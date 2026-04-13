Katalin hercegné tudatosan tartotta távol magától Eugéniát: ezért nem voltak sosem jóban

Katalin hercegné és Eugénia hercegnő sok szempontból hasonló háttérrel rendelkezik: ugyanabba az elit iskolába jártak, mindketten érdeklődnek a művészetek iránt, és közös ismeretségi körrel is bírnak. Ennek ellenére a kapcsolatuk sosem volt szoros, sőt, a jelek szerint Katalin tudatosan tartott távolságot Eugénia és Beatrix hercegnőtől.
- Katalin és Eugénia között sosem alakult ki köztük szoros kapcsolat
- Szakértők szerint személyiségük és életmódjuk teljesen eltér
- Katalin visszafogott, míg Eugénia fiatalon botrányosabb életet élt
- Az Epstein-botrány tovább árnyékolta a York család megítélését
- A két hercegnő viszonya a mai napig inkább távolságtartó
Katalin hercegné és Eugénia olyanok, mint a tűz és víz
A királyi szakértő, Richard Fitzwilliams szerint kettejük távolságtartó viszonya a személyiségbeli különbségeikben keresendő. Míg Katalin visszafogott, fegyelmezett és a hagyományos királyi elvárásokhoz igazodó életet él, addig Eugénia fiatalabb éveiben jóval szabadabb, olykor botrányokkal tarkított életmódot folytatott. A szakértő úgy fogalmazott: a walesi hercegnének nincs túl sok közös vonása Eugéniával, aki ráadásul közelebb áll Harry herceghez, mint Vilmos herceghez.
Egy iskolába jártak, mégis teljesen máshogy éltek
A két nő életútja már a marlborough-i évek alatt is eltérően alakult. A wiltshire-i bentlakásos elitiskolában Katalin sportteljesítményével tűnt ki, és itt vált magabiztos fiatal nővé. Eugénia ezzel szemben egy kínos incidens miatt került reflektorfénybe: egy tanévzáró éjszakai mulatság után társaival együtt meztelenül futkározott a kollégium területén, amiért fegyelmi megrovásban részesítették. Bár az ügyet hivatalosan lezárták, a történet hosszú ideig beszédtéma maradt.
A későbbi években Eugénia neve többször is felbukkant a londoni éjszakai élet kapcsán. Barátaival gyakran látogatta a főváros exkluzív klubjait, köztük a Boujis, a Mahiki és a Whisky Mist nevű helyeket. Egy alkalommal egy Soho-i sztriptízbárban is megjelent, ahol a beszámolók szerint nemcsak koktélokat fogyasztott, hanem megpróbált a színpadra is felmenni a táncosok közé – bár ezt végül nem engedték neki.
Magánéletében is többször került a címlapokra. Fiatalon kapcsolatba hozták Hugo Taylor televíziós szereplővel, akivel egy londoni éjszakai klubban látták csókolózni. Később Richard Branson unokaöccsével is rövid ideig együtt volt – írja a Daily Mail.
A közeli ismerősök szerint Eugénia vonzódott a rosszfiúkhoz, ami szintén nem illett a királyi család hagyományos elvárásaihoz. Miközben Eugénia több alkalommal is kellemetlen helyzetbe hozta a brit királyi családot, édesanyja, Sarah Ferguson azt szerette volna, ha a lánya a jótékonysági munka miatt kerül a figyelem középpontjába.
Eugénia és férje, Jack Brooksbank 2010 óta alkotnak egy párt
Eugénia 2010-ben találkozott jelenlegi férjével, Jack Brooksbankkal, akivel egy svájci síelés során ismerkedtek meg. 2018-ban házasodtak össze, és két gyermekük született, August és Ernest. Az elmúlt években a York nővérek visszafogottabb életet élnek, különösen édesapjuk, András herceg körüli botrányok nyomán, amelyekben a Jeffrey Epsteinnel való kapcsolat is óriási szerepet játszott. A család társadalmi köre beszűkült, és a nyilvános szerepléseik is ritkábbá váltak.
Bár a királyi családon belüli viszonyok ritkán kerülnek nyilvánosságra, a szakértők szerint Kate Middleton és Eugénia kapcsolata továbbra is inkább távolságtartó. A különböző életutak, értékrendek és a múltbeli botrányok egyaránt hozzájárulhattak ahhoz, hogy a két nő között sosem alakult ki igazán közeli viszony.
