják, de a walesi hercegné és Eugénia hercegnő ugyanabba az elit iskolába jártak. Ennek ellenére Katalin hercegné és Eugénia között eltérő életstílusuk miatt sosem alakult ki igazán szoros kapcsolat.

Katalin hercegné és Eugénia hercegnő sok szempontból hasonló háttérrel rendelkezik: ugyanabba az elit iskolába jártak, mindketten érdeklődnek a művészetek iránt, és közös ismeretségi körrel is bírnak. Ennek ellenére a kapcsolatuk sosem volt szoros, sőt, a jelek szerint Katalin tudatosan tartott távolságot Eugénia és Beatrix hercegnőtől.

Katalin hercegné és Eugénia hercegnő sosem voltak jóban.
Forrás: Getty Images Europe
  • Katalin és Eugénia között sosem alakult ki köztük szoros kapcsolat
  • Szakértők szerint személyiségük és életmódjuk teljesen eltér
  • Katalin visszafogott, míg Eugénia fiatalon botrányosabb életet élt
  • Az Epstein-botrány tovább árnyékolta a York család megítélését
  • A két hercegnő viszonya a mai napig inkább távolságtartó

Katalin hercegné és Eugénia olyanok, mint a tűz és víz

A királyi szakértő, Richard Fitzwilliams szerint kettejük távolságtartó viszonya a személyiségbeli különbségeikben keresendő. Míg Katalin visszafogott, fegyelmezett és a hagyományos királyi elvárásokhoz igazodó életet él, addig Eugénia fiatalabb éveiben jóval szabadabb, olykor botrányokkal tarkított életmódot folytatott. A szakértő úgy fogalmazott: a walesi hercegnének nincs túl sok közös vonása Eugéniával, aki ráadásul közelebb áll Harry herceghez, mint Vilmos herceghez. 

Egy iskolába jártak, mégis teljesen máshogy éltek

A két nő életútja már a marlborough-i évek alatt is eltérően alakult. A wiltshire-i bentlakásos elitiskolában Katalin sportteljesítményével tűnt ki, és itt vált magabiztos fiatal nővé. Eugénia ezzel szemben egy kínos incidens miatt került reflektorfénybe: egy tanévzáró éjszakai mulatság után társaival együtt meztelenül futkározott a kollégium területén, amiért fegyelmi megrovásban részesítették. Bár az ügyet hivatalosan lezárták, a történet hosszú ideig beszédtéma maradt.

A későbbi években Eugénia neve többször is felbukkant a londoni éjszakai élet kapcsán. Barátaival gyakran látogatta a főváros exkluzív klubjait, köztük a Boujis, a Mahiki és a Whisky Mist nevű helyeket. Egy alkalommal egy Soho-i sztriptízbárban is megjelent, ahol a beszámolók szerint nemcsak koktélokat fogyasztott, hanem megpróbált a színpadra is felmenni a táncosok közé – bár ezt végül nem engedték neki.

Magánéletében is többször került a címlapokra. Fiatalon kapcsolatba hozták Hugo Taylor televíziós szereplővel, akivel egy londoni éjszakai klubban látták csókolózni. Később Richard Branson unokaöccsével is rövid ideig együtt volt – írja a Daily Mail.

A közeli ismerősök szerint Eugénia vonzódott a rosszfiúkhoz, ami szintén nem illett a királyi család hagyományos elvárásaihoz. Miközben Eugénia több alkalommal is kellemetlen helyzetbe hozta a brit királyi családot, édesanyja, Sarah Ferguson azt szerette volna, ha a lánya a jótékonysági munka miatt kerül a figyelem középpontjába. 

Eugénia és férje, Jack Brooksbank 2010 óta alkotnak egy párt

Eugénia 2010-ben találkozott jelenlegi férjével, Jack Brooksbankkal, akivel egy svájci síelés során ismerkedtek meg. 2018-ban házasodtak össze, és két gyermekük született, August és Ernest. Az elmúlt években a York nővérek visszafogottabb életet élnek, különösen édesapjuk, András herceg körüli botrányok nyomán, amelyekben a Jeffrey Epsteinnel való kapcsolat is óriási szerepet játszott. A család társadalmi köre beszűkült, és a nyilvános szerepléseik is ritkábbá váltak.

Bár a királyi családon belüli viszonyok ritkán kerülnek nyilvánosságra, a szakértők szerint Kate Middleton és Eugénia kapcsolata továbbra is inkább távolságtartó. A különböző életutak, értékrendek és a múltbeli botrányok egyaránt hozzájárulhattak ahhoz, hogy a két nő között sosem alakult ki igazán közeli viszony.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
